PLX có 1 năm khắc phục điều kiện công ty đại chúng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cụ thể: căn cứ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, PLX có tổng cộng 43.266 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 9,419%.

Như vậy, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung): “Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng”.

Do đó, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có 01 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này. Trong thời gian tới, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án phù hợp nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Được biết, PLX đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu đạt 81,9 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 586 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi tăng 41% so với cùng kỳ năm trước lên mức 584 tỷ đồng.

VCSC cho biết động lực thúc đẩy đà tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ mức tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng bán xăng dầu trong nước, mức tăng 43% so với cùng kỳ năm trước của thu nhập tài chính, và mức tăng 30% so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận từ các công ty liên doanh và các yếu tố này bù đắp cho mức giảm 0,6 điểm % của biên lợi nhuận gộp, do giá dầu Brent giảm 15% so với cùng kỳ năm trước (giá xăng chỉ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, và giá dầu diesel tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, tích cực hơn đáng kể so với mức giảm của giá dầu thô, qua đó giúp giảm thiểu áp lực tồn kho), và mức tăng 1% so với cùng kỳ năm trước của chi phí bán hàng cùng mức tăng 3% so với cùng kỳ năm trước của chi phí tài chính.

Trong năm 2025, PLX đã ghi nhận doanh thu đạt 309,9 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (-7% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi giảm 4% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 2,6 nghìn tỷ đồng, do giá dầu Brent giảm 15%, chi phí bán hàng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, và chi phí lãi vay tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. VCSC cho biết các yếu tố này đã góp phần làm giảm thiểu các tác động tích cực quan trọng từ mức tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng bán và mức tăng 11% so với cùng kỳ năm trước của thu nhập tài chính.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi năm 2025 lần lượt hoàn thành 107% và 96% dự báo cả năm của chúng tôi.

Theo tài liệu ĐHCĐ năm 2026 của PLX, PLX lên kế hoạch sản lượng bán năm 2026 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước nhằm hỗ trợ nguồn cung trong nước; kế hoạch lợi nhuận vẫn thận trọng, tiềm ẩn rủi ro giảm nhẹ.

Năm 2026, PLX dự kiến tổng sản lượng bán đạt 19,4 triệu tấn (+9,8% so với năm 2025; +14,3% so với kế hoạch năm 2025; tương đương 114% dự báo năm 2026 của VCSC).

Doanh thu dự kiến đạt 315 nghìn tỷ đồng (+1,7% so với năm 2025; +27,0% so với kế hoạch năm 2025; tương đương 111% dự báo năm 2026 của VCSC); Lợi nhuận trước thuế đạt 3.380 tỷ đồng (-7,8% so với năm 2025; +5,6% so với kế hoạch năm 2025; tương đương 74% dự báo năm 2026 của VCSC). Trong giai đoạn 2023–2025, lợi nhuận trước thuế thực tế trung bình cao hơn 24% so với kế hoạch.

Ngoài ra, VCSC cho rằng kế hoạch năm 2026 là tương đối thận trọng do PLX ưu tiên đảm bảo an ninh nguồn cung hơn là tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 của VCSC.

Định hướng dài hạn (2026–2030): PLX đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng bán ở mức 7%/năm trong giai đoạn

2026–2030, cao hơn dự báo 4,3%/năm của VCSC, với giả định tăng trưởng GDP đạt ít nhất 10% trong giai đoạn này. Trong giai đoạn 2026–2027, PLX đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng 8,5%–10%, nhờ được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế do Chính phủ thúc đẩy, hoạt động phát triển hạ tầng (ví dụ: các tuyến cao tốc mới) và sự gia tăng của nhu cầu kinh tế. Trong giai đoạn 2028–2030, PLX đặt mục tiêu tăng trưởng 6%–7%, xét đến các tác động từ xe điện và nhiên liệu xanh.

- Doanh thu: PLX đặt kế hoạch tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ở mức 7% trong giai đoạn 2026–2030, cao hơn so với dự báo hiện tại của VCSC là CAGR 4,9% trong giai đoạn 2026–2029.

- lợi nhuận trước thuế: PLX đặt mục tiêu CAGR 6%–7% trong giai đoạn 2026–2030, thấp hơn đáng kể so với dự báo hiện tại của VCSC là CAGR 22,2% trong giai đoạn 2026–2029. VCSC cho rằng đây là mức kế hoạch thận trọng. Dự báo của VCSC giả định biên lợi nhuận từ HĐKD sẽ phục hồi lên mức 1,7% trong năm 2027 (so với 0,8% trong năm 2025; và so với mức trung bình 3,2% trong giai đoạn 2015–2019), nhờ cơ chế giá mới và kỳ vọng biến động giá dầu ở mức vừa phải.

Về việc chi trả cổ tức:

- Cổ tức năm 2025: PLX dự kiến cổ tức tiền mặt tạm ứng năm 2025 sẽ ở mức 1.200 đồng/cổ phiếu (tương ứng lợi suất 3,0%), cao hơn kế hoạch trước đó là 1.000 đồng/cổ phiếu nhưng thấp hơn dự báo của VCSC là 1.500 đồng/cổ phiếu (tương ứng lợi suất 3,7%).

- Cổ tức năm 2026: PLX đề xuất chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026 ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng lợi suất 2,5%), thấp hơn dự báo của VCSC là 2.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng lợi suất 4,9%). Trong lịch sử (trung bình giai đoạn 2023–2025), cổ tức thực tế thường cao hơn 30% so với kế hoạch. Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo cổ tức của VCSC.

Qua đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận năm 2026, do khả năng sự sụt giảm của biên lợi nhuận (do ưu tiên đảm bảo an ninh nguồn cung) có khả năng sẽ lấn át tác động tích cực từ mức sản lượng bán cao hơn kỳ vọng. Trong giai đoạn 2027–2030, kế hoạch tăng trưởng sản lượng (7%/năm) cao hơn so với dự báo của VCSC (4,3%/năm) cho thấy dư địa điều chỉnh tăng đối với giả định sản lượng của VCSC và VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với PLX với giá mục tiêu là 41.100 đồng/ cổ phiếu.