Huế tăng tốc nâng chỉ số du lịch, hướng đến nhóm dẫn đầu cả nước
Nguyễn Thuấn
19/06/2026, 17:17
Từ lợi thế nổi trội về di sản, văn hóa và cảnh quan, Huế đang tăng tốc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam....
UBND thành phố Huế vừa ban hành Kế
hoạch số 341/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh của Việt
Nam (VTDI) giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tiếp tục cải thiện năng lực cạnh
tranh, nâng cao chất lượng môi trường du lịch và thúc đẩy phát triển du lịch
theo hướng bền vững.
PHẤN ĐẤU ĐẠT TỪ 4,5 ĐIỂM VTDI TRỞ LÊN
Kế hoạch được xây dựng nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương về vai trò của
Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh, đồng thời tập trung duy trì, cải thiện các
chỉ số thành phần, tạo động lực phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn của thành phố.
Những năm gần đây, ngành du lịch
Huế liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đặc biệt, năm 2025 - năm diễn ra
Năm Du lịch Quốc gia tại Huế - đã trở thành dấu mốc quan trọng, tạo đà phục hồi
và tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.
Trong năm 2025, Huế đón khoảng
6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt
gần 1,9 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch vượt 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ
trước đến nay. Hơn 170 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức xuyên
suốt năm đã góp phần quảng bá hình ảnh Huế tới đông đảo du khách trong nước và
quốc tế.
Bên cạnh những con số tăng trưởng
ấn tượng, Huế tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, di sản hàng đầu
của Việt Nam. Hệ thống di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh, các
lễ hội văn hóa đặc sắc cùng nhiều sản phẩm du lịch mới đã tạo nên sức hút riêng
cho điểm đến cố đô. Nhiều cơ sở lưu trú, điểm tham quan và sản phẩm du lịch của
Huế cũng được vinh danh tại các giải thưởng du lịch trong nước và khu vực
ASEAN, góp phần nâng cao thương hiệu du lịch Huế trên trường quốc tế.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Huế
đặt mục tiêu đạt từ 4,5 điểm VTDI trở lên, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm
các địa phương có chỉ số phát triển du lịch cao của cả nước, đồng thời từng bước
cải thiện thứ hạng để hướng tới nhóm 5 địa phương dẫn đầu.
Để hiện thực hóa mục tiêu này,
thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm duy trì các trụ cột
đang có thứ hạng cao như y tế và vệ sinh; môi trường và năng lượng bền vững
trong du lịch; môi trường kinh doanh; an toàn, an ninh; hạ tầng hàng không; hạ
tầng giao thông mặt đất và cảng; tài nguyên văn hóa.
Cùng với đó, Huế sẽ tập trung cải
thiện các nhóm chỉ số còn ở mức trung bình, gồm mức độ ưu tiên cho phát triển
du lịch; sức cạnh tranh về giá; mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền
thông; hạ tầng và dịch vụ du lịch; sự bền vững về nhu cầu du lịch.
Đối với những lĩnh vực còn hạn chế,
thành phố xác định ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, phát triển
thị trường lao động ngành du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường công
tác thống kê, thu thập, quản lý, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước cũng
như hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.
Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám
đốc Sở Du lịch thành phố Huế, ngành du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa
phương tập trung cải thiện những nhóm chỉ số còn hạn chế, nhất là nguồn nhân lực
du lịch, ứng dụng công nghệ số, công tác thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu
ngành.
Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tiếp
tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thị trường quốc tế, phát triển các sản phẩm du
lịch mới gắn với di sản, văn hóa, du lịch xanh và du lịch cộng đồng.
"Nằm trong nhóm 5 địa phương
dẫn đầu cả nước về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh là mục tiêu đầy thách thức
nhưng hoàn toàn khả thi. Đây sẽ là động lực để toàn ngành tiếp tục đổi mới,
nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Huế trong thời
gian tới", bà Trần Thị Hoài Trâm cho biết.
TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO DU LỊCH HUẾ
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố
Huế Trần Hữu Thùy Giang, việc nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh không
chỉ nhằm cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc gia mà còn hướng đến mục
tiêu nâng cao toàn diện chất lượng môi trường du lịch, năng lực cạnh tranh điểm
đến và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch.
Thành phố sẽ tập trung huy động
các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển
các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với giá trị di sản, văn hóa và cảnh quan thiên
nhiên, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển
trong giai đoạn mới.
Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế,
địa phương sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về di sản văn hóa, cảnh quan, môi trường
và bản sắc riêng biệt. Việc triển khai Kế hoạch nâng cao Chỉ số Phát triển du lịch
cấp tỉnh sẽ tạo thêm động lực để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đó,
xây dựng Huế trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
Việc nâng cao VTDI không chỉ là
thước đo hiệu quả phát triển ngành du lịch mà còn góp phần cải thiện môi trường
đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Đây
cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.
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