OCB lên kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu trong năm 2026
Minh Huy
15/04/2026, 11:09
Năm 2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%), nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 30.625 tỷ đồng…
Sáng
15/4/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, HOSE: OCB) đã tổ chức Đại hội đồng
cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, định
hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Ông
Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB, cho biết năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục
đối mặt nhiều yếu tố bất định khi căng thẳng địa chính trị kéo dài, cùng các rủi
ro về an ninh mạng, lương thực, năng lượng, chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh đó, nhờ điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng và Chính phủ,
cùng sự phối hợp đồng bộ các chính sách vĩ mô Việt Nam đã đạt nhiều kết quả
tích cực.
Những năm gần đây, OCB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, tập trung
vào các dự án kinh tế xanh, carbon thấp. Riêng năm 2025, ngân hàng ưu tiên tăng
trưởng hiệu quả thông qua cơ cấu lại danh mục cho vay, tập trung vốn cho sản xuất
- kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư công và bất động sản phục vụ nhu cầu thực.
Đồng thời, mở rộng phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và thúc đẩy tín dụng
xanh.
Tính
đến 31/12/2025, tổng tài sản OCB đạt 322.949 tỷ đồng tăng 16,8% so với năm 2024.
Huy động thị trường 1 đạt 220.958 tỷ đồng tăng 14,8% so với cuối năm trước. Dư
nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 205.065 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm.
Trong
đó, quy mô dư nợ tín dụng xanh vượt 21.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2024.
Tổng thu thuần của OCB đạt 11.590 tỷ đồng, tăng 15,1%. Lợi nhuận trước thuế đạt
mức 5.022 tăng 25,4% so với năm 2024.
Trong năm 2026, ngân hàng đặt mục
tiêu lãi trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả đạt được trong năm
2025. Tổng tài sản dự kiến tăng 10% lên hơn 354.214 tỷ; tổng huy động thị trường
1 tăng 14% lên hơn 251.919 tỷ; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 15% lên 235.875 tỷ đồng. Các chỉ số an toàn đảm bảo tuân thủ quy định của
NHNN.
Đáng
chú ý, năm 2026, ngân hàng có kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng. Thời
gian thực hiện trong năm 2026, ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
Theo
OCB, với kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh qua các năm, việc tăng vốn điều lệ
là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng
để bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay, đồng thời tiếp tục đầu tư hệ thống
công nghệ phục vụ hiện đại hóa ngân hàng, phát triển sản phẩm mới và nâng cao
trải nghiệm khách hàng, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh.
Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn
duy nhất của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%, không thay đổi so với các năm trước.
Đại
hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập HĐQT
nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước
chấp thuận. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 8 thành
viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.
