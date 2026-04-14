Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

Minh Huy

14/04/2026, 19:49

Theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/4 tới, Novaland đặt mục tiêu có lãi trở lại từ năm 2026 với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin mới đây từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - (Novaland, HOSE: NVL), cấu trúc tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang có những điều chỉnh trong giai đoạn tái cấu trúc, NVL xây dựng kế hoạch phục hồi tăng trưởng.

Tính đến hết năm 2025, NVL đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ (so với cuối năm 2022), giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế.

Bên cạnh đó, một số khoản vay mới đã được giải ngân, góp phần bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động triển khai dự án. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp và dự kiến cấp thêm cho các dự án đạt gần 30.500 tỷ đồng, hiện đang được giải ngân theo tiến độ thi công.

Theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vào ngày 23/4/2026 tới, căn cứ vào khả năng thực hiện thực tế, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2025. Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch có lãi trở lại với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng.

Năm nay, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao với sản lượng dự kiến bàn giao là hơn 2.600 sản phẩm, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dự kiến đạt hơn 470.000 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng sau tái cấu trúc bằng việc mở rộng quỹ đất theo các khu vực gắn với hạ tầng trọng điểm và xu hướng dịch chuyển dân cư. Hiện, doanh nghiệp còn hơn 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai, tập trung tại các khu vực có tiềm năng về kinh tế và du lịch.

Bên cạnh đó, bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới dự kiến sẽ được kiện toàn tại ĐHĐCĐ sắp tới, trong đó thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định để thay thế các vị trí hết nhiệm kỳ trong năm 2026.

Trước đó, liên quan đến tiến độ pháp lý dự án, ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết dự án Aqua City dự kiến sẽ bắt đầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua từ tháng 6/2026 theo lộ trình từng phần.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, dự án này gần như không có tiến triển đáng kể về pháp lý do các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai và nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất. Điều này khiến tiến độ triển khai bị gián đoạn và kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận đối với các sản phẩm đã được bàn giao.

Trước mắt, trong tháng 6/2026, dự kiến sẽ bàn giao giấy chứng nhận cho 752 cư dân đầu tiên tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1, sau đó tiếp tục thực hiện tại các phân khu còn lại.

Ông Dương Văn Bắc cho biết thêm từ nay đến năm 2027, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm tại dự án này. Đồng thời, triển khai xây dựng một số công trình như trường học liên cấp, bệnh viện và trung tâm thương mại theo kế hoạch.

Cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền có thể bị loại khỏi rổ VN-Diamond

11:10, 14/04/2026

Cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền có thể bị loại khỏi rổ VN-Diamond

Giá giảm sâu, Diamond Properties điều chỉnh kế hoạch bán cổ phiếu NVL

19:01, 02/03/2026

Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

08:56, 14/04/2026

Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

Từ khóa:

cổ phiếu ĐHĐCĐ 2026 doanh thu năm 2026 lợi nhuận sau thuê Novaland nvl quỹ đất trái phiếu phát hành

Đọc thêm

Chủ tịch TNG Nguyễn Văn Thời từ nhiệm, nhường cơ hội cho lãnh đạo trẻ

Trong đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng quản trị TNG cho biết lý do xin từ nhiệm là để tạo cơ hội cho lãnh đạo trẻ tiềm năng được tiếp quản trọng trách quản lý công ty

Con trai Chủ tịch NKG đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 17/4/2026 đến 15/5/2026.

Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cho biết đang có kế hoạch IPO trong năm nay. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, với hệ sinh thái “Say Hi” là động lực tăng trưởng chính…

Hai công ty chứng khoán và 6 ngân hàng thương mại vào danh sách kiểm tra thuế của Cục Thuế Bộ Tài chính

Hai công ty chứng khoán và 6 ngân hàng thương mại vào danh sách kiểm tra thuế của Cục Thuế Bộ Tài chính

Có 2 công ty chứng khoán nằm trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế gồm: Công ty CP chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Công ty CP chứng khoán VPS (VCK).

Cổ đông nội bộ TNH muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

2

Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 11 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Tài chính

3

Blog chứng khoán: Cơ hội ngắn hạn vẫn còn

Chứng khoán

4

Cảnh báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang gia tăng

Kinh tế xanh

5

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy