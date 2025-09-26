Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Trong số các công trình được khánh thành, đáng chú ý là tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh Ninh Bình với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự án có tổng chiều dài 46km, đi qua các xã Vạn Thắng, Ý Yên, Yên Đồng, Yên Cường, Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong, Quỹ Nhất, Rạng Đông, với tổng mức đầu tư hơn 5.326 tỷ đồng. Tuyến được triển khai theo hai giai đoạn từ năm 2017 đến 2025, thiết kế hiện đại, đồng bộ. Đoạn dài 34,9km từ nút giao Cao Bồ đến cầu Thịnh Long đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, nền đường rộng 24m, mỗi bên có 2 làn cơ giới và 1 làn xe thô sơ; đoạn dài 9,6km còn lại đến khu công nghiệp Rạng Đông được xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với bề rộng từ 32,5 đến 34,5m, mỗi bên có 3 làn xe cơ giới và 1 làn thô sơ. Trên tuyến có 8 cây cầu, trong đó có những hạng mục lớn như cầu Đống Cao vượt sông Đào, cầu vượt nút giao đầu tuyến, cùng nhiều cầu trung và cầu nhỏ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Cùng ngày, tỉnh Ninh Bình cũng khánh thành cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Thái Bình - Hải Phòng. Công trình có tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 2km, đi qua 3 xã Khánh Trung, Khánh Thiện và Nghĩa Hưng. Trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,36km, mặt cắt ngang rộng 19,5m, khổ thông thuyền 85x15m, đảm bảo thoát lũ và vận tải thủy cấp đặc biệt. Cầu được thiết kế 4 làn xe, vận tốc khai thác 100km/giờ, kết nối đồng bộ với các tuyến đường như Bái Đính - Kim Sơn, Quốc lộ 37B và đường tỉnh 490. Công trình có sơ đồ 29 nhịp, sử dụng kết cấu hiện đại với dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, kết hợp dầm Super T cho các nhịp dẫn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình với Nam Định, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Báo Ninh Bình

Một dự án quan trọng khác là xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I), tổng mức đầu tư 840,29 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, khởi công từ tháng 7/2016. Công trình có chiều dài tuyến hơn 3,2km, gồm ba tuyến đường chính: đường Vạn Hạnh dài 1.350m, đường Phạm Hùng dài 1.200m và đường Trịnh Tú kéo dài 715m. Hệ thống cầu và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với 6 cầu ô tô, 2 cầu đi bộ, vỉa hè, thoát nước, tuynel kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, kè bê tông cốt thép, tạo diện mạo mới cho đô thị Ninh Bình, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và Quốc lộ 12B cũng được khánh thành. Dự án có tổng mức đầu tư 1.769 tỷ đồng, triển khai từ tháng 3/2022, xây dựng 5 tuyến đường với tổng chiều dài gần 44km, qua các xã Kim Sơn, Lai Thành, Phát Diệm, Yên Khánh, Yên Mạc và các phường Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư. Trên tuyến có 7 cầu, trong đó 3 cầu lớn và 4 cầu nhỏ. Đến nay, 3 trong số 5 tuyến đã hoàn thành gồm ĐT.482B, ĐT.482D và ĐT.482G, tạo sự kết nối đồng bộ hạ tầng, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế - xã hội cho khu vực.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, đồng thời cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền và nhân dân trong quá trình triển khai dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Ninh Bình có vị trí chiến lược ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, là điểm giao thoa giữa các vùng kinh tế lớn, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Việc khánh thành các công trình giao thông trọng điểm lần này là bước chuyển quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong lộ trình xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.