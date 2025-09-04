Nông lâm thủy sản xuất siêu trên 13 tỷ USD, riêng hải sản đối diện nguy cơ mất hàng trăm triệu USD tại Mỹ
Chu Khôi
04/09/2025, 15:49
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: “Ngành Nông nghiệp và Môi trường tự tin về kết quả xuất khẩu trong 8 tháng qua. Từ nay đến cuối năm 2025, trung bình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cần đạt 5 tỷ USD/tháng, thì trong 4 tháng còn lại sẽ đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm 2025 là 65 tỷ USD"…
Ngày 4/9/2025, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ, thông tin về kết quả của ngành nông
nghiệp và môi trường 8 tháng năm 2025.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ
Kế hoạch Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong 8 tháng của
năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết
quả tích cực, nhưng cũng đối diện với những thách thức từ dịch bệnh, biến đổi
khí hậu và căng thẳng thương mại toàn cầu.
SẢN XUẤT NÔNG LÂM THỦY SẢN
DUY TRÌ ỔN ĐỊNH
Trong trồng trọt, diện
tích gieo cấy lúa cả nước đạt 6,72 triệu ha, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tính
đến cuối tháng 8, diện tích thu hoạch đạt 4,7 triệu ha, sản lượng lúa hơn 30
triệu tấn. Dự kiến cả năm, sản lượng lúa đạt khoảng 44 triệu tấn, cao hơn năm
2024 khoảng 0,5 triệu tấn. Đây là nền tảng quan trọng bảo đảm an ninh lương thực
và xuất khẩu.
Chăn nuôi tiếp tục ổn định: Đàn lợn cả nước tăng 0,5%; đàn gia cầm tăng 3,6%. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi
vẫn diễn biến phức tạp, hiện còn 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày dịch. Một
số địa phương chỉ còn vài xã có dịch nhỏ lẻ, song nhiều tỉnh như Nghệ An, Thanh
Hóa, Quảng Trị, Quảng Ngãi… vẫn ghi nhận dịch lan rộng, số lợn tiêu hủy lên tới
trên 28.000 con.
Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập
hơn 70 đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng chống dịch, tập trung siết chặt
kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn không rõ nguồn gốc.
Trong 8 tháng, tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 77,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt
45,37 tỷ USD, tăng 12,8%, hoàn thành gần 70% kế hoạch năm. Xuất siêu đạt 13,07
tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức xuất siêu chung của nền
kinh tế. Thị trường xuất khẩu mở rộng đáng kể. Châu Âu tăng trưởng 38,7%, châu
Phi tăng 100,4%, châu Mỹ tăng 8,1%. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba
thị trường lớn nhất của Việt Nam.
Theo ông Trần Gia Long, bối
cảnh kinh tế thế giới tháng 8/2025 tiếp tục gây nhiều khó khăn: Mỹ áp thuế đối ứng
50% với Ấn Độ; đàm phán Mỹ - Trung bế tắc; xung đột quân sự và bất ổn chính trị
tại Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Myanmar tác động tiêu cực đến thương mại nông
sản toàn cầu.
"Trong bối cảnh đó, nhiều nền kinh tế lớn chuyển hướng nới lỏng
chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng. Đây vừa là cơ hội, vừa là
thách thức với các quốc gia xuất khẩu nông sản, trong đó có Việt Nam", ông Long chia sẻ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Đó là hoàn thiện thể chế,
chính sách, nhất là sửa đổi, bổ sung luật đất đai, luật khoáng sản, các chương
trình mục tiêu quốc gia. Cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, giá
trị gia tăng; tổng kết Đề án vùng nguyên liệu giai đoạn 2022-2025, chuẩn bị cho
giai đoạn 2026-2030. Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; hỗ trợ phát triển sản
xuất và xuất khẩu. Hỗ trợ chính quyền hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn
với chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Mở rộng
thị trường xuất khẩu, thích ứng với các chính sách thuế đối ứng mới. Phát huy
vai trò các lĩnh vực hỗ trợ như thủy lợi, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên
tai. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
HẢI SẢN ĐỐI DIỆN THÁCH THỨC
LỚN TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ
Theo Cục Thủy sản, cuối tháng 8/2025, Mỹ đã công bố kết
quả đánh giá tính tương đương theo Đạo luật Bảo vệ động vật có vú ở biển (MMPA).
Theo đó, tất cả sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Mỹ phải đáp ứng các biện pháp bảo
vệ tương đương với nghề cá của Mỹ. Trong số 135 quốc gia được đánh giá, có 89
nước được công nhận hoàn toàn, 34 nước chỉ đạt mức tương đương một phần, trong
đó có Việt Nam.
Đáng chú ý, 12 nghề cá của Việt Nam không được phía Mỹ
công nhận tính tương đương, bao gồm nhiều loài cá ngừ, cá thu, mực, bạch tuộc
và một số giáp xác – những mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu thủy sản. Từ ngày
1/1/2026, các sản phẩm từ những nghề này của Việt Nam sẽ không còn đủ điều kiện
nhập khẩu vào Mỹ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Mỹ đưa ra quyết định dựa
trên ba nguyên nhân chính: ngư cụ có nguy cơ cao gây tương tác với thú biển; thiếu cơ chế giám sát và báo cáo khai thác ngoài ý muốn; biện pháp giảm
thiểu chưa hiệu quả. Đây là những vấn đề kỹ thuật chuyên ngành, đòi hỏi phân
tích chi tiết từng nghề cá, ngư cụ và phương thức quản lý để chứng minh nỗ lực
cải thiệnị
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
sang thị trường Mỹ đạt 1,805 tỷ USD, trong đó các sản phẩm cá ngừ đạt gần 385
triệu USD; cá biển các loại đạt gần 765 triệu USD; mực, bạch tuộc, cua, ghẹ và
các loại nhuyễn thể ước đạt 127 triệu USD. Các sản phẩm có nguồn gốc từ khai
thác trong nước Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt gần 400 triệu USD, trong số đó,
ước tính khoảng 200 triệu USD hải sản từ những nghề không đáp ứng được yêu cầu
(12 nghề) sẽ bị cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ ngày 1/1/2026.
Trước thực trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề
nghị Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng
phó, đồng thời triển khai đồng bộ 12 nhóm công việc nhằm hướng tới được công nhận
tương đương toàn phần, tránh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.
Ở góc độ thị trường, ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục
Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho rằng Việt Nam không phải quốc
gia duy nhất bị từ chối một phần; nhiều nước châu Á khác cũng nằm trong danh
sách này, trong khi Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia đã được công nhận hoàn toàn.
Điều này cho thấy Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm để cải thiện.
"Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật
và thiết lập chương trình giám sát nghề cá đủ hiệu lực – những công việc phức tạp
nhưng mang tính quyết định", ông Bá Anh nhấn mạnh.
Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Đây không chỉ là
thách thức kỹ thuật mà còn là vấn đề chiến lược về thương mại và uy tín quốc
gia. Nếu không chuẩn bị nghiêm túc, thủy sản Việt Nam sẽ đánh mất thị trường lớn
và cơ hội phát triển lâu dài”. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu rà soát toàn bộ các nhiệm vụ
đã giao, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kinh phí và kết quả, báo cáo trước
ngày 1/1/2026; đồng thời, khẩn trương sửa đổi chính sách, bố trí nguồn lực, tăng
cường giám sát để kịp thời nộp bổ sung hồ sơ cho phía Mỹ .
Nhận định về mục tiêu tăng trưởng năm 2025, Thứ trưởng
Phùng Đức Tiến cho biết thủy sản đang đảm bảo tốc độ sản xuất; lâm nghiệp chiếm
tỷ trọng nhỏ song cũng tăng trưởng tốt. Riêng với ngành chăn nuôi, Thứ trưởng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng của ngành năm 2025 là tăng trưởng 5,7%.
Thứ trưởng yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y sớm tổ chức hội nghị triển khai
sản xuất cuối năm, phải ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi, khôi phục sản
xuất tại vùng bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho Tết
Nguyên đán. Các giải pháp trọng tâm gồm: mở rộng chuỗi cơ sở an toàn sinh học,
kiểm soát dịch bệnh theo khuyến cáo quốc tế; phát triển giống bản địa; quản lý
giết mổ theo hướng công nghiệp; thúc đẩy chế biến sâu và tổ chức sản xuất theo
chuỗi liên kết gắn truy xuất nguồn gốc.
