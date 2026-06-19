Khám phá Hạ Long trong ngày bằng du thuyền

Thay vì lựa chọn những chuyến đi dài ngày, ngày càng nhiều du khách tìm đến hình thức trải nghiệm vịnh Hạ Long bằng du thuyền trong ngày, vừa đủ để khám phá một vùng biển hay vịnh đẹp mà không cần sắp xếp lịch trình quá dài...

Xu hướng du lịch bằng du thuyền trong ngày đang phổ biến tại nhiều điểm đến du lịch biển trên thế giới, từ Địa Trung Hải, Caribe đến các vùng vịnh nổi tiếng ở châu Á, nơi du thuyền không còn chỉ gắn với những hải trình xuyên đại dương kéo dài nhiều ngày.

Tại Việt Nam, mô hình này cũng dần định hình rõ nét hơn, đặc biệt ở những vùng biển có cảnh quan đặc trưng như Hạ Long (Quảng Ninh), Lan Hạ (Hải Phòng)... Một chuyến du thuyền trong ngày cho phép du khách vừa tận hưởng không gian biển đảo, vừa tham gia các hoạt động trải nghiệm, mà không phải lo lưu trú qua đêm hay sắp xếp thời gian nghỉ dài.

Một chuyến du thuyền trong ngày cho phép du khách vừa tận hưởng không gian biển đảo, vừa tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với nhịp sống và thói quen du lịch ngắn ngày đang ngày càng phổ biến, nhất là với khách nội địa và khách quốc tế ghé qua trong thời gian ngắn.

Sự thay đổi này phần nào phản ánh cách ngành du lịch đang điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của du khách: không chỉ là điểm đến, mà còn là cách trải nghiệm điểm đến sao cho linh hoạt và hiệu quả về thời gian.

Theo xu hướng chung của du lịch thế giới, Hạ Long cũng đang phát triển nhiều mô hình du lịch bằng du thuyền, với các hải trình đa dạng từ 4 tiếng, 7 tiếng cho đến vài ngày.

Du thuyền trong ngày Paradise Delight.

Chẳng hạn, hải trình 7 tiếng của Paradise Delight được đưa vào khai thác, hướng đến nhóm khách yêu thích khám phá thiên nhiên. Với hải trình này, du khách tham quan các điểm đến tại vùng lõi di sản như hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp, hang Luồn, kết hợp các hoạt động ngoài trời như leo núi, tắm biển, chèo kayak cùng dịch vụ ẩm thực, giải trí trên tàu. Hải trình được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng khách, từ gia đình, đoàn thể đến các cặp đôi.

Khám phá vùng biển Vịnh Hạ Long trong hải trình 7 tiếng.

Về mặt thời gian, hải trình 7 tiếng được đánh giá là vừa đủ để du khách khám phá những điểm đến chính của vịnh Hạ Long mà không chiếm quá nhiều thời gian cho cả chuyến đi.

Với khoảng cách địa lý gần các thành phố lớn ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, đây trở thành lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc nghỉ cuối tuần, không cần sắp xếp lịch trình dài hay xin nghỉ nhiều ngày.

Các du khách tdừng chân khám phá Hang Sửng Sốt.

Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch hè, khi nhu cầu di chuyển và nghỉ dưỡng tăng cao, hình thức du lịch trong ngày phần nào giải quyết được bài toán thời gian cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm khách có lịch trình bận rộn, vừa trải nghiệm được vịnh Hạ Long, vừa không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch công việc hay sinh hoạt thường ngày.

Đảo Ti Tốp là một điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Hải trình 7 tiếng của Paradise Delight có thể xem là một minh chứng cho việc mô hình du lịch trong ngày bằng du thuyền đang dần có vị trí riêng trong cơ cấu sản phẩm du lịch tại Hạ Long. Theo số liệu được công bố, tại Quảng Ninh trong các ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 năm nay, hải trình trong ngày kéo dài 7 tiếng thường có lượng khách quan tâm cao hơn so với hải trình 4 tiếng. Công suất trong những ngày lễ đạt khoảng 90% cho cả hai hải trình, trong đó một số ngày cao điểm như 26/4, 30/4 và 1/5 đạt công suất tối đa.

Khi việc di chuyển và lưu trú ngày càng được tính toán kỹ để tối ưu thời gian, những hải trình ngắn nhưng đủ đầy trải nghiệm như thế này nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng, không chỉ ở Hạ Long mà còn ở các điểm đến biển khác của Việt Nam trong thời gian tới.