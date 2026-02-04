Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Những mặt hàng Ấn Độ cam kết mua thêm từ Mỹ để đạt thỏa thuận thương mại

Đức Anh

04/02/2026, 14:56

Sau nhiều tháng căng thẳng, Mỹ và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận thương mại, theo đó New Delhi cam kết mua thêm nhiều hàng hóa Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo một quan chức Chính phủ Ấn Độ, trong khuôn khổ thỏa thuận này, New Delhi đã đồng ý nhập khẩu thêm dầu mỏ, thiết bị quốc phòng và máy bay của Mỹ, đồng thời mở cửa một phần lĩnh vực nông nghiệp vốn được bảo hộ chặt chẽ cho hàng Mỹ.

Hôm thứ Hai (2/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận, theo đó Washington sẽ hạ thuế quan với hàng hóa Ấn Độ xuống 18% từ mức 50%. Đổi lại, New Delhi dừng nhập khẩu dầu từ Nga và giảm các rào cản thương mại với hàng hóa Mỹ.

Trao đổi với hãng tin Reuters, một quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết New Delhi cũng nhất trí mua thêm một số mặt hàng của Mỹ như sản phẩm viễn thông và dược phẩm, đồng thời mở cửa thị trường đối với một số nông sản theo các cam kết trong thỏa thuận.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh gần đây Ấn Độ cũng đồng ý mở cửa một phần thị trường nông sản cho Liên minh châu Âu (EU) trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại tự do với khối này.

Riêng với Mỹ, vị quan chức cho biết Ấn Độ còn hạ thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp ứng các yêu cầu trước mắt của Washington, theo đó hoàn tất đợt đầu tiên của thỏa thuận.

Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ, xuất khẩu sang Mỹ của nước này trong 11 tháng đầu năm 2025 tăng 15,88% so với cùng kỳ năm trước lên 85,5 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu đạt 46,08 tỷ USD.

“Ấn Độ cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ ở nhiều lĩnh vực, gồm dược phẩm, viễn thông, quốc phòng, dầu mỏ và máy bay. Việc này sẽ được triển khai theo lộ trình trong nhiều năm”, quan chức trên nói thêm và cho biết hai bên sẽ tiếp tục đàm phán một thỏa thuận toàn diện hơn trong những tháng tới.

Phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi hôm thứ Ba (3/2), bà Anuradha Thakur, Thư ký phụ trách Các vấn đề kinh tế thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ, nhận định thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã giúp giảm đáng kể mức độ bất định kinh tế trên toàn cầu.

Thông tin này cũng nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư tại đất nước tỷ dân, khi chỉ số chứng khoán Nifty 50 tăng gần 3% còn đồng rupee tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 3/2.

Mức thuế quan 18% mà Mỹ áp với hàng hóa Ấn Độ thấp hơn so với một số nền kinh tế xuất khẩu lớn ở châu Á, và được đưa ra đúng lúc các doanh nghiệp Ấn Độ đang đàm phán hợp đồng cả năm với khách hàng Mỹ.

Với châu Á, Mỹ hiện áp thuế quan 19% với hàng hóa từ Indonesia và 20% với Việt Nam và Bangladesh.

“Thuế quan giảm không chỉ giúp hàng hóa Ấn Độ cạnh tranh hơn về giá, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Mỹ”, ông S.C. Ralhan, Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), nhận xét.

Trong báo cáo công bố ngày 3/2, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings nhận định việc Mỹ hạ thuế quan với hàng hóa Ấn Độ sẽ tiếp thêm động lực cho xuất khẩu của nước này sang Mỹ.

Đồng quan điểm, ông Apurva Sheth, phụ trách mảng thị trường và nghiên cứu tại công ty chứng khoán Samco Securities ở Mumbai, cho rằng thỏa thuận với Mỹ là cú huých lớn trong bối cảnh tâm lý doanh nghiệp đang khá ảm đạm, vì hàng hóa Ấn Độ có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, ông lưu ý xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP khoảng 4 nghìn tỷ USD của Ấn Độ. Vì vậy, theo ông, thỏa thuận này có thể hỗ trợ kinh tế và thị trường trong ngắn hạn, nhưng khó tạo ra bước ngoặt lớn.

Rupee Ấn Độ tăng mạnh nhất 7 năm nhờ thỏa thuận thương mại với Mỹ

10:49, 04/02/2026

Rupee Ấn Độ tăng mạnh nhất 7 năm nhờ thỏa thuận thương mại với Mỹ

Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận thuơng mại với Ấn Độ

10:14, 03/02/2026

Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận thuơng mại với Ấn Độ

Ấn Độ lạc quan dự báo kinh tế tăng trưởng 7,2%

01:07, 03/02/2026

Ấn Độ lạc quan dự báo kinh tế tăng trưởng 7,2%

Từ khóa:

Ấn Độ Mỹ thế giới thỏa thuận thương mại Mỹ Ấn Độ xuất khẩu của Ấn Độ

Đọc thêm

Mỹ và Argentina ký thỏa thuận thương mại, giảm mạnh thuế quan cho nhau

Mỹ và Argentina ký thỏa thuận thương mại, giảm mạnh thuế quan cho nhau

Vào thứ Năm (5/2), Mỹ và Argentina đạt thỏa thuận một thỏa thuận thương mại và đầu tư quy mô lớn, theo đó nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa của nhau...

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Trong bối cảnh kinh tế không gian toàn cầu đang thương mại hóa nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm mới tại châu Á. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế không gian trị giá 44 tỷ USD vào năm 2033, New Delhi coi Singapore là đối tác then chốt để thu hút vốn và công nghệ.

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy