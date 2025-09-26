Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Nguyễn Thuấn

26/09/2025, 19:03

Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh...

Lễ khánh thành tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình
Lễ khánh thành tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình

Trong số các công trình được khánh thành, đáng chú ý là tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh Ninh Bình với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự án có tổng chiều dài 46km, đi qua các xã Vạn Thắng, Ý Yên, Yên Đồng, Yên Cường, Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong, Quỹ Nhất, Rạng Đông, với tổng mức đầu tư hơn 5.326 tỷ đồng. Tuyến được triển khai theo hai giai đoạn từ năm 2017 đến 2025, thiết kế hiện đại, đồng bộ. Đoạn dài 34,9km từ nút giao Cao Bồ đến cầu Thịnh Long đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, nền đường rộng 24m, mỗi bên có 2 làn cơ giới và 1 làn xe thô sơ; đoạn dài 9,6km còn lại đến khu công nghiệp Rạng Đông được xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với bề rộng từ 32,5 đến 34,5m, mỗi bên có 3 làn xe cơ giới và 1 làn thô sơ. Trên tuyến có 8 cây cầu, trong đó có những hạng mục lớn như cầu Đống Cao vượt sông Đào, cầu vượt nút giao đầu tuyến, cùng nhiều cầu trung và cầu nhỏ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Cùng ngày, tỉnh Ninh Bình cũng khánh thành cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Thái Bình - Hải Phòng. Công trình có tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 2km, đi qua 3 xã Khánh Trung, Khánh Thiện và Nghĩa Hưng. Trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,36km, mặt cắt ngang rộng 19,5m, khổ thông thuyền 85x15m, đảm bảo thoát lũ và vận tải thủy cấp đặc biệt. Cầu được thiết kế 4 làn xe, vận tốc khai thác 100km/giờ, kết nối đồng bộ với các tuyến đường như Bái Đính - Kim Sơn, Quốc lộ 37B và đường tỉnh 490. Công trình có sơ đồ 29 nhịp, sử dụng kết cấu hiện đại với dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, kết hợp dầm Super T cho các nhịp dẫn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình với Nam Định, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Báo Ninh Bình
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình với Nam Định, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Báo Ninh Bình

Một dự án quan trọng khác là xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I), tổng mức đầu tư 840,29 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, khởi công từ tháng 7/2016. Công trình có chiều dài tuyến hơn 3,2km, gồm ba tuyến đường chính: đường Vạn Hạnh dài 1.350m, đường Phạm Hùng dài 1.200m và đường Trịnh Tú kéo dài 715m. Hệ thống cầu và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với 6 cầu ô tô, 2 cầu đi bộ, vỉa hè, thoát nước, tuynel kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, kè bê tông cốt thép, tạo diện mạo mới cho đô thị Ninh Bình, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Báo Ninh Bình
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và Quốc lộ 12B cũng được khánh thành. Dự án có tổng mức đầu tư 1.769 tỷ đồng, triển khai từ tháng 3/2022, xây dựng 5 tuyến đường với tổng chiều dài gần 44km, qua các xã Kim Sơn, Lai Thành, Phát Diệm, Yên Khánh, Yên Mạc và các phường Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư. Trên tuyến có 7 cầu, trong đó 3 cầu lớn và 4 cầu nhỏ. Đến nay, 3 trong số 5 tuyến đã hoàn thành gồm ĐT.482B, ĐT.482D và ĐT.482G, tạo sự kết nối đồng bộ hạ tầng, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế - xã hội cho khu vực.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Báo Ninh Bình
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, đồng thời cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền và nhân dân trong quá trình triển khai dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Ninh Bình có vị trí chiến lược ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, là điểm giao thoa giữa các vùng kinh tế lớn, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Việc khánh thành các công trình giao thông trọng điểm lần này là bước chuyển quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong lộ trình xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

19:07, 18/09/2025

Khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Cần Thơ sắp khởi công, khánh thành đồng loạt 13 công trình quy mô trên 100 tỷ đồng

13:21, 16/09/2025

Cần Thơ sắp khởi công, khánh thành đồng loạt 13 công trình quy mô trên 100 tỷ đồng

Từ khóa:

công trình đầu tư Giao thông hạ tầng ninh bình

Đọc thêm

Bắc Ninh đón “làn sóng” đầu tư mới từ các doanh nghiệp Trung Quốc

Bắc Ninh đón “làn sóng” đầu tư mới từ các doanh nghiệp Trung Quốc

Chỉ riêng trong tháng 9/2025, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng đầu tư và thúc đẩy hợp tác tại Bắc Ninh, cho thấy sức hút mạnh mẽ của địa phương đối với dòng vốn ngoại....

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng đến hết tháng 8/2025 mới đạt gần 38% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm...

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ của 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm: Tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn; cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A....

Chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Sáng 26/9, chuyến bay đầu tiên đã tiếp cận vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác...

Huế kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng

Huế kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa công bố danh mục Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 02, với tổng vốn đầu tư 1.845 tỷ đồng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Chuyển động xanh

2

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Kinh tế xanh

3

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Thị trường

4

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Thị trường

5

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy