Những tòa landmark tỷ đô làm thay đổi diện mạo đường chân trời Tây Hồ Tây

Từ những năm đầu thế kỷ XXI, Ciputra đã trở thành một trong những khu đô thị quốc tế tiên phong tại Hà Nội, đồng thời dần được định vị trong phân khúc nhà ở cao cấp của Thủ đô. Cùng với sự hiện diện của cộng đồng doanh nhân, chuyên gia quốc tế và các gia đình thành đạt, giá trị của khu vực được bồi đắp qua chất lượng không gian sống, hệ sinh thái dịch vụ và vị thế ngày càng được củng cố.
Sau nhiều năm củng cố vị thế của một miền sống thượng lưu, Ciputra đang chứng kiến một nhịp phát triển mới. Những tháng qua, hàng loạt dự án cao tầng quy mô lớn liên tiếp phát tín hiệu khởi động hoặc tái khởi động như VietinBank Tower, Sunshine Empire, Maison Privée, Astor 1 hình thành một cuộc đua landmark tỷ đô, và gia tăng sức hút cho khu vực vốn thuộc nhóm bất động sản có giá trị cao của Hà Nội.
Đáng chú ý, VietinBank Tower – tổ hợp gồm hai tòa tháp văn phòng, khách sạn 5 sao và thương mại dịch vụ cao 48 và 68 tầng – đang được xúc tiến thương vụ chuyển nhượng có giá trị hơn 10.000 tỷ đồng với một chủ đầu tư có tiếng trên thị trường.
Tiếp theo đó, Sunshine Empire được Sunshine Group công bố với 5 tòa tháp cao 35-47 tầng. Dự án nằm trong danh mục đầu tư được tập đoàn ước tính lên tới 100.000 tỷ đồng tại khu vực, định hướng phát triển một tổ hợp đa chức năng gồm tài chính, công nghệ, văn phòng, khách sạn, nghỉ dưỡng và giải trí.
Không xa, Maison Privée do CapitaLand Development cùng hai đối tác Nhật Bản phát triển cũng góp thêm hai tòa tháp cao 35 tầng. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 11.700 tỷ đồng, phát triển các sản phẩm căn hộ hạng sang kết hợp thương mại, dịch vụ.
Ngay bên cạnh VietinBank Tower, Astor 1 là cái tên mới gia nhập nhóm dự án cao tầng đang hình thành tại khu vực. Tòa tháp căn hộ hạng sang 40 tầng, sở hữu lâu dài được phát triển bởi Pristie – doanh nghiệp có nền tảng gần 70 năm trong ngành may mặc và đang mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Từ di sản gắn với chất liệu, kỹ nghệ và thẩm mỹ, Pristie đang chuyển hóa những giá trị tích lũy qua nhiều thập kỷ thành cách tiếp cận mới về không gian sống, đặt phong thái sống trở thành dấu ấn riêng cho Astor 1.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn xác lập mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, trong đó sông Hồng được xác định là trục cảnh quan chủ đạo, còn không gian đô thị tiếp tục mở rộng về hai phía bờ sông.
Trong cấu trúc phát triển này, Tây Hồ Tây có lợi thế khi nằm gần trục sông Hồng, đồng thời kết nối trực tiếp với nhiều khu vực trọng yếu của Hà Nội và cửa ngõ phía Bắc. Ciputra với nền tảng của một khu đô thị cao cấp đã được bồi đắp qua nhiều thập kỷ sẽ tiếp tục được cộng hưởng bởi những định hướng phát triển mới của thành phố.
Sự chuyển dịch này phần nào gợi nhớ tới Lục Gia Chủy tại Phố Đông, Thượng Hải. Từ một khu vực bên kia sông Hoàng Phố, hạ tầng và quy hoạch đã đưa nơi đây trở thành trung tâm tài chính – thương mại toàn cầu, với đường chân trời được định danh bởi tháp Thượng Hải, Kim Mậu, Đông Phương Minh Châu. Một quần thể landmark khi đó không chỉ tạo nên diện mạo đô thị, mà còn trở thành biểu tượng trực quan cho vị thế của cả khu vực. Đó cũng là hình dung đáng chú ý về tương lai của cụm cao tầng đang dần thành hình tại Ciputra.
Nền tảng hạ tầng cho sự phát triển của Tây Hồ Tây ngày càng rõ nét với mạng lưới giao thông đa hướng.
Vành đai 2 đưa Ciputra vào một trục kết nối quan trọng của Hà Nội, liên thông với Hồ Tây, Ba Đình và các khu vực trung tâm; đồng thời qua cầu Nhật Tân mở hướng kết nối tới cửa ngõ phía Bắc và sân bay quốc tế Nội Bài.
Vành đai 3 tiếp tục tạo hành lang kết nối Tây Hồ Tây với Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đông Anh, Long Biên và các khu vực lân cận. Thông qua mạng lưới đường cao tốc, tuyến vành đai này cũng mở rộng khả năng kết nối Hà Nội với các tỉnh, thành như Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ…
Trong khi đó, Vành đai 2,5 đóng vai trò bổ trợ và chia tải cho mạng lưới giao thông khu vực, với điểm đầu tại Ciputra và điểm cuối kết nối với Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường đang được đẩy nhanh hoàn thiện, trong đó phương án hầm đường bộ hai tầng vượt sông Hồng ở phía Bắc được kỳ vọng mở thêm hướng kết nối trực tiếp từ Ciputra sang các khu đô thị mới bên kia sông.
Song hành với các tuyến vành đai là trục Tây Thăng Long – một trong những tuyến đường hướng tâm quan trọng của Hà Nội, kết nối từ khu vực Võ Chí Công về phía Tây, qua đó tăng khả năng liên kết giữa đô thị trung tâm với Sơn Tây và các khu vực phát triển dọc theo hành lang sông Hồng.
Khi quy hoạch mở rộng dư địa và hạ tầng từng bước định hình những dòng chảy mới của thành phố, sự xuất hiện của một thế hệ cao ốc mới tại Ciputra trở thành dấu hiệu rõ nét cho chu kỳ phát triển tiếp theo của Tây Hồ Tây. Và với Astor 1, sự hiện diện giữa quần thể những công trình landmark quy mô lớn không chỉ đặt dự án vào tâm điểm của một cuộc đua mới, mà còn mở ra cơ hội trở thành một dấu ấn riêng trong diện mạo đang được tái định hình ấy.
Thông tin dự án:
Tên thương mại: Astor 1
Địa chỉ: Quỹ đất 20% TM – Lô đất IA25 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội
Đơn vị tư vấn phát triển dự án: CTCP Bất Động Sản Pristie
Thời gian dự kiến bàn giao: Quý I/2029
Facebook: https://www.facebook.com/Astor1.Official
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