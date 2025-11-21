“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Công ty HDF Energy (Pháp) hiện đang tích cực mở rộng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là đầu tư các dự án về năng lượng, hydro, giao thông xanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh...
Ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo Công ty HDF Energy (Pháp) do bà Nina Murillo, Quản lý phát triển các dự án mới tại châu Á của HDF Energy, dẫn đầu. Buổi làm việc nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển các dự án hydrogen xanh của HDF Energy trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.
Cụ thể, bà Nina Murillo cho biết HDF Energy là nhà phát triển và sản xuất điện độc lập của Pháp, chuyên thực hiện các dự án điện từ hydrogen có mức phát thải thấp đến gần như bằng 0, vận hành ổn định 24/7. Công ty cũng đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 2022.
Chia sẻ về kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, ông Trần Khánh Việt Dũng, Giám đốc HDF Energy tại Việt Nam, cho biết công ty hiện phối hợp với nhiều bộ, ngành và các tập đoàn nhà nước lớn trong các lĩnh vực điện, giao thông vận tải, hàng hải, lọc hóa dầu… Đặc biệt, HDF Energy dự kiến đầu tư khoảng 500 triệu USD vào các dự án tiềm năng tại Việt Nam trong thời gian tới.
Vì vậy, ông Dũng mong muốn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện để HDF Energy tại Việt Nam có thể đầu tư các dự án tại thành phố về lĩnh vực năng lượng tái tạo, giao thông đặc biệt là phát triển tuyến buýt sông sử dụng năng lượng hydro xanh trên sông Sài Gòn, hợp tác phát triển dự án cảng xanh tại Cảng Cần Giờ, các dự án cung cấp năng lượng xanh tại Đặc khu Côn Đảo cũng như nghiên cứu và phát triển tuyến đường sắt nội đô sử dụng hydro…
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá cao những dự án HDF Energy đã và đang triển khai tại Việt Nam. Ông Cường nhấn mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và ứng dụng công nghệ hiện đại là hướng đi tất yếu để bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng HDF Energy sẽ đầu tư mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi xanh tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, công nghiệp và môi trường, trong đó ưu tiên là giao thông. Đồng thời khẳng định lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ để các dự án của HDF Energy được triển khai hiệu quả và thành công tại thành phố trong thời gian tới.
Việt Nam và Séc hiện đang sở hữu nhiều thế mạnh bổ trợ trong phát triển kinh tế và hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của nhau để mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác hơn nữa trong thời gian tới...
Thủ tướng Việt Nam và Algeria nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường...
Theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ trong giai đoạn từ năm 2020 – 2023, Việt Nam đã ghi nhận gần 300.000 ca tử vong liên quan đến đề kháng kháng sinh (AMR)…
Sáng ngày 18/11, tại Khu du lịch Xuân Thiều (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), Mikazuki Japanese Resorts & Spa chính thức khởi công (giai đoạn 2), nhằm hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí và ẩm thực mang đậm tinh thần Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng...
Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2025 đã thông tin về học bổng đến hơn 200 sinh viên khu vực phía Nam, qua đó góp phần hình thành và ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao trong tương lai....
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: