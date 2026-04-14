NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

Theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/4 tới, Novaland đặt mục tiêu có lãi trở lại từ năm 2026 với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng…

Theo thông tin mới đây từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - (Novaland, HOSE: NVL), cấu trúc tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang có những điều chỉnh trong giai đoạn tái cấu trúc, NVL xây dựng kế hoạch phục hồi tăng trưởng.

Tính đến hết năm 2025, NVL đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ (so với cuối năm 2022), giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế.

Bên cạnh đó, một số khoản vay mới đã được giải ngân, góp phần bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động triển khai dự án. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp và dự kiến cấp thêm cho các dự án đạt gần 30.500 tỷ đồng, hiện đang được giải ngân theo tiến độ thi công.

Theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vào ngày 23/4/2026 tới, căn cứ vào khả năng thực hiện thực tế, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2025. Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch có lãi trở lại với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng.

Năm nay, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao với sản lượng dự kiến bàn giao là hơn 2.600 sản phẩm, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dự kiến đạt hơn 470.000 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng sau tái cấu trúc bằng việc mở rộng quỹ đất theo các khu vực gắn với hạ tầng trọng điểm và xu hướng dịch chuyển dân cư. Hiện, doanh nghiệp còn hơn 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai, tập trung tại các khu vực có tiềm năng về kinh tế và du lịch.

Bên cạnh đó, bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới dự kiến sẽ được kiện toàn tại ĐHĐCĐ sắp tới, trong đó thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định để thay thế các vị trí hết nhiệm kỳ trong năm 2026.

Trước đó, liên quan đến tiến độ pháp lý dự án, ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết dự án Aqua City dự kiến sẽ bắt đầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua từ tháng 6/2026 theo lộ trình từng phần.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, dự án này gần như không có tiến triển đáng kể về pháp lý do các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai và nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất. Điều này khiến tiến độ triển khai bị gián đoạn và kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận đối với các sản phẩm đã được bàn giao.

Trước mắt, trong tháng 6/2026, dự kiến sẽ bàn giao giấy chứng nhận cho 752 cư dân đầu tiên tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1, sau đó tiếp tục thực hiện tại các phân khu còn lại.

Ông Dương Văn Bắc cho biết thêm từ nay đến năm 2027, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm tại dự án này. Đồng thời, triển khai xây dựng một số công trình như trường học liên cấp, bệnh viện và trung tâm thương mại theo kế hoạch.