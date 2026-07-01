Thứ Tư, 01/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Muôn cách chống nóng trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu

L Lưu Hà

Các quốc gia ở khắp các lục địa từ lâu đã nghĩ ra những cách để đối phó với cái nóng như thiêu đốt. Một số cách có vẻ khá lạ lùng, một số khác thì lại đầy cảm hứng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong khi những ngôi nhà hiện đại của châu Âu chủ yếu tập trung vào tiết kiệm năng lượng, thì các công trình truyền thống ở châu Á hay châu Mỹ lại tận dụng mọi khả năng của các loại vật liệu nhằm giữ cho nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn vào mùa hè và ấm áp hơn trong mùa đông.

Một số nơi, người dân thích mặc quần áo bằng vải cotton mỏng, rộng rãi. Một số nơi khác thường xây nhà bằng tường gạch dày giúp điều hòa nhiệt độ, tạo khoảng sân giữa nhà như những "ốc đảo" tự nhiên... Dù thế nào, sự khác biệt giữa các quốc gia không nằm ở phương pháp chống nóng “tốt hơn” hay “kém hơn”, mà chủ yếu là sự kết hợp giữa khí hậu đặc trưng, phong cách kiến ​​trúc, thói quen sinh hoạt và quá trình phát triển lịch sử.

KHĂN LÀM MÁT Ở NHẬT BẢN

Nhật Bản được coi là quốc gia đặc biệt sáng tạo trong việc đối phó với mùa hè. Nhiều phương pháp trong số đó thoạt nhìn có vẻ lạ lẫm, nhưng chúng đều dựa trên những nguyên tắc sinh lý đơn giản. Xét về mặt khoa học, làm mát vùng cổ, cổ tay, nách… đặc biệt hiệu quả, bởi vì các mạch máu lớn nằm gần bề mặt da ở những vùng này.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Trong thời tiết nóng bức, điều quan trọng là giữ cho cổ luôn mát mẻ. Người Nhật rất sáng tạo trong vấn đề này.

Đó là lý do tại sao những vòng làm mát đeo quanh cổ rất phổ biến ở Nhật Bản. Những chiếc vòng này có gắn các túi đá lạnh nhỏ hoặc miếng gel đặc biệt, một số loại còn có lớp vải bông ở mặt tiếp xúc với cổ, giúp thấm hút mồ hôi. Khi vùng cổ được làm mát, cảm giác nóng bức của toàn cơ thể có thể giảm đi. Một chiếc khăn cùng màu được quàng hờ quanh cổ, thỉnh thoảng được làm ẩm, thường là một phần của trang phục mùa hè điển hình tại quốc gia này.

Khăn Tenugui – những chiếc khăn nhỏ, mỏng, truyền thống làm bằng vải cotton, được làm ẩm và kín đáo đặt dưới cổ áo sơ mi, áo vest hoặc mũ – cũng là một cách phổ biến để làm mát vùng cổ. Vào những năm 1980, băng đô (thường có màu neon) và băng đeo cổ tay bằng vải bông cùng màu là vật dụng thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, được họ làm ẩm nhiều lần để làm mát da ở các điểm mạch. Quạt cầm tay hay quạt xếp dĩ nhiên cũng là "vật bất li thân", chúng thường được đeo như một phụ kiện quanh cổ hoặc trên cổ tay.

“FACEKINI” Ở TRUNG QUỐC

Tại Trung Quốc, nhiều loại khẩu trang che mặt trở nên phổ biến như một biện pháp chống nắng trong những năm gần đây. Đặc biệt nổi tiếng là loại "facekini", một loại mũ trùm đầu làm bằng vải co giãn chỉ để lộ mắt, mũi và miệng. Ban đầu được phát triển ở các vùng ven biển như Thanh Đảo, khẩu trang che kín mặt này chủ yếu được những người tắm biển sử dụng để bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím mạnh khi bơi.

Một du khách đến từ Trung Quốc đang chụp ảnh tại quảng trường Römerberg ở Frankfurt. Ảnh: AP
Một du khách đến từ Trung Quốc đang chụp ảnh tại quảng trường Römerberg ở Frankfurt. Ảnh: AP

Theo thời gian, khái niệm về khẩu trang ở Trung Quốc đã không ngừng phát triển. Ngày nay, các loại khẩu trang mỏng, chống tia cực tím dùng hàng ngày được làm từ các loại vải thoáng khí như “lụa tơ” rất phổ biến. Các phiên bản hiện đại mỏng, co giãn và thường có chỉ số chống tia cực tím (UPF 50+) cũng được người dân sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Những sản phẩm này không chỉ thể hiện sự thích nghi thực tế với điều kiện khí hậu mà còn phản ánh những quan niệm văn hóa về chăm sóc da và thẩm mỹ. Bên cạnh đó, người Trung Quốc thường thích dùng đồ uống ấm trong thời tiết nóng. Điều này bắt nguồn từ các quan niệm trong y học cổ truyền, rằng đồ uống quá lạnh gây áp lực lên dạ dày và khiến cơ thể phải tiêu tốn thêm năng lượng để điều chỉnh nhiệt độ. Trong khi đồ uống ấm có thể hỗ trợ quá trình đổ mồ hôi tự nhiên và do đó làm mát cơ thể.

VẢI ẨM TRƯỚC CỬA SỔ Ở AI CẬP

Các hệ thống thông gió truyền thống (malqaf) ở Ai Cập dẫn không khí mát từ bên ngoài vào nhà, trong khi các sân trong có hồ bơi và cây xanh cũng giúp giảm nhiệt độ vi mô. Song song đó, người dân thường treo những tấm vải ẩm trước cửa sổ. Nguyên lý là: nước trong vải sẽ bay hơi. Quá trình bay hơi này cần năng lượng, được lấy từ môi trường xung quanh dưới dạng nhiệt. Kết quả là, không khí đi qua tấm vải ẩm sẽ mát hơn.

VnEconomy
VnEconomy

Tương tự ở nhiều vùng của Ấn Độ, người ta cũng sử dụng các phương pháp làm mát nhà truyền thống dựa trên các nguyên tắc vật lý đơn giản. Chẳng hạn như "mitti", các bình đất nung không tráng men làm mát nước một cách tự nhiên thông qua quá trình bay hơi. Quá trình bay hơi cũng được sử dụng có chủ đích trong nhà, ví dụ như với chiếu hoặc rèm bằng sợi đay ẩm giúp làm mát không khí xung quanh một cách rõ rệt.

“LÀM MÁT KHU VỰC” KIỂU ĐÔNG NAM Á

Sâu bên dưới khu vực Punggol ở phía đông bắc Singapore, một mạng lưới đường ống dài khoảng 5 km đang liên tục vận chuyển nước lạnh để làm mát các văn phòng, trường học và khu dân cư phía trên. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng hệ thống làm mát khu vực (district cooling).

Khái niệm này vốn đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước tại Đông Nam Á, khi người dân đào những kênh lạch nhỏ len lỏi xung quanh nhà để tạo thành những vùng vi khí hậu. Nay, mô hình truyền thống đang được quốc đảo Sư tử áp dụng rộng rãi trong bối cảnh nhiệt độ tại đây đang tăng nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Thực tế là công nghệ này có thể giúp tiết kiệm từ 30% đến 50% điện năng so với điều hòa không khí nhờ lợi thế quy mô.

Chính phủ Singapore đã đưa hệ thống làm mát khu vực trở thành một phần trong kế hoạch thích ứng khí hậu trị giá 100 tỷ đô la Singapore nhằm ứng phó với nhiệt độ và mực nước biển dâng.
Chính phủ Singapore đã đưa hệ thống làm mát khu vực trở thành một phần trong kế hoạch thích ứng khí hậu trị giá 100 tỷ đô la Singapore nhằm ứng phó với nhiệt độ và mực nước biển dâng.

Chính phủ Singapore đã làm lạnh nước xuống khoảng 7 độ C tại nhà máy trung tâm trước khi bơm qua mạng lưới đường ống ngầm đến các tòa nhà. Tại đây, nước lạnh hấp thụ nhiệt từ không khí trong nhà, sau đó quay trở lại trung tâm để tiếp tục chu trình làm mát.

Theo Giáo sư Lee Poh Seng, Trưởng khoa Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Quốc gia Singapore, nhu cầu làm mát tại Đông Nam Á đang tăng nhanh cùng quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Ông cho rằng mô hình làm mát khu vực có thể trở thành hình mẫu nhờ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Tiềm năng phát triển của lĩnh vực này được đánh giá rất lớn. Theo Engie SA, thị trường làm mát khu vực tại Singapore có thể tăng gấp đôi trong thập kỷ tới từ mức khoảng 323.000 tấn lạnh hiện nay. Công ty cũng nhận thấy dư địa mở rộng đáng kể tại Singapore, Malaysia và Philippines trong 10 năm tới.

Nguồn: Euro News, The Straits Times

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

biến đổi khí hậu VnEconomy cách chống nóng VnEconomy kinh nghiệm địa phương VnEconomy tiêu dùng VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Những “bức tường xanh” giữa phố thị

Những “bức tường xanh” giữa phố thị

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp Việt Nam, gây ra sự mất cân bằng ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xanh cũng như xu hướng định cư của cộng đồng...

Cầu thang tạo điểm nhấn và nét duyên cho nhà nhỏ

Cầu thang tạo điểm nhấn và nét duyên cho nhà nhỏ

Một trong những phương pháp tiết kiệm không gian hiệu quả nhất được áp dụng trong nhà phố đô thị là phát triển theo chiều dọc. Khi có chiến lược rõ ràng, các dự án có thể kết hợp không gian ngủ gác xép, giải pháp lưu trữ nhiều tầng và cả cầu thang độc đáo...

Những ngôi nhà gạch thô ngói mộc giữa Thủ đô

Những ngôi nhà gạch thô ngói mộc giữa Thủ đô

Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, mặt trái của điều này là môi trường bị ô nhiễm và xuống cấp, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên ngày càng xa cách…

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy