Từ sàn diễn thời trang đến thị trường nội thất và gia dụng

Từ sàn catwalk đến phòng khách rồi phòng bếp, các thương hiệu xa xỉ hàng đầu đang ngày càng mở rộng ngôn ngữ thiết kế của mình vào thế giới trang trí nội thất, biến ngôi nhà thành nơi phản ánh gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân…

Ảnh: Gucci Décor.

Những năm gần đây, nhiều nhà mốt toàn cầu đã bước vào hành trình “lấn sân” sang lĩnh vực nội thất này. Gucci giới thiệu những họa tiết táo bạo và tinh thần tối đa hóa thông qua Gucci Décor. Versace mang họa tiết Medusa và phong cách Baroque đặc trưng vào Versace Home…

Như Christian Dior từng nói, “Sống trong một ngôi nhà không hợp với mình giống như mặc quần áo của người khác”. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm trang trí nhà cửa không bao giờ là tùy tiện, ngược lại nó nên phản ánh phong cách cá nhân của mỗi người.

Các thương hiệu thời trang cũng tuân theo nguyên tắc này bằng một loạt các bộ sưu tập nội thất tinh tế được thiết kế cho nhiều lối sống khác nhau. Trong số đó có bộ sưu tập Ranelagh, do Cordelia de Castellane sáng tạo, lấy cảm hứng từ những bức tranh tường trong nhà kính và chuyển hóa chúng thành những họa tiết quyến rũ trên gối, đồ thủy tinh và bộ đồ ăn.

Đối với những người hâm mộ bộ sưu tập Dior Cruise 2026, thương hiệu cũng mang những họa tiết đặc trưng như Dioresque Stella và Dioresque Butterfly lên các vật dụng trang trí—cho phép người hâm mộ mang về nhà một phần câu chuyện thiết kế xa xỉ của Dior.

Một số sản phẩm decor của thương hiệu Dior.

Loro Piana thì đưa sự thanh lịch tinh tế – sang trọng, tỉ mỉ vào bộ sưu tập nội thất vải. Thương hiệu này cẩn thận biến đổi các sợi tự nhiên thô thông qua các kỹ thuật dệt phức tạp, tạo ra các loại vải có họa tiết tinh tế và kết cấu mềm mại.

Những loại vải này xuất hiện trong nhiều ứng dụng trang trí nhà cửa, từ rèm cửa và vỏ gối đến những tấm phủ đa năng. Loro Piana cũng sử dụng Trevira, một loại sợi dệt tái chế được tái tạo với màu sắc và họa tiết mới để tăng cường độ bền trước ánh nắng mặt trời, thời tiết và thời gian – đặc biệt phù hợp cho đồ nội thất ngoài trời.

Nét "xa xỉ thầm lặng" đến từ Loro Piana.

Được công nhận trên toàn cầu về lụa Thái Lan thượng hạng, Jim Thompson kết hợp kỹ thuật dệt truyền thống với thiết kế hiện đại để tạo ra nhiều sản phẩm thời trang và phong cách sống. Trong các bộ sưu tập dệt may gia dụng, thương hiệu này giới thiệu những gam màu đất ấm áp, pha chút tinh nghịch. Các loại vải nổi bật với họa tiết lấy cảm hứng từ hình thái thực vật và các yếu tố tự nhiên, lý tưởng cho bọc ghế, rèm cửa và thậm chí cả giấy dán tường độc đáo.

Theo Grand View Research , thị trường trang trí nội thất toàn cầu được định giá 960,14 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 1,62 nghìn tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9,4%. Riêng đồ nội thất đã chiếm 50,7% thị trường này về doanh thu vào năm 2024.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư và các thương hiệu thời trang từng chỉ tập trung vào quần áo và phụ kiện giờ đây đang theo đuổi một mục tiêu lớn hơn nhiều. Phân khúc đồ trang trí nhà cửa cao cấp, được các nhà nghiên cứu thị trường theo dõi riêng biệt, có giá trị 151,82 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 5,17% đến năm 2034, theo Custom Market Insights.

Trong toàn bộ lĩnh vực này, Bắc Mỹ chiếm 36,7% doanh thu vào năm 2024, theo Grand View Research, trong khi khu vực châu Á Thái Bình Dương đang nổi lên là khu vực tăng trưởng nhanh nhất, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Jim Thompson được công nhận trên toàn cầu về lụa Thái Lan thượng hạng.

Xuất phát từ chính sự phát triển ấy, các nhà sản xuất hàng xa xỉ đã tìm cách mở rộng thị trường. Khi lấn sân sang mảng nội thất, Hermès ra mắt rất nhiều sản phẩm: vải vóc, giấy dán tường, đồ gốm sứ... tất cả đều có mức giá mà người thường không được chạm đến. Ghế dài lên tới 20.000 USD, đèn ngủ 8.000 USD... hay như chiếc hộp đựng thuốc lá thôi cũng có giá gần 5.000 USD.

Tương tự, là một thương hiệu xa xỉ, đội ngũ của Armani Casa cũng bao gồm các kiến trúc sư hàng đầu của Milan, Paris, London hay New York City. Dạo một vòng quanh các trang bán lẻ, nội thất do Armani Casa tối thiểu là gần 1.000 USD - thường là cho đèn ngủ. Còn lại, các sản phẩm như bàn, ghế, rèm cửa... giá sẽ dao động từ 4.000 đến vài chục ngàn USD, vì còn phụ thuộc vào chất liệu và yêu cầu thiết kế.

Lea Cranfield, Giám đốc mua bán và kinh doanh của trang kinh doanh trực tuyến Net-A-Porter, cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện thành công từ các thương hiệu may mặc khi tham gia lĩnh vực gia dụng. Thành công tương tự cũng đến từ các thương hiệu đồ trang sức. Chẳng hạn Completedworks và Anissa Kermiche, hiện ngoài trang sức và phụ kiện, đã phát triển thêm mảng đồ gia dụng trang trí. Những thiết kế của họ luôn có điểm nhấn và sức hút riêng”.

Khi lấn sân sang mảng nội thất, Hermès ra mắt rất nhiều sản phẩm.

Mới đây nhất, Victoria Beckham được cho là đang chuẩn bị mở rộng đế chế kinh doanh của mình bằng việc ra mắt dòng sản phẩm đồ gia dụng cao cấp, tiếp tục đưa thương hiệu cá nhân tiến xa hơn ngoài lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Theo Daily Mail, nhà thiết kế thời trang nữ đã đăng ký nhãn hiệu cho hàng loạt sản phẩm phục vụ cuộc sống thường ngày.

Bộ sưu tập dự kiến bao gồm nhiều mặt hàng như bộ dao nĩa bằng bạc, bát đĩa, ly cốc cùng nhiều vật dụng nhà bếp khác. Victoria Beckham còn dự định gắn tên mình lên các sản phẩm như dụng cụ cắt rau củ, nắp đậy bánh, bình hoa, chậu cây, đồ nội thất và gối trang trí.

Nữ doanh nhân cho biết cửa hàng của thương hiệu tại London (Anh) đang hoạt động rất hiệu quả và đây là tín hiệu tích cực để thương hiệu tiếp tục mở rộng sang New York và Miami (Mỹ): "Cho đến khi mở cửa hàng tại New York và Miami, tôi chủ yếu dựa vào kênh bán hàng trực tuyến. Nhưng tôi muốn trực tiếp kiểm soát toàn bộ trải nghiệm của khách hàng và mang đến cho họ nhiều niềm vui sống ngay từ khi họ bước vào cửa hàng".

Thường hiệu thời trang Victoria Beckham được cho là đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm đồ gia dụng cao cấp.

Đối với các hộ gia đình, dòng sản phẩm gia dụng được các nhà thiết kế nổi tiếng hậu thuẫn thường có giá cao nhưng được thiết kế tinh tế và “có thương hiệu”. Đối với các đối thủ cạnh tranh — các thương hiệu gia dụng xa xỉ lâu đời và các nhãn hiệu bán hàng trực tiếp (DTC) đang nổi — sự xuất hiện của một thương hiệu thời trang nổi tiếng sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với việc đổi mới sản phẩm, hợp tác thương hiệu và phân phối tại các cửa hàng bán lẻ.

Những tham vọng “lấn sân” này thường được các công ty tuyên bố là nhằm "xây dựng một thương hiệu bền vững", việc thâm nhập vào các lĩnh vực mới mẻ là một phần của quá trình mở rộng có chủ đích. Dù vậy, phản ứng của thị trường — về giá cả, quan hệ đối tác phân phối và mạng lưới bán lẻ — sẽ quyết định liệu việc sản phẩm nội thất của các thương hiệu thời trang sẽ mang lại nguồn doanh thu mới đáng kể, hay chỉ là một hoạt động kinh doanh giúp bổ sung cho hệ sinh thái phong cách sống.