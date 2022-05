Nóng bỏng tình trạng “cát tặc” trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 17/05/2022, trên khu vực biên giới thuộc vùng biển huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng Long Hòa phối hợp Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra, phát hiện phương tiện mang số hiệu HP 4786 đang thực hiện hành vi bơm hút trái phép khoáng sản từ biển. Tang vật thu giữ khoảng 800 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Nguyễn Công Tuyên không xuất trình được giấy tờ và giấy phép có liên quan đến việc khai thác khoáng sản.

Hiện, phương tiện vi phạm cùng toàn bộ tang vật đã được cơ quan chức năng lập biên bản và di lý về neo đậu tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 16-5, lực lượng bộ đội biên phòng cũng phát hiện, tạm giữ ba phương tiện có khai thác cát trái phép, gồm: phương tiện có số hiệu HP 4005 do ông Ngô Văn Tuyệt (sinh năm 1987, quê Nam Định) điều khiển; phương tiện có số hiệu HD 2479 do ông Vũ Văn Nhất (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển và phương tiện có số hiệu BV 3456 do ông Trần Văn Trung (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Nam Định) điều khiển. Trên ba phương tiện đang chở khoảng 1.800m3 cát.

Theo các cơ quan chức năng, hoạt động khai thác cát trái phép trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh đang có những diễn biến rất phức tạp, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh, hoạt động lén lút, chủ yếu vào ban đêm.

Đồng thời, các đối tượng còn cho người thám thính, báo động trong quá trình hoạt động. Trường hợp phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng sẵn sàng chống trả, nhấn chìm phương tiện và liều mình nhảy xuống sông bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác trục vớt, thu giữ tang vật, xử lý các đối tượng vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường tuần tra, phối hợp cùng các lực lượng liên quan chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị này tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm đối với hành vi liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép…