Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

OCB lên kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu trong năm 2026

Minh Huy

15/04/2026, 11:09

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%), nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 30.625 tỷ đồng…

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, HOSE: OCB) sáng 15/4/2026.
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, HOSE: OCB) sáng 15/4/2026.

Sáng 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, HOSE: OCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB, cho biết năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều yếu tố bất định khi căng thẳng địa chính trị kéo dài, cùng các rủi ro về an ninh mạng, lương thực, năng lượng, chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, nhờ điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng và Chính phủ, cùng sự phối hợp đồng bộ các chính sách vĩ mô Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Những năm gần đây, OCB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào các dự án kinh tế xanh, carbon thấp. Riêng năm 2025, ngân hàng ưu tiên tăng trưởng hiệu quả thông qua cơ cấu lại danh mục cho vay, tập trung vốn cho sản xuất - kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư công và bất động sản phục vụ nhu cầu thực. Đồng thời, mở rộng phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và thúc đẩy tín dụng xanh.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản OCB đạt 322.949 tỷ đồng tăng 16,8% so với năm 2024. Huy động thị trường 1 đạt 220.958 tỷ đồng tăng 14,8% so với cuối năm trước. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 205.065 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm.

Trong đó, quy mô dư nợ tín dụng xanh vượt 21.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2024. Tổng thu thuần của OCB đạt 11.590 tỷ đồng, tăng 15,1%. Lợi nhuận trước thuế đạt mức 5.022 tăng 25,4% so với năm 2024.

Trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lãi trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả đạt được trong năm 2025. Tổng tài sản dự kiến tăng 10% lên hơn 354.214 tỷ; tổng huy động thị trường 1 tăng 14% lên hơn 251.919 tỷ; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 15% lên 235.875 tỷ đồng. Các chỉ số an toàn đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.

Đáng chú ý, năm 2026, ngân hàng có kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026, ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Quy mô vốn điều lệ OCB qua các năm và kế hoạch năm 2026
Quy mô vốn điều lệ OCB qua các năm và kế hoạch năm 2026

Theo OCB, với kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh qua các năm, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay, đồng thời tiếp tục đầu tư hệ thống công nghệ phục vụ hiện đại hóa ngân hàng, phát triển sản phẩm mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh.

Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn duy nhất của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%, không thay đổi so với các năm trước.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

