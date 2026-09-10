Đà Nẵng lọt top các thành phố châu Á có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao

Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của khu vực duyên hải miền Trung, đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch châu Á khi lọt vào Top 6 các thành phố có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất...

Khách du lịch quốc tế đến thành phố qua sân bay Đà Nẵng được hướng dẫn tận tình, chu đáo. Ảnh Ngô Anh Văn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Đà Nẵng đã tăng hai bậc so với năm 2025, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại cao nhất trong nửa đầu năm 2026.

Bảng xếp hạng này được Agoda công bố vào ngày 8/9/2026, dựa trên dữ liệu đặt phòng của nền tảng trong nửa đầu năm 2026, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác như Kuala Lumpur (Malaysia), Fukuoka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan) và Johor Bahru (Malaysia).

Ở cấp độ thành phố, nền tảng trực tuyến Agoda cho hay: Tokyo (Nhật Bản) dẫn đầu danh sách, tiếp theo là Bangkok (Thái Lan), Bali (Indonesia), Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật Bản). Việt Nam cũng tự hào nằm trong Top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan.

Đà Nẵng không chỉ là điểm đến có tỷ lệ khách quay trở lại cao nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 mà còn vượt qua các thành phố lớn khác như TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường biển được lãnh đạo ngành Du lịch chào đón nồng hậu tại cảng Tiên Sa. Ảnh Ngô Anh Văn

Sự hấp dẫn của Đà Nẵng đối với du khách quốc tế không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn từ hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản, thông thoáng và khả năng tiếp cận thuận tiện. Hệ thống dịch vụ và giải trí đa dạng cũng là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút của thành phố này.

Kết quả xếp hạng từ Agoda không chỉ là một minh chứng cho sức hút của Đà Nẵng mà còn cho thấy khả năng duy trì sức hấp dẫn lâu dài của thành phố này trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng hướng đến những trải nghiệm sâu sắc, đa dạng và mang tính bản địa. Tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao là chỉ dấu tích cực cho thấy Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vị thế của mình như một điểm đến chất lượng hàng đầu châu Á.

Với những lợi thế vượt trội và sự phát triển không ngừng, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho du khách quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.