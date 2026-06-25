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Ông Bùi Quang Huy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

N Nhật Dương

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã bầu ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, tiếp tục giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII…

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: VGP.
Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: VGP.

Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã công bố kết quả báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kết quả được công bố, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 người; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 người; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 người.

Ông Bùi Quang Huy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Quang Huy, nhấn mạnh tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề trước Đảng, Nhà nước và tuổi trẻ cả nước.

Ông cam kết tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt. Luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, gần gũi với thanh niên, sâu sát cơ sở. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động.

Ban Chấp hành cũng sẽ đoàn kết một lòng; tận tâm, tận lực, cùng cán bộ Đoàn và đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đưa đất nước phát triển.

Ông Bùi Quang Huy, sinh năm 1977, quê Nghệ An, có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2000 đến năm 2010, ông công tác tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

Từ năm 2010 đến nay, ông lần lượt giữ các cương vị như Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Từ tháng 8/2022, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và giữ cương vị này đến nay.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong 2 ngày, từ 24 - 25/6/2026, với 791 đại biểu tham dự. Có 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, tương đương 18% tổng số đại biểu tham dự. Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,68 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 2010.

Đại hội có 1 đại biểu mang học hàm Phó Giáo sư; 24 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 291 đại biểu có trình độ thạc sĩ; và 387 đại biểu có trình độ đại học. 14 đại biểu trình độ cao đẳng, 5 đại biểu trình độ trung cấp, 51 đại biểu có trình độ trung học phổ thông và 18 đại biểu là học sinh trung học phổ thông.

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