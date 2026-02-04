Những mặt hàng Ấn Độ cam kết mua thêm từ Mỹ để đạt thỏa thuận thương mại

Sau nhiều tháng căng thẳng, Mỹ và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận thương mại, theo đó New Delhi cam kết mua thêm nhiều hàng hóa Mỹ...

Theo một quan chức Chính phủ Ấn Độ, trong khuôn khổ thỏa thuận này, New Delhi đã đồng ý nhập khẩu thêm dầu mỏ, thiết bị quốc phòng và máy bay của Mỹ, đồng thời mở cửa một phần lĩnh vực nông nghiệp vốn được bảo hộ chặt chẽ cho hàng Mỹ.

Hôm thứ Hai (2/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận, theo đó Washington sẽ hạ thuế quan với hàng hóa Ấn Độ xuống 18% từ mức 50%. Đổi lại, New Delhi dừng nhập khẩu dầu từ Nga và giảm các rào cản thương mại với hàng hóa Mỹ.

Trao đổi với hãng tin Reuters, một quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết New Delhi cũng nhất trí mua thêm một số mặt hàng của Mỹ như sản phẩm viễn thông và dược phẩm, đồng thời mở cửa thị trường đối với một số nông sản theo các cam kết trong thỏa thuận.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh gần đây Ấn Độ cũng đồng ý mở cửa một phần thị trường nông sản cho Liên minh châu Âu (EU) trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại tự do với khối này.

Riêng với Mỹ, vị quan chức cho biết Ấn Độ còn hạ thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp ứng các yêu cầu trước mắt của Washington, theo đó hoàn tất đợt đầu tiên của thỏa thuận.

Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ, xuất khẩu sang Mỹ của nước này trong 11 tháng đầu năm 2025 tăng 15,88% so với cùng kỳ năm trước lên 85,5 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu đạt 46,08 tỷ USD.

“Ấn Độ cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ ở nhiều lĩnh vực, gồm dược phẩm, viễn thông, quốc phòng, dầu mỏ và máy bay. Việc này sẽ được triển khai theo lộ trình trong nhiều năm”, quan chức trên nói thêm và cho biết hai bên sẽ tiếp tục đàm phán một thỏa thuận toàn diện hơn trong những tháng tới.

Phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi hôm thứ Ba (3/2), bà Anuradha Thakur, Thư ký phụ trách Các vấn đề kinh tế thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ, nhận định thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã giúp giảm đáng kể mức độ bất định kinh tế trên toàn cầu.

Thông tin này cũng nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư tại đất nước tỷ dân, khi chỉ số chứng khoán Nifty 50 tăng gần 3% còn đồng rupee tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 3/2.

Mức thuế quan 18% mà Mỹ áp với hàng hóa Ấn Độ thấp hơn so với một số nền kinh tế xuất khẩu lớn ở châu Á, và được đưa ra đúng lúc các doanh nghiệp Ấn Độ đang đàm phán hợp đồng cả năm với khách hàng Mỹ.

Với châu Á, Mỹ hiện áp thuế quan 19% với hàng hóa từ Indonesia và 20% với Việt Nam và Bangladesh.

“Thuế quan giảm không chỉ giúp hàng hóa Ấn Độ cạnh tranh hơn về giá, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Mỹ”, ông S.C. Ralhan, Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), nhận xét.

Trong báo cáo công bố ngày 3/2, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings nhận định việc Mỹ hạ thuế quan với hàng hóa Ấn Độ sẽ tiếp thêm động lực cho xuất khẩu của nước này sang Mỹ.

Đồng quan điểm, ông Apurva Sheth, phụ trách mảng thị trường và nghiên cứu tại công ty chứng khoán Samco Securities ở Mumbai, cho rằng thỏa thuận với Mỹ là cú huých lớn trong bối cảnh tâm lý doanh nghiệp đang khá ảm đạm, vì hàng hóa Ấn Độ có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, ông lưu ý xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP khoảng 4 nghìn tỷ USD của Ấn Độ. Vì vậy, theo ông, thỏa thuận này có thể hỗ trợ kinh tế và thị trường trong ngắn hạn, nhưng khó tạo ra bước ngoặt lớn.