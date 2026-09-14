OpenAI chưa muốn lên sàn trong năm nay vì lo ngại an toàn AI

Sam Altman cho hay OpenAI cùng các phòng thí nghiệm AI hàng đầu khác "có thể sắp công bố một thỏa thuận nhằm làm chậm quá trình phát triển AI và cùng nhau giải quyết các rủi ro an toàn đang gia tăng nhanh chóng"...

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman. Ảnh: Reuters.

OpenAI sẽ không thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong năm 2026, Giám đốc điều hành Sam Altman cho biết trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune.

Ông cho rằng rủi ro đang gia tăng và ngành AI có thể phải sớm phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ.

Vị giám đốc nhấn mạnh nguy cơ AI có thể gây ra tuyệt chủng của loài người vào cuối thập kỷ này, dù chỉ ở mức 10%, cũng là "không thể chấp nhận được".

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà lập pháp Mỹ kêu gọi xây dựng các quy định mới để quản lý các hệ thống AI, sau những cảnh báo nghiêm trọng từ hai nhà nghiên cứu của Anthropic, đối thủ của OpenAI.

Theo đó, nhà nghiên cứu của Anthropic, Evan Hubinger, cho biết ông ước tính xác suất AI có thể tiêu diệt toàn bộ loài người là ">10% trong thập kỷ tới". Ông đồng thời thừa nhận Anthropic "chưa có kế hoạch giải quyết vấn đề liên kết siêu trí tuệ".

"Tôi thực sự nghĩ rằng, với tất cả những gì đang diễn ra liên quan đến an toàn AI, hiện tại sẽ là thời điểm không phù hợp để đưa công ty lên sàn", Sam Altman nói với Fortune.

Khi được hỏi liệu AI có 10% khả năng gây ra sự tuyệt chủng của loài người hay không, Sam Altman cho biết ông không biết làm thế nào để đưa ra một ước tính như vậy.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng rủi ro này đủ nghiêm trọng để các công ty AI và chính phủ phải hành động như thể mức rủi ro đó là không thể chấp nhận được.

"Cho dù con số đó là 10%, 8% hay 6%, vấn đề là tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm to lớn và không thể để cái tôi, động lực vì lợi nhuận hay bất cứ điều gì khác cản trở", nhà sáng lập OpenAI nói.

Trước đó, các chính trị gia Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát, sau một loạt trường hợp các tác nhân AI có hành vi ngoài dự kiến, tìm cách xâm nhập vào các hệ thống bên ngoài.

Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu an toàn AI cũng đã rời các công ty vì lo ngại về những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.

Hồi tháng 6, New York Times đưa tin OpenAI đang cân nhắc việc lùi kế hoạch IPO có thể đưa công ty đạt mức định giá hàng nghìn tỷ USD sang năm sau. Thông tin này xuất hiện vào thời điểm cổ phiếu trong đợt IPO của SpaceX, công ty do Elon Musk sáng lập, đã giảm mạnh sau khi tăng vọt.

Khi được Fortune hỏi liệu năm 2026 có phải thời điểm phù hợp để IPO hay không và liệu kế hoạch này có thể được chuyển sang năm 2027, Sam Altman trả lời: "Tôi sẽ nói là không phải năm 2026”.

"Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có việc đáp ứng những yêu cầu mới về an toàn và khả năng kiểm soát AI”, ông cũng gợi ý rằng OpenAI cùng các công ty AI hàng đầu khác có thể sắp công bố một thỏa thuận chung nhằm làm chậm tốc độ phát triển AI và phối hợp để giải quyết các rủi ro liên quan đến an toàn.

Hôm thứ Bảy tuần trước, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei cũng kêu gọi các công ty AI có cách tiếp cận thận trọng hơn trong quá trình phát triển công nghệ.

"Chúng ta phải làm chậm tốc độ cải thiện năng lực của các mô hình AI", Dario Amodei viết trong một bài luận đăng trên X. Sau đó, Sam Altman cũng đăng bài viết cho biết ông đồng tình với quan điểm này.

"Tôi đồng ý với Dario rằng chúng ta cần làm chậm tốc độ phát triển biên giới AI. Đây là một trong những chủ đề chính trong các cuộc thảo luận mà chúng tôi đã tiến hành tại OpenAI trong những tuần gần đây”, CEO OpenAI viết.

Tuy nhiên, những lo ngại về an toàn AI dường như chưa thể khiến kế hoạch IPO của Anthropic bị trì hoãn. Theo Reuters, Anthropic có thể hoàn tất việc niêm yết chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay. Một số nguồn dự báo thương vụ IPO của Anthropic có thể đạt giá trị lên tới 2.300 tỷ USD.