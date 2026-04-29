Ninh Bình kêu gọi đầu tư 27 dự án, tổng diện tích hơn 1.800 ha

Danh mục trải rộng trên 6 lĩnh vực then chốt, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
GIÁO DỤC VÀ Y TẾ CÓ 7 DỰ ÁN, DIỆN
TÍCH HƠN 85 HA
Khu Đại học Nam Cao tiếp tục là
trọng điểm thu hút đầu tư với ba nhóm dự án đào tạo, dạy nghề. Nhóm thứ nhất
gồm các thửa đất đã giải phóng mặt bằng, sẵn sàng triển khai ngay. Cụ thể, thửa
A.GD-01 rộng khoảng 10,4 ha, A.GD-04 rộng 10,75 ha, A.GD-05 rộng 21,6 ha.
Nhóm thứ hai gồm các thửa đất chưa
giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 85 ha. Đáng chú ý là thửa B.GD-05
rộng nhất đạt 20 ha, kế đến là C.GD-03 đạt 16,77 ha, B.GD-04 đạt 16,2 ha. Nhóm
thứ ba dành cho hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến THPT, tổng diện tích
khoảng 6,85 ha.
Cả ba nhóm dự án đều do Ban quản lý
Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao đề xuất, được chuyển tiếp từ danh mục
thu hút đầu tư năm 2025.
Về y tế, tỉnh đặt mục tiêu thu hút
từ một đến hai bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế đặt tại khu vực các xã, phường
trung tâm hoặc khu đô thị. Dự án Viện dưỡng lão cũng lần đầu xuất hiện trong
danh mục, hướng tới phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Hai dự án này
do Sở Y tế đề xuất, bám sát chiến lược phát triển y tế của tỉnh đến năm 2030,
tầm nhìn 2045.
Ở cấp cơ sở, xã Xuân Trường có hai
dự án đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Dự án Bệnh viện đa khoa rộng 3 ha,
trước đây từng được HĐND tỉnh Nam Định cũ thông qua với tên gọi Bệnh viện đa
khoa xã Xuân Phúc. Dự án Trường mầm non và liên cấp rộng 4,6 ha đang được UBND
xã tiếp thu ý kiến các đơn vị liên quan để trình tỉnh phê duyệt.
ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở CÓ 7 DỰ ÁN, TỔNG
DIỆN TÍCH HƠN 254 HA
Lĩnh vực đô thị và nhà ở chiếm tỷ
trọng diện tích lớn thứ hai trong danh mục. Tất cả 7 dự án đều nhằm mục tiêu
tạo quỹ đất, cung cấp nhà ở phục vụ nhu cầu của nhân dân.
Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô
thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện trạng tại xã Vĩnh Trụ, rộng 74 ha.
Tiếp đến là Khu đô thị mới Phú Ốc tại phường Đông A và phường Mỹ Lộc, rộng 44,1
ha.
Khu đô thị Lâm tại xã Ý Yên rộng
42,2 ha. Khu đô thị Hải Hưng tại xã Hải Hưng rộng 34 ha. Khu đô thị thương mại
và dịch vụ phường Mỹ Lộc rộng 32 ha. Khu đô thị tại xã Bình Nghĩa, nay là xã
Bình Lục, rộng 23,8 ha. Dự án nhỏ nhất là Khu dân cư nông thôn xã Cát Thành với
4,5 ha.
Các dự án đô thị đều triển khai trên
đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng, phù hợp với điều chỉnh Chương trình
phát triển nhà ở được tỉnh phê duyệt cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Chính quyền
các phường, xã là đơn vị trực tiếp đề xuất danh mục, phản ánh nhu cầu thực tế
về chỗ ở tại từng địa bàn.
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG CÔNG
NGHIỆP CÓ 13 DỰ ÁN
Thương mại dịch vụ và du lịch có 5
dự án. Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại Khu Đại học Nam Cao rộng 1 ha,
nằm trên đất đã giải phóng mặt bằng. Dự án hướng đến cung cấp dịch vụ mua sắm,
vui chơi giải trí, lưu trú cho cư dân, sinh viên và chuyên gia làm việc tại các
khu công nghiệp lân cận.
Tỉnh cũng kêu gọi đầu tư các trung
tâm thương mại, hội chợ triển lãm tại khu vực trung tâm như phường Phủ Lý,
phường Nam Định, phường Hoa Lư. Các dự án logistics gồm Tổng kho xăng dầu
Trường An – Thịnh Long tại xã Hải Thịnh rộng 8,4 ha và các trung tâm logistics,
cảng cạn ICD tại các khu vực được quy hoạch.
Đáng chú ý là dự án Cảng hàng hóa
tổng hợp Định Hóa tại xã Định Hóa, rộng 10 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ
đồng. Dự án kết nối với tuyến đường liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với
Tây Bắc và đường ven biển phía nam, giúp giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp
trong tỉnh và khu vực phụ cận.
Hạ tầng công nghiệp là lĩnh vực có
diện tích lớn nhất với 5 dự án, tổng diện tích hơn 1.335 ha. Dẫn đầu là Khu
Công nghệ cao Hà Nam rộng 663,2 ha, triển khai tại các xã Nhân Hà, Trần Thương,
Nam Lý.
Ba khu công nghiệp có tổng mức đầu
tư dự kiến hàng nghìn tỷ đồng gồm: Kim Bảng II rộng 264,2 ha với vốn 2.200 tỷ
đồng, Lạc Xuân rộng 208,2 ha với vốn 1.800 tỷ đồng, Nam Hồng rộng 199,3 ha với
vốn 1.700 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp
trên toàn địa bàn.
Lĩnh vực khác có dự án Trung tâm,
Viện nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong Khu Đại học Nam Cao với
diện tích 30,6 ha. Cùng với đó là các công trình công viên, nghĩa trang đô thị,
khu đô thị thông minh tại các đô thị trong tỉnh.
MINH BẠCH THÔNG TIN, ĐỒNG HÀNH CÙNG
NHÀ ĐẦU TƯ
Quyết định 1566/QĐ-UBND được ban
hành dựa trên các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu, đất đai và
tổ chức chính quyền địa phương. Danh mục lần này có nhiều dự án được chuyển
tiếp từ năm 2025, cho thấy sự nhất quán trong chính sách thu hút đầu tư của
tỉnh qua các thời kỳ.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì
công bố công khai toàn bộ danh mục trên Cổng thông tin điện tử và các phương
tiện truyền thông. Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư thực
hiện thủ tục, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
Tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động
rà soát quỹ đất, đề xuất bổ sung danh mục khi có nhu cầu thực tiễn phát sinh.
Cơ chế này giúp danh mục không bị đóng khung cứng nhắc, liên tục được cập nhật
theo tín hiệu thị trường và năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế.
Hình thức lựa chọn nhà đầu tư được
áp dụng linh hoạt theo từng loại dự án. Các dự án sử dụng đất công, đất đã giải
phóng mặt bằng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Các dự án trên đất chưa
giải phóng mặt bằng thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
Với việc công khai chi tiết quy mô,
diện tích, tổng mức đầu tư và hiện trạng đất đai của từng dự án, Ninh Bình
khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh,
đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất tỉnh.