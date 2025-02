Ông Petri Deryng: Dự báo hệ thống KRX sẽ được ra mắt trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Ông Petri Deryng người đứng đầu quản lý quỹ đến từ Phần Lan Pyn Elite vừa có thư gửi nhà đầu tư nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán trong thời gian tới, đặc biệt là dự báo thời gian hệ thống KRX sẽ được đưa vào vận hành.

Cụ thể, theo ông Petri Deryng, trong tuần giao dịch vừa qua, ông đã có cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư và các bên liên quan trong ngành tài chính tại Tp.HCM. Bên cạnh đó, ông cũng tham dự một cuộc gặp mặt riêng kéo dài một tiếng đồng hồ với đại diện của công ty chỉ số FTSE, người đứng đầu hoạt động quỹ ETF của Blackrock, đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cơ quan giám sát Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, và người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, không ai phát biểu chính thức về việc giới thiệu hệ thống giao dịch mới KRX hay thời gian biểu của FTSE cho việc nâng cấp Việt Nam lên danh mục thị trường mới nổi (EM). Tuy nhiên, rõ ràng mọi thứ đang tiến triển nhanh chóng.

Mặc dù quy trình đã bị kéo dài trong quá khứ, nhưng mọi thứ đã tiến triển, và bây giờ chúng ta có lý do để giả định rằng những điều rất tích cực cho thị trường chứng khoán có thể phát triển như sau:

Vào tháng 3, Ủy ban đánh giá quốc gia của FTSE sẽ họp và phát hành một tuyên bố có đề cập tích cực đến Việt Nam: Việt Nam đã tiến gần tới việc được xếp hạng thị trường mới nổi - EM, và việc nâng cấp có thể được thực hiện tại cuộc họp tháng 9 năm 2025. Chỉ cần nhắc đến khả năng thay đổi xếp hạng trong tuyên bố tháng 3 có thể khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam giao dịch trên thị trường chứng khoán.

"Chúng tôi cũng giả định rằng Sở Giao dịch chứng khoán sẽ giới thiệu hệ thống giao dịch mới, KRX, trong kỳ nghỉ lễ 30/4", vị này nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu quản lý quỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam đã mắc kẹt trong khoảng điểm 1.200–1.300 trong năm 2024. Tuần này, chỉ số thị trường chứng khoán đã vượt qua mốc 1.300 điểm.

Cổ phiếu tại Việt Nam có giá rất hấp dẫn. Năm 2025, các công ty niêm yết dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, thanh khoản kích thích các thị trường tài chính, và các biện pháp từ chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là thời điểm tốt để tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tăng 0,10% trong tháng 1 vừa qua chủ yếu nhờ các cổ phiếu tăng trưởng cao trong danh mục gồm MBB, STB, VCI.

Danh mục của quỹ hiện chủ yếu nắm giữ các ngân hàng trong đó STB chiếm tỷ trọng 20,1%; MBB 10,3%; ACB 10,2%; TPB 9,6%; CTG 6,5%; HVN 5,1%; VHC 3,5%; VCI 3,5%; FPT 2,9%. Ba cổ phiếu trong danh mục tăng cao gồm VIB tăng 4,8%; VCI tăng 3,6%; MBB tăng 2,6%. Ngược lại, cổ phiếu NTL giảm 9,5%; CRE giảm 12%; YEG giảm 14%.

Theo Pyn Elite, thị trường diễn biến trầm lắng trong tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Khối lượng giao dịch hàng ngày giảm 32% so với cùng kỳ năm trước và 22% so với tháng trước, xuống còn 511 triệu USD – mức thấp nhất trong gần hai năm.

Tuy vậy, năm 2024 đánh dấu sự trở lại của tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết. Lợi nhuận ròng của 400 công ty niêm yết trên sàn tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi ngành ngân hàng tăng 18,4% so với cùng kỳ. Các công ty chủ chốt trong danh mục đầu tư của quỹ có mức tăng lợi nhuận xuất sắc, tăng 36,6% so với cùng kỳ.

"Dự kiến hệ thống giao dịch KRX dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5, điều này, cùng với việc thành lập một bên đối tác trung tâm, sẽ cho phép cung cấp các dịch vụ mới và mở đường cho việc phân loại lại thị trường", Petri Deryng kỳ vọng.

Quỹ cũng nhấn mạnh về kỳ vọng vào tăng trưởng vĩ mô của Việt Nam. Chính phủ vừa đề xuất nâng mức tăng trưởng GDP chính thức cho năm 2025 lên 8% từ mức 6,5–7,0% đã được phê duyệt vào tháng 11. Chính phủ cũng đang đặt mục tiêu tham vọng đạt mức tăng trưởng lên tới 10%, điều này sẽ tạo cơ sở cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2026–2030.

Đầu tư công năm 2025 được tăng cường lên mức tăng 11%, tương ứng 35 tỷ USD. Số tiền này cao hơn 32% so với thực tế năm 2024. Nợ công chỉ chiếm 36–37% GDP, vì vậy Việt Nam có thể dễ dàng tăng tốc các dự án công bằng cách vay mượn. Đầu tư nước ngoài mới (FDI) tăng 49% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1 lên 4,3 tỷ USD, trong đó 71% được hướng vào sản xuất công nghiệp. Áp lực lên đồng tiền đã giảm bớt phần nào và đồng Việt Nam đã tăng giá 1,61% so với đô la Mỹ.