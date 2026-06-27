Petrovietnam vinh danh nhà phân phối xuất sắc

Ngày 26/6/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – HoSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam đã tổ chức Lễ trao giải chương trình Xúc tiến bán hàng “Mua bộ sản phẩm Phân bón Cà Mau – Nhận xe ô tô”.

Đây là hoạt động ghi nhận sự nổ lực vượt trội của những Nhà phân phối xuất sắc đã đồng hành cùng PVCFC trong việc phát triển, mở rộng thị trường và đưa bộ sản phẩm Phân bón Cà Mau (PBCM) đến hàng triệu hộ nông dân trong nước cũng như Campuchia.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc PVCFC trao giải xe tải Hyundai 3,5 tấn cho các đại lý. Ảnh: PVCFC.

Tại buổi lễ, PVCFC đã vinh danh các Nhà phân phối xuất sắc đến từ mọi miền đất nước và Campuchia với tổng giá trị chi thưởng hơn 14 tỷ đồng gồm gồm các giải thưởng: 12 lượng vàng 999.9; 13 xe tải Thaco Towner 1 tấn và 11 xe tải Hyundai 3,5. Các phần thưởng giá trị này là minh chứng của sự nổ lực, chia sẻ và đồng hành của các đại lý đối với PBCM đồng thời là sự tri ân dành cho Quý đại lý xứng đáng với kết quả đã đạt được trong năm 2025.

Là một trong những đối tác tiêu biểu tại khu vực Gia Lai, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Ngân chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi bền bỉ gắn bó với Phân bón Cà Mau không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là sự ổn định trong chính sách và cam kết đồng hành lâu dài với đối tác.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, việc doanh nghiệp luôn bảo đảm nguồn cung, liên tục cải tiến sản phẩm và hỗ trợ phát triển thị trường đã giúp chúng tôi yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Giải thưởng hôm nay là niềm tự hào của tập thể cán bộ nhân viên Hoàng Ngân, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng Phân bón Cà Mau trong chặng đường phía trước."

Các Nhà phân phối xuất sắc nhận giải thưởng xe tải. Ảnh: PVCFC.

Tính đến hiện tại, Phân bón Cà Mau sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp và trải dài các vùng sản xuất trọng điểm toàn quốc. Phân Bón Cà Mau không chỉ cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như phân đơn, phân phức hợp, hữu cơ, vi sinh và khoáng sinh học mà còn mang đến các giải pháp dinh dưỡng toàn diện, đáp ứng nhu cầu canh tác của nhiều loại cây trồng. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường và từng bước mở rộng hiện diện tại hơn 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám Đốc PVCFC, nhấn mạnh, với một doanh nghiệp có chuỗi cung ứng gắn từ sản xuất đến tiêu thụ như Phân bón Cà Mau, thành công của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự đồng hành của hệ thống phân phối. "Trong bối cảnh thị trường phân bón và ngành nông nghiệp dự báo còn nhiều biến động trong sáu tháng cuối năm, Phân bón Cà Mau cam kết tiếp tục sát cánh cùng các nhà phân phối bằng việc tăng cường tương tác, lắng nghe nhu cầu từ thị trường và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh"

Phó Tổng Giám Đốc PVCFC - bà Nguyễn Thị, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PVCFC.

Tiếp nối sự thành công của chương trình Xúc tiến bán hàng năm 2025, trong năm 2026 PVCFC cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hệ thống phân phối trên cả nước.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, với bộ sản phẩm chất lượng, nguồn cung ổn định và chính sách xúc tiến bán hàng nhất quán, minh bạch là những yếu tố then chốt giúp duy trì niềm tin và sự gắn bó của nhà phân phối.

Bên cạnh đó, Phân Bón Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc khách hàng, xúc tiến bán hàng và tư vấn kỹ thuật canh tác thông qua các nền tảng số như App 2Nông, AHCM, DMS... góp phần tăng cường kết nối với hệ thống phân phối, hỗ trợ quản lý bán hàng, cập nhật chính sách và kiến thức canh tác kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sản xuất cho đối tác, nông dân.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng hệ thống phân phối, PVCFC nhấn mạnh thành công của doanh nghiệp không thể tách rời thành công của hệ thống phân phối. Vì vậy, định hướng xuyên suốt của Phân Bón Cà Mau là cùng chia sẻ thông tin thị trường, cùng tháo gỡ khó khăn, cùng tạo giá trị và cùng hưởng thành quả phát triển.

Đây chính là nền tảng để PVCFC và hệ thống phân phối trên toàn quốc tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026 và tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.