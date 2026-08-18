Thêm doanh nghiệp Việt hiện diện trong mạng lưới đối tác AI toàn cầu của OpenAI

Việt Nam hiện có 2 doanh nghiệp công khai đạt cấp độ OpenAI Select Partner là FPT và EON Tech...

Ảnh minh hoạ: Reuters.

EON Tech vừa được OpenAI xác nhận đạt cấp độ OpenAI Select Partner. Đây là mạng lưới đối tác công nghệ đại diện triển khai AI của OpenAI trên thế giới với những tiêu chuẩn khắt khe. Hệ sinh thái này đang được OpenAI đầu tư 150 triệu USD trong năm nay.

Việt Nam hiện có 2 doanh nghiệp công khai đạt cấp độ OpenAI Select Partner, bao gồm EON Tech và FPT.

Việc các doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng lưới đối tác toàn cầu của OpenAI cho thấy năng lực công nghệ trong nước đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi triển khai AI toàn cầu, thay vì chỉ dừng ở việc sử dụng các công cụ có sẵn.

Nhu cầu ứng dụng AI tại Việt Nam đang thay đổi nhanh. Nếu trước đây nhiều đơn vị chủ yếu thử nghiệm chatbot, thì hiện nay AI đang được đưa vào tra cứu, tổng hợp tài liệu, hỗ trợ soạn thảo, phân tích dữ liệu và tích hợp với các quy trình nghiệp vụ.

Tuy nhiên, khi AI được sử dụng trên quy mô lớn, bài toán không chỉ còn là lựa chọn công cụ nào. Các tổ chức phải giải quyết đồng thời vấn đề bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng, kiểm soát chi phí và trách nhiệm đối với kết quả do AI tạo ra.

Điều này đặc biệt quan trọng với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và những tổ chức sở hữu nhiều dữ liệu nội bộ, nơi yêu cầu về an toàn thông tin luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, AI Gateway đang được quan tâm như một lớp hạ tầng trung gian giúp tổ chức quản lý việc sử dụng nhiều nền tảng và mô hình AI từ một đầu mối thống nhất, thay vì để từng phòng, ban tự kết nối và vận hành các công cụ riêng lẻ.

Về cơ bản, AI Gateway cho phép tổ chức tập trung quản lý người dùng, phân quyền truy cập, kiểm soát dữ liệu, theo dõi chi phí và lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng nhu cầu. Qua đó, doanh nghiệp có thể mở rộng việc sử dụng AI nhưng vẫn duy trì các quy định chung về bảo mật và quyền truy cập dữ liệu.

EON Tech đang phát triển EONSR AI Gateway theo hướng này, nhằm hỗ trợ các tổ chức quản lý tập trung nhiều nền tảng AI trong cùng một hệ thống. Việc trở thành OpenAI Select Partner đồng thời bổ sung thêm kết nối trực tiếp với hệ sinh thái OpenAI trong định hướng phát triển hạ tầng AI của doanh nghiệp.

“Chuyển đổi AI không đơn thuần là trang bị thêm công cụ. Điều quan trọng là đưa AI vào công việc một cách an toàn, có kiểm soát và phù hợp với dữ liệu, con người cũng như cách vận hành của từng tổ chức”, đại diện EON Tech chia sẻ.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các hệ sinh thái AI quốc tế cũng mở ra cơ hội để kết nối công nghệ toàn cầu với những nhu cầu thực tế trong nước.