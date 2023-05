ThuDuc House kiến nghị Cục thuế TP.HCM ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (mã TDH-HOSE) thông cáo báo chí về diễn biến vụ án hình sự liên quan.

Theo đó, ngày 29/5, Tổng Giám đốc ThuDuc House đã ký công văn gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và cổ đông về diễn biến của vụ án hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House - trong đó có nội dung kiến nghị Cục thuế TP.Hồ Chí Minh ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế đối với Công ty.

Cụ thể; ngày 19/5/2023, ThuDuc House nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm từ ngày 6/6//2023 đến ngày 10/7/2023 của Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh với tư cách là bị hại và là người có quyền lợi, quyền nghĩa vụ liên quan. ThuDuc House vẫn đang đợi quyết định cuối cùng của Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị cáo trong vụ án hình sự đối với số tiền hoàn thuế GTGT cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh là 365,5 tỷ đồng (bị hại của vụ án) cũng như nghĩa vụ đối với số tiền chậm nộp của số tiền hoàn thuế này cho Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, vừa qua ThuDuc House lại nhận được Công văn số 6472/CTTPHCM-QLN ngày 24/5/2023 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin về danh mục các tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản do chưa nộp số tiền chậm nộp này cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

Theo ThuDuc House, động thái chuẩn bị thực hiện thêm các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn vụ án chuẩn bị xét xử là hoàn toàn không cần thiết và chưa phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bởi vậy, ThuDuc House đã có Công văn phản hồi ngày 26/5/2023 gửi Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị khẩn cấp ngưng thực hiện các biện pháp cưỡng chế về thuế đang và sẽ áp dụng đối với ThuDuc House cho đến khi vụ án hình sự liên quan đến đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, ngày 19/5, Công ty nhận được các quyết định của Cục Thuế Tp.HCM từ số 837/QĐ-CT-CC đến 845/QĐ-CT-CC ngày 18/5/2023 (09 quyết định) về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty với số tiền là 90.807.635.402 đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TDH được ra khỏi diện hạn chế giao dịch (diện kiểm soát đặc biệt theo Quyết định số 567/QĐ-SGDHCM ngày 14/10/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) kể từ ngày 25/05/2023 theo Quyết định số 224/QĐ-SGDHCM ngày 23/05/2023 của HOSE do tổ chức niêm yết đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch, theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu TDH đang trong diện cảnh báo theo Quyết định số 169/QĐ-SGDHCM ngày 11/04/2023 của HOSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là 4,93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là -688,23 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, TDH ghi nhận doanh thu đạt 42,6 tỷ đồng, (cùng kỳ đạt hơn 22 tỷ) và lợi nhuận sau thuế âm 10,9 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 99 tỷ đồng)

Theo giải trình từ phía công ty, lỗ sau thuế là 10,9 tỷ là do doanh thu giảm mạnh trong khi các khoản chi phí khác tăng. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính họp nhất quý 1/2023 (965 triệu đồng) giảm 9,35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 (10,3 tỷ đồng) là do trong quý 1/2023 công ty không có phát sinh lãi từ thanh lý các khoản đầu tư như cùng kỳ năm 2022;

Mặt khác, chi phí tài chính hợp nhất quý 1/2023 tăng 63,4 tỷ so với cùng kỳ năm 2022 là do trong quý 1/2023 công ty phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 11,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 51,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý 1/2023 cùng tăng gần 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 do công ty được hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu từ hợp tác kinh doanh hơn 20 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, công ty có tổng tài sản là 1.418 tỷ đồng, nợ phải trả là 981 tỷ đồng chiếm, gần 70% tổng tài sản và lỗ luỹ kế là 688 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/5, cổ phiếu TDH đã có 4 phiên tăng trần liên tiếp từ 3.030 đồng lên 3.950 đồng/cổ phiếu.