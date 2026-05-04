Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt 1,1 tỷ đồng vì không báo cáo giao dịch cổ phiếu TVA

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera, tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (mã TVA-UPCoM) với số tiền phạt là hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt tiền 3% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng 1.133.328.000 đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ngày 26/12/2025, Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera, tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (mã TVA-UPCoM) đã mua 3.777.760 cổ phiếu TVA (tương ứng 37.777.600.000 đồng theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

SSC cho biết hình thức xử phạt bổ sung đối với công ty này là bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, TVA đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025. Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, TVA ghi nhận doanh thu đạt hơn 217 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt gần 13,5 tỷ; dư nợ phải thu hơn 39,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 đạt gần 19,25 tỷ đồng; chia cổ tức 10% bằng tiền mặt (tương ứng 6,3 tỷ); trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% là hơn 540 triệu đồng; Trích lập quỹ đầu tư phát triển là hơn 12,3 tỷ; chi trả thù lao HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành là 96 triệu đồng);

Cổ đông thông qua kế hoạch năm 2026 với doanh thu đạt 231,705 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ; dư nợ phải thu khách hàng ngoài là 15,732 tỷ đồng; giá trị thành phẩm tồn kho là gần 11 tỷ; cổ tức năm 2026 là 20%/vốn điều lệ.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Beton 6 bị phạt 107,5 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND Hà Nội là 295 triệu đồng; Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây bị phạt 107,5 triệu đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc bị phạt 177,5 triệu đồng

Theo đó, Beton 6 bị phạt tổng cộng 107,5 triệu đồng - trong đó, mức phạt nặng nhất là 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý 2/2025, bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (Văn bản số 04/2026/TB-BT6 ngày 19/3/2026). Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 1/2025; Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, 2025 đã soát xét; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024);

Tiếp theo là mức phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND bị phạt 295 triệu đồng - trong đó, năng nhất là mức phạt 137,5 triệu đồng (mức trung bình của mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng) theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể: theo BCTC năm 2024, năm 2025 đã được kiểm toán và tài liệu do Công ty cung cấp, Công ty có phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị - HUDS nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua (cụ thể: Giao dịch mua hàng hoá (nước sạch), giao dịch cho thuê hội trường theo hợp đồng dịch vụ số 401/HUDLANDHUDS/2025 ngày 28/3/2025).

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng (mức trung bình của mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật tại các tài liệu: Nghị quyết số 120/NQHĐQT ngày 25/01/2022 về việc thực hiện giao dịch với người có liên quan của người nội bộ; Nghị quyết số 1191/NQ-HĐQT ngày 26/7/2024 về việc Thông qua việc vay vốn trung, dài hạn (vay vốn từ ngân hàng BIDV); Nghị quyết số 1053/NQ-HĐQT ngày 04/7/2024 và Nghị quyết số 1618/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024 về việc Thông qua và Điều chỉnh phương án vay vốn tổ chức (không phải là tổ chức tín dụng), cá nhân; Nghị quyết số 1828/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 về việc thay đổi con dấu của công ty; Nghị quyết số 1747/NQ-HĐQT ngày 18/11/2025 về việc Thông qua phương án cấp tín dụng để đầu tư xây dựng dự án Đồng Tâm. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Nghị quyết số 1215/NQ-HĐQT ngày 30/07/2024 về việc thông qua giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty; Giải trình Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2024 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán; Quyết định của Cục thuế Thành phố Hà Nội về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024, BCTC bán niên năm 2024).

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng (mức trung bình của mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP)) và Nghị định số 158/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại các tài liệu sau: tài liệu công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025 thiếu “Phiếu biểu quyết”; tài liệu công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Bà Trần Thị Hải Lý trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ (không có thông tin về các chức danh quản lý khác); Công ty công bố thông tin không đầy đủ thông tin về Danh sách người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ là tổ chức, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan tại các Báo cáo tình hình tình hình quản trị công ty (QTCT) bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; Công ty công bố thông tin không đầy đủ về số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2025).

Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (Hà Nội) bị phạt 107,5 triệu đồng - trong đó, nặng nhất là mức phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025);

Tiếp theo là mức phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cuối cùng là Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (Lạng Sơn) bị phạt 177,5 triệu đồng - trong đó, nặng nhất là mức phạt 92,5 triệu đồng (mức trung bình của mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định số 306/2025/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể: công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2024, công bố thông tin bất thường về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán);

Cuối cùng là mức phạt 85 triệu đồng (mức trung bình của khung tiền phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.

Cụ thể: công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với tài liệu Văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.