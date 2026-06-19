HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét các dự án hạ tầng chiến lược và chính sách an sinh mới
Thanh Thủy
19/06/2026, 16:13
Bên cạnh việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Kỳ họp thứ ba HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung quan trọng; trong đó, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn và chính sách an sinh xã hội mới được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho Thành phố...
Sáng 19/6, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ ba, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh, cho biết kỳ họp diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Đây cũng là dấu mốc tròn một năm Thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Theo ông Võ Văn Minh, mặc dù quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ vẫn còn nhiều khó khăn, song hoạt động của chính quyền các cấp cơ bản đã ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Chủ tịch HĐND Thành phố nhận định TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, Thành phố cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Định hướng này đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW năm 2026 và được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU. Thành phố kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng nền hành chính phục vụ và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Bên cạnh nội dung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới, kỳ họp lần này dự kiến xem xét nhiều cơ chế, chính sách và dự án hạ tầng quy mô lớn có tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của Thành phố cũng như đời sống người dân.
Theo chương trình làm việc, HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền.
Trong lĩnh vực đầu tư, HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng trọng điểm theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Đáng chú ý là các dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, cầu Cần Giờ, tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng nhiều dự án hạ tầng chiến lược khác.
Ở lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, HĐND thành phố sẽ xem xét nghị quyết về phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc các tuyến đường sắt. Dự thảo nghị quyết đề xuất một số cơ chế đặc thù như tăng hệ số sử dụng đất tối đa 1,5 lần; giảm yêu cầu về chỉ tiêu bãi đỗ xe và mở rộng phạm vi quy hoạch khu vực quanh các nhà ga nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông công cộng.
Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, kỳ họp cũng sẽ xem xét chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên các tuyến nội tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2026. Theo đề xuất của UBND TP. Hồ Chí Minh, người dân sẽ được miễn phí sử dụng xe buýt từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, qua đó khuyến khích chuyển dịch sang phương tiện công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân và áp lực giao thông đô thị.
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