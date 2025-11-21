Thứ Sáu, 21/11/2025

“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Phương Nhi

21/11/2025, 18:10

Công ty HDF Energy (Pháp) hiện đang tích cực mở rộng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là đầu tư các dự án về năng lượng, hydro, giao thông xanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường làm việc với đoàn lãnh đạo Công ty HDF Energy (Pháp) vào chiều này 20/11.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường làm việc với đoàn lãnh đạo Công ty HDF Energy (Pháp) vào chiều này 20/11.

Ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo Công ty HDF Energy (Pháp) do bà Nina Murillo, Quản lý phát triển các dự án mới tại châu Á của HDF Energy, dẫn đầu. Buổi làm việc nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển các dự án hydrogen xanh của HDF Energy trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Cụ thể, bà Nina Murillo cho biết HDF Energy là nhà phát triển và sản xuất điện độc lập của Pháp, chuyên thực hiện các dự án điện từ hydrogen có mức phát thải thấp đến gần như bằng 0, vận hành ổn định 24/7. Công ty cũng đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 2022.

Lãnh đạo Công ty HDF Energy (Pháp) chia sẻ về các kế hoạch đầu tư  các dự án tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Lãnh đạo Công ty HDF Energy (Pháp) chia sẻ về các kế hoạch đầu tư  các dự án tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Chia sẻ về kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, ông Trần Khánh Việt Dũng, Giám đốc HDF Energy tại Việt Nam, cho biết công ty hiện phối hợp với nhiều bộ, ngành và các tập đoàn nhà nước lớn trong các lĩnh vực điện, giao thông vận tải, hàng hải, lọc hóa dầu… Đặc biệt, HDF Energy dự kiến đầu tư khoảng 500 triệu USD vào các dự án tiềm năng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Vì vậy, ông Dũng mong muốn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện để HDF Energy tại Việt Nam có thể đầu tư các dự án tại thành phố về lĩnh vực năng lượng tái tạo, giao thông đặc biệt là phát triển tuyến buýt sông sử dụng năng lượng hydro xanh trên sông Sài Gòn, hợp tác phát triển dự án cảng xanh tại Cảng Cần Giờ, các dự án cung cấp năng lượng xanh tại Đặc khu Côn Đảo cũng như nghiên cứu và phát triển tuyến đường sắt nội đô sử dụng hydro…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá cao kế hoạch đầu tư  HDF Energy và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các dự án của công ty trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá cao kế hoạch đầu tư  HDF Energy và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các dự án của công ty trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá cao những dự án HDF Energy đã và đang triển khai tại Việt Nam. Ông Cường nhấn mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và ứng dụng công nghệ hiện đại là hướng đi tất yếu để bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng HDF Energy sẽ đầu tư mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi xanh tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, công nghiệp và môi trường, trong đó ưu tiên là giao thông. Đồng thời khẳng định lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ để các dự án của HDF Energy được triển khai hiệu quả và thành công tại thành phố trong thời gian tới.

đầu tư đầu tư nước ngoài giao thông xanh HDF Energy hợp tác quốc gia Lĩnh vực xanh năng lượng Nhà đầu tư Pháp nhà đầu tư quốc tế Pháp TP. Hồ Chí Minh

