Ninh Bình kêu gọi đầu tư 27 dự án, tổng diện tích hơn 1.800 ha

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định 1566/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 27 dự án thu hút đầu tư đợt 1 năm 2026. Tổng diện tích các dự án lên đến hơn 1.834 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 7.000 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án chưa xác định diện tích và suất đầu tư cụ thể).

Danh mục trải rộng trên 6 lĩnh vực then chốt, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

GIÁO DỤC VÀ Y TẾ CÓ 7 DỰ ÁN, DIỆN TÍCH HƠN 85 HA

Khu Đại học Nam Cao tiếp tục là trọng điểm thu hút đầu tư với ba nhóm dự án đào tạo, dạy nghề. Nhóm thứ nhất gồm các thửa đất đã giải phóng mặt bằng, sẵn sàng triển khai ngay. Cụ thể, thửa A.GD-01 rộng khoảng 10,4 ha, A.GD-04 rộng 10,75 ha, A.GD-05 rộng 21,6 ha.

Nhóm thứ hai gồm các thửa đất chưa giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 85 ha. Đáng chú ý là thửa B.GD-05 rộng nhất đạt 20 ha, kế đến là C.GD-03 đạt 16,77 ha, B.GD-04 đạt 16,2 ha. Nhóm thứ ba dành cho hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến THPT, tổng diện tích khoảng 6,85 ha.

Cả ba nhóm dự án đều do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao đề xuất, được chuyển tiếp từ danh mục thu hút đầu tư năm 2025.

Về y tế, tỉnh đặt mục tiêu thu hút từ một đến hai bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế đặt tại khu vực các xã, phường trung tâm hoặc khu đô thị. Dự án Viện dưỡng lão cũng lần đầu xuất hiện trong danh mục, hướng tới phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Hai dự án này do Sở Y tế đề xuất, bám sát chiến lược phát triển y tế của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Ở cấp cơ sở, xã Xuân Trường có hai dự án đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Dự án Bệnh viện đa khoa rộng 3 ha, trước đây từng được HĐND tỉnh Nam Định cũ thông qua với tên gọi Bệnh viện đa khoa xã Xuân Phúc. Dự án Trường mầm non và liên cấp rộng 4,6 ha đang được UBND xã tiếp thu ý kiến các đơn vị liên quan để trình tỉnh phê duyệt.

ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở CÓ 7 DỰ ÁN, TỔNG DIỆN TÍCH HƠN 254 HA

Lĩnh vực đô thị và nhà ở chiếm tỷ trọng diện tích lớn thứ hai trong danh mục. Tất cả 7 dự án đều nhằm mục tiêu tạo quỹ đất, cung cấp nhà ở phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư hiện trạng tại xã Vĩnh Trụ, rộng 74 ha. Tiếp đến là Khu đô thị mới Phú Ốc tại phường Đông A và phường Mỹ Lộc, rộng 44,1 ha.

Khu đô thị Lâm tại xã Ý Yên rộng 42,2 ha. Khu đô thị Hải Hưng tại xã Hải Hưng rộng 34 ha. Khu đô thị thương mại và dịch vụ phường Mỹ Lộc rộng 32 ha. Khu đô thị tại xã Bình Nghĩa, nay là xã Bình Lục, rộng 23,8 ha. Dự án nhỏ nhất là Khu dân cư nông thôn xã Cát Thành với 4,5 ha.

Các dự án đô thị đều triển khai trên đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng, phù hợp với điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở được tỉnh phê duyệt cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Chính quyền các phường, xã là đơn vị trực tiếp đề xuất danh mục, phản ánh nhu cầu thực tế về chỗ ở tại từng địa bàn.

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP CÓ 13 DỰ ÁN

Thương mại dịch vụ và du lịch có 5 dự án. Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại Khu Đại học Nam Cao rộng 1 ha, nằm trên đất đã giải phóng mặt bằng. Dự án hướng đến cung cấp dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí, lưu trú cho cư dân, sinh viên và chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Tỉnh cũng kêu gọi đầu tư các trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm tại khu vực trung tâm như phường Phủ Lý, phường Nam Định, phường Hoa Lư. Các dự án logistics gồm Tổng kho xăng dầu Trường An – Thịnh Long tại xã Hải Thịnh rộng 8,4 ha và các trung tâm logistics, cảng cạn ICD tại các khu vực được quy hoạch.

Đáng chú ý là dự án Cảng hàng hóa tổng hợp Định Hóa tại xã Định Hóa, rộng 10 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Dự án kết nối với tuyến đường liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với Tây Bắc và đường ven biển phía nam, giúp giảm chi phí vận tải cho doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực phụ cận.

Hạ tầng công nghiệp là lĩnh vực có diện tích lớn nhất với 5 dự án, tổng diện tích hơn 1.335 ha. Dẫn đầu là Khu Công nghệ cao Hà Nam rộng 663,2 ha, triển khai tại các xã Nhân Hà, Trần Thương, Nam Lý.

Ba khu công nghiệp có tổng mức đầu tư dự kiến hàng nghìn tỷ đồng gồm: Kim Bảng II rộng 264,2 ha với vốn 2.200 tỷ đồng, Lạc Xuân rộng 208,2 ha với vốn 1.800 tỷ đồng, Nam Hồng rộng 199,3 ha với vốn 1.700 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp trên toàn địa bàn.

Lĩnh vực khác có dự án Trung tâm, Viện nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong Khu Đại học Nam Cao với diện tích 30,6 ha. Cùng với đó là các công trình công viên, nghĩa trang đô thị, khu đô thị thông minh tại các đô thị trong tỉnh.

MINH BẠCH THÔNG TIN, ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ

Quyết định 1566/QĐ-UBND được ban hành dựa trên các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu, đất đai và tổ chức chính quyền địa phương. Danh mục lần này có nhiều dự án được chuyển tiếp từ năm 2025, cho thấy sự nhất quán trong chính sách thu hút đầu tư của tỉnh qua các thời kỳ.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì công bố công khai toàn bộ danh mục trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông. Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát quỹ đất, đề xuất bổ sung danh mục khi có nhu cầu thực tiễn phát sinh. Cơ chế này giúp danh mục không bị đóng khung cứng nhắc, liên tục được cập nhật theo tín hiệu thị trường và năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng linh hoạt theo từng loại dự án. Các dự án sử dụng đất công, đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Các dự án trên đất chưa giải phóng mặt bằng thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Với việc công khai chi tiết quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và hiện trạng đất đai của từng dự án, Ninh Bình khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất tỉnh.