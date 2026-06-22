Những nhà thầu lớn nhất của Chính phủ Mỹ

Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...

Trong năm tài khóa 2025, Lockheed Martin đứng đầu danh sách các nhà thầu của Chính phủ Mỹ, với tổng giá trị các hợp đồng là 73,7 tỷ USD. Con số này cao gấp hơn 2 lần so với giá trị hợp đồng với General Dynamics, doanh nghiệp xếp thứ hai.

Theo dữ liệu do GovSpend tổng hợp từ hợp đồng liên bang Mỹ, mã định danh SAM UEI của từng nhà thầu và dữ liệu doanh nghiệp từ Veridion, đồ họa dưới đây xếp hạng các công ty có giá trị hợp đồng lớn nhất với Chính phủ Mỹ trong năm tài khóa 2025.

Danh sách này bao gồm nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, y tế, phân phối dược phẩm đến dịch vụ công nghệ thông tin.

Quốc phòng là lĩnh vực áp đảo trong bảng xếp hạng. Riêng Lockheed Martin ghi nhận 73,7 tỷ USD giá trị hợp đồng liên bang trong năm tài khóa 2025, cho thấy Chính phủ Mỹ tiếp tục đầu tư mạnh vào các chương trình quốc phòng lớn. Hợp đồng của các doanh nghiệp này liên quan đến nhiều sản phẩm và dịch vụ quân sự, từ máy bay, tên lửa, tàu ngầm, xe chiến đấu đến hệ thống liên lạc quân sự.

General Dynamics đứng thứ hai với 35,9 tỷ USD, còn RTX xếp thứ ba với 34 tỷ USD. Các tập đoàn quốc phòng lớn khác trong nhóm này gồm Boeing, Northrop Grumman, Huntington Ingalls Industries, L3Harris Technologies và BAE Systems.

Sau quốc phòng, y tế là nhóm nổi bật tiếp theo trong bảng xếp hạng. UnitedHealth Group đứng thứ tư, với giá trị hợp đồng trong năm tài khóa 2025 đạt 25,4 tỷ USD. Đây là nhà thầu ngoài lĩnh vực quốc phòng lớn nhất của Chính phủ Mỹ.

Một số doanh nghiệp y tế khác cũng nằm trong nhóm nhà thầu lớn, gồm TriWest Healthcare Alliance, McKesson và Cencora. TriWest Healthcare Alliance hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe cho gia đình quân nhân, trong khi McKesson và Cencora tham gia phân phối dược phẩm cho hệ thống y tế liên bang.

Các hợp đồng y tế của Chính phủ Mỹ phục vụ nhiều nhóm đối tượng, từ cựu chiến binh, quân nhân, nhân viên liên bang đến hệ thống y tế công.

Ngoài quốc phòng và y tế, các nhà thầu công nghệ thông tin và an ninh mạng cũng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Chính phủ Mỹ, từ hỗ trợ nhiệm vụ quân sự, vận hành hệ thống cho các cơ quan liên bang đến bảo vệ hạ tầng số.

Trong năm 2025, Leidos ghi nhận các hợp đồng trị giá 12,6 tỷ USD với Chính phủ Mỹ, còn Booz Allen Hamilton ghi nhận 7,8 tỷ USD. Hai công ty này cung cấp các dịch vụ liên quan đến an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống dữ liệu và nền tảng công nghệ phục vụ những nhiệm vụ trọng yếu của chính phủ.