Thứ Ba, 18/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Thêm doanh nghiệp Việt hiện diện trong mạng lưới đối tác AI toàn cầu của OpenAI

H Hạ Chi

Việt Nam hiện có 2 doanh nghiệp công khai đạt cấp độ OpenAI Select Partner là FPT và EON Tech...

Ảnh minh hoạ: Reuters.
Ảnh minh hoạ: Reuters.

EON Tech vừa được OpenAI xác nhận đạt cấp độ OpenAI Select Partner. Đây là mạng lưới đối tác công nghệ đại diện triển khai AI của OpenAI trên thế giới với những tiêu chuẩn khắt khe. Hệ sinh thái này đang được OpenAI đầu tư 150 triệu USD trong năm nay. 

Việt Nam hiện có 2 doanh nghiệp công khai đạt cấp độ OpenAI Select Partner, bao gồm EON Tech và FPT. 

Việc các doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng lưới đối tác toàn cầu của OpenAI cho thấy năng lực công nghệ trong nước đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi triển khai AI toàn cầu, thay vì chỉ dừng ở việc sử dụng các công cụ có sẵn.

Nhu cầu ứng dụng AI tại Việt Nam đang thay đổi nhanh. Nếu trước đây nhiều đơn vị chủ yếu thử nghiệm chatbot, thì hiện nay AI đang được đưa vào tra cứu, tổng hợp tài liệu, hỗ trợ soạn thảo, phân tích dữ liệu và tích hợp với các quy trình nghiệp vụ.

Tuy nhiên, khi AI được sử dụng trên quy mô lớn, bài toán không chỉ còn là lựa chọn công cụ nào. Các tổ chức phải giải quyết đồng thời vấn đề bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng, kiểm soát chi phí và trách nhiệm đối với kết quả do AI tạo ra.

Điều này đặc biệt quan trọng với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và những tổ chức sở hữu nhiều dữ liệu nội bộ, nơi yêu cầu về an toàn thông tin luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, AI Gateway đang được quan tâm như một lớp hạ tầng trung gian giúp tổ chức quản lý việc sử dụng nhiều nền tảng và mô hình AI từ một đầu mối thống nhất, thay vì để từng phòng, ban tự kết nối và vận hành các công cụ riêng lẻ.

Về cơ bản, AI Gateway cho phép tổ chức tập trung quản lý người dùng, phân quyền truy cập, kiểm soát dữ liệu, theo dõi chi phí và lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng nhu cầu. Qua đó, doanh nghiệp có thể mở rộng việc sử dụng AI nhưng vẫn duy trì các quy định chung về bảo mật và quyền truy cập dữ liệu.

EON Tech đang phát triển EONSR AI Gateway theo hướng này, nhằm hỗ trợ các tổ chức quản lý tập trung nhiều nền tảng AI trong cùng một hệ thống. Việc trở thành OpenAI Select Partner đồng thời bổ sung thêm kết nối trực tiếp với hệ sinh thái OpenAI trong định hướng phát triển hạ tầng AI của doanh nghiệp.

“Chuyển đổi AI không đơn thuần là trang bị thêm công cụ. Điều quan trọng là đưa AI vào công việc một cách an toàn, có kiểm soát và phù hợp với dữ liệu, con người cũng như cách vận hành của từng tổ chức”, đại diện EON Tech chia sẻ.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các hệ sinh thái AI quốc tế cũng mở ra cơ hội để kết nối công nghệ toàn cầu với những nhu cầu thực tế trong nước.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy công nghệ VnEconomy dữ liệu VnEconomy kinh tế số VnEconomy openAI VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng

Ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng

Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan quản lý của hai địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng quốc tế.

Sau sự cố tại Tân Sơn Nhất, yêu cầu định danh và giám sát toàn bộ thiết bị bay không người lái

Sau sự cố tại Tân Sơn Nhất, yêu cầu định danh và giám sát toàn bộ thiết bị bay không người lái

Bộ Quốc phòng được giao chủ trì tăng cường quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước; rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực...

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy