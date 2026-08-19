Đà Nẵng: Điểm đến sôi động đa sắc màu cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đà Nẵng đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đầy sôi động và đa dạng, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giải trí… diễn ra liên tục từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2026...

Một điệu múa dân gian đón chào quý khách tại Furama. Ảnh: Anh Ngô Anh Văn

Kỳ nghỉ lễ Quốckhánh 02/9 năm nay, thành phố Đà Nẵng không chỉ tập trung vào 05 ngày nghỉ lễ chính thức mà còn mở rộng không gian trải nghiệm, mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho du khách, kết nối các không gian từ biển đến văn hóa, di sản và thiên nhiên.

KẾT NỐI, MỞ RỘNG KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM

Chuỗi sự kiện mở màn từ giữa tháng 8, tạo tiền đề cho một mùa lễ hội kéo dài. Đầu tiên là Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2026 (EWEC) đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố (từ ngày 12 đến 17/8), tạo không gian giao thương và quảng bá điểm đến.

Tiếp nối, Horecfex Vietnam 2026, một sự kiện kết nối trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch, được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, phường Ngũ Hành Sơn vào ngày 20 – 21/8.

Trong cùng thời gian, du khách có thể khám phá các hoạt động văn hóa truyền thống như Lễ hội Vu Lan Báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2026, hoặc một lựa chọn khác về du lịch xanh và trải nghiệm cộng đồng là Ngày hội Du lịch Đại Bình với chủ đề “Đại Bình – Điểm đến Xanh” tại xã Nông Sơn.

Ngày 26/8, Lễ hội Đình Chiên Đàn mang đến cơ hội tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa địa phương. Song song đó, từ ngày 26/8 đến 15/9, Triển lãm “Ký sự đô thị Đà Nẵng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của đô thị qua ngôn ngữ nghệ thuật. Những hoạt động này tạo nên một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt, khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú tại Đà Nẵng.

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là sự kết nối giữa các không gian du lịch, văn hóa và di sản trong khu vực miền Trung. Từ các bãi biển Đà Nẵng, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Hội An để khám phá phố cổ, với Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 mang chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo” diễn ra từ ngày 28/8 đến 02/9.

Cùng thời điểm này, từ 26/8 đến 02/9, Show diễn Ký Ức Hội An phiên bản “Nón Cờ” tại Đảo Ký ức Hội An là một lựa chọn để tiếp cận văn hóa Hội An qua nghệ thuật trình diễn. Không gian phố cổ Hội An cũng duy trì các hoạt động văn hóa thường xuyên như phố đèn lồng, nghệ thuật Bài Chòi, đập niêu và các trò chơi dân gian.

Điệu múa Cồng chiêng truyền thống của đồng bào Cơ Tu sống ở vùng phía Tây thành phố Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Hành trình từ Hội An du khách có thể tiếp tục đến Mỹ Sơn, nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc của văn hóa Champa. Ngày 02/9, chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” và hát dân ca Chăm sẽ tạo không gian kết nối giữa di sản và nghệ thuật. Cùng ngày, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chương trình biểu diễn “Vũ điệu Champa” góp phần giới thiệu nghệ thuật và văn hóa Champa.

HÒA QUYỆN VĂN HÓA RỪNG – BIỂN VỚI NHỊP SỐNG ĐÔ THỊ

Trong thời gian từ ngày 29/8 đến 02/9, Chương trình Hội làng Cơ Tu tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang mang đến trải nghiệm văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu và khám phá thiên nhiên miền núi phía Tây thành phố.

Sự kết nối các điểm lễ hội văn hóa đặc trưng này sẽ tạo nên một hành trình đa lớp trải nghiệm, từ đô thị - biển, không gian di sản đến lễ hội của đồng bào các dân tộc ít người miền núi phía Tây, hòa quyện cùng những sắc màu văn hóa và nghệ thuật của người dân bản địa.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, cho biết trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, du khách được miễn phí vé tham quan tại một số bảo tàng, bao gồm: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2, và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng...

Về đêm, Đà Nẵng duy trì những hoạt động đặc trưng như Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào 21h các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, thu hút người dân và du khách khám phá khu vực trung tâm thành phố.

Biển Mỹ Khê-Đà Nẵng mối buổi chiều hè. Ảnh Ngô Anh Văn

Không chỉ có văn hóa và nghỉ dưỡng, Đà Nẵng tiếp tục phát huy lợi thế của một điểm đến sự kiện. Từ ngày 30/8 đến 06/9, sự kiện World Cup Pickleball 2026 sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, dự kiến thu hút gần 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia. Các ngày khai mạc và chung kết hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ với sự kết hợp lễ hội thể thao & âm nhạc và World Market với hơn 200 gian hàng, mang đến không khí sôi động trong thời gian cao điểm của kỳ nghỉ Quốc khánh.

Với sự đa dạng về sản phẩm, sự kiện và không gian trải nghiệm, Đà Nẵng đang hướng tới một kỳ nghỉ Quốc khánh không chỉ thuận tiện, an toàn mà còn giàu cảm xúc. Chủ đề “Chạm nhịp tự hào” vì vậy được đặt trong một tinh thần rộng hơn để du khách có thể chủ động lựa chọn những điều mình yêu thích, kết nối nhiều điểm đến trong một hành trình và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ.