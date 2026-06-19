Huế tăng tốc nâng chỉ số du lịch, hướng đến nhóm dẫn đầu cả nước

Từ lợi thế nổi trội về di sản, văn hóa và cảnh quan, Huế đang tăng tốc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam....

UBND thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh của Việt Nam (VTDI) giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng môi trường du lịch và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

PHẤN ĐẤU ĐẠT TỪ 4,5 ĐIỂM VTDI TRỞ LÊN

Kế hoạch được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương về vai trò của Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh, đồng thời tập trung duy trì, cải thiện các chỉ số thành phần, tạo động lực phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Những năm gần đây, ngành du lịch Huế liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đặc biệt, năm 2025 - năm diễn ra Năm Du lịch Quốc gia tại Huế - đã trở thành dấu mốc quan trọng, tạo đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.

Trong năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1,9 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch vượt 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Hơn 170 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức xuyên suốt năm đã góp phần quảng bá hình ảnh Huế tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng, Huế tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, di sản hàng đầu của Việt Nam. Hệ thống di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh, các lễ hội văn hóa đặc sắc cùng nhiều sản phẩm du lịch mới đã tạo nên sức hút riêng cho điểm đến cố đô. Nhiều cơ sở lưu trú, điểm tham quan và sản phẩm du lịch của Huế cũng được vinh danh tại các giải thưởng du lịch trong nước và khu vực ASEAN, góp phần nâng cao thương hiệu du lịch Huế trên trường quốc tế.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Huế đặt mục tiêu đạt từ 4,5 điểm VTDI trở lên, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các địa phương có chỉ số phát triển du lịch cao của cả nước, đồng thời từng bước cải thiện thứ hạng để hướng tới nhóm 5 địa phương dẫn đầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm duy trì các trụ cột đang có thứ hạng cao như y tế và vệ sinh; môi trường và năng lượng bền vững trong du lịch; môi trường kinh doanh; an toàn, an ninh; hạ tầng hàng không; hạ tầng giao thông mặt đất và cảng; tài nguyên văn hóa.

Cùng với đó, Huế sẽ tập trung cải thiện các nhóm chỉ số còn ở mức trung bình, gồm mức độ ưu tiên cho phát triển du lịch; sức cạnh tranh về giá; mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông; hạ tầng và dịch vụ du lịch; sự bền vững về nhu cầu du lịch.

Thành phố Huế sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp tiếp tục duy trì và phát huy các trụ cột có thứ hạng cao như y tế và vệ sinh; môi trường và năng lượng bền vững trong du lịch.

Đối với những lĩnh vực còn hạn chế, thành phố xác định ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, phát triển thị trường lao động ngành du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường công tác thống kê, thu thập, quản lý, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước cũng như hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, ngành du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương tập trung cải thiện những nhóm chỉ số còn hạn chế, nhất là nguồn nhân lực du lịch, ứng dụng công nghệ số, công tác thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.

Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thị trường quốc tế, phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với di sản, văn hóa, du lịch xanh và du lịch cộng đồng.

"Nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh là mục tiêu đầy thách thức nhưng hoàn toàn khả thi. Đây sẽ là động lực để toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Huế trong thời gian tới", bà Trần Thị Hoài Trâm cho biết.

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO DU LỊCH HUẾ

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, việc nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh không chỉ nhằm cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc gia mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng môi trường du lịch, năng lực cạnh tranh điểm đến và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

Thành phố sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với giá trị di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Không gian văn hóa đặc trưng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch Huế.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, địa phương sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường và bản sắc riêng biệt. Việc triển khai Kế hoạch nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh sẽ tạo thêm động lực để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đó, xây dựng Huế trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Việc nâng cao VTDI không chỉ là thước đo hiệu quả phát triển ngành du lịch mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.