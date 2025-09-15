Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Số liệu tổng hợp cho
thấy nhiều dự án mở bán mới ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao, nhất là ở phân khúc
trung cấp, trong khi nguồn cung tiếp tục khan hiếm. Điều này phản ánh nhu cầu ở
thực vẫn mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư đang quay trở lại thị trường.
GIAO DỊCH SÔI ĐỘNG TRỞ LẠI
Báo cáo mới nhất của
DKRA Group cho biết trong tháng 7/2025, khu vực phía Nam (TP.HCM, Đồng Nai,
Tây Ninh…) ghi nhận nguồn cung sơ cấp hơn 11.391 căn hộ từ 113 dự án mở bán, với khoảng 1.913 căn hộ được giao dịch thành công.
Bước sang tháng 8/2025, nguồn cung sơ cấp đạt 12.473 căn hộ, số căn hộ tiêu thụ thành công tăng vọt lên 4.388 căn. Như vậy, chỉ trong vòng một
tháng, lượng giao dịch đã tăng gấp hơn hai lần, cho thấy thanh khoản thị trường
cải thiện nhanh chóng.
Dẫn đầu trong các địa phương này là TP.HCM khi sáp nhập hai
tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào, với lượng hàng mở bán đạt
96,3%. Tỉnh Tây Ninh mới (sáp nhập Long An vào) nếu như trong
tháng 7 chỉ đạt 0,1% lượng hàng mở bán thì bước sang tháng 8 đã
tăng “đột biến” lên 1,6% trong tổng số lượng hàng mới mở bán ra tại các tỉnh phía
Nam.
Ông Nguyễn Huy Vũ, Cố
vấn tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sea Holdings, cho rằng sự
chuyển biến tích cực của thị trường đến từ cả các chủ đầu tư lẫn khách hàng. Đối với
chủ đầu tư, hiện đã không còn chuyện dự án chưa đủ pháp lý hay chưa xây dựng đã
mở bán, như thời điểm trước năm 2020. Mà các chủ đầu tư, đa phần chọn phương án
hoàn thiện pháp lý, sau đó nhờ sự hỗ trợ dòng vốn của ngân hàng để triển
khai dự án nhanh, rồi mới bán hàng.
Thứ đến, chính sách bán hàng từ phía chủ đầu tư được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Nhiều dự án áp dụng phương thức thanh toán giãn tiến độ, hỗ trợ lãi suất trong 18 - 24 tháng đầu hoặc chiết khấu cao cho khách hàng thanh toán sớm. Có chủ đầu tư thậm chí giới thiệu hình thức thuê mua, cho phép khách hàng vừa ở vừa trả tiền trong nhiều năm. Các giải pháp này giúp người mua giảm áp lực tài chính ban đầu, tạo điều kiện để nhiều gia đình trẻ mạnh dạn quyết định xuống tiền.
Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cũng là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu bất động sản phía Nam. Các dự án
giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long
Thành, tuyến metro số 4 đang khởi động, công trình mở rộng đại lộ Nguyễn Văn
Linh tiếp tục được đẩy mạnh, tạo ra kỳ vọng lớn về sự gia tăng giá trị bất động
sản. Nhờ đó, những khu vực từng bị đánh giá xa trung tâm như Nhà Bè, Bình Chánh
nay trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút người mua nhà ở thực lẫn giới đầu tư.
Còn theo Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam Đặng Minh
Tuấn, giá căn hộ sơ cấp tăng nhanh trong khi nguồn cung hạn chế là nguyên nhân
chính khiến giao dịch phân khúc chung cư tăng. Cùng với đó, lãi suất giảm và tiến
trình tháo gỡ pháp lý cũng góp phần thu hút nhà đầu tư. Ông Tuấn cho rằng năm
2025, chung cư TP.HCM tiếp tục dẫn dắt thị trường nhờ nhu cầu thực, niềm tin phục
hồi, nguồn cung mới từ các chủ đầu tư uy tín.
Nhiều chuyên gia cũng nhận
định sự gia tăng giao dịch thể hiện niềm tin của khách hàng đối với thị trường
bất động sản đang dần được khôi phục. Người mua không còn chờ đợi giá giảm
thêm, thay vào đó là tận dụng các chính sách hỗ trợ để sở hữu sản phẩm phù hợp.
GIÁ BÁN DỰ KIẾN TIẾP TỤC TĂNG
Dù thanh khoản cải
thiện rõ rệt, giá căn hộ tại TP.HCM nói riêng, khu vực phía Nam nói chung, vẫn duy
trì đà tăng trong dài hạn. Một số thống kê cho thấy chỉ trong vòng gần 10 năm,
giá chung cư tại thành phố này đã tăng gấp 3 - 5 lần. Những dự án ở trung tâm
hiện có giá 150 - 200 triệu đồng/m2 (trong khi đó, thời điểm năm 2015 chỉ ở mức
30 - 40 triệu đồng/m2).
Sự gia tăng này đến
từ nhiều nguyên nhân. Nguồn cung mới tiếp tục hạn chế do thủ tục pháp lý phức
tạp và quỹ đất khan hiếm. Dân số đô thị ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu nhà ở
lớn, trong khi chi phí xây dựng, giá nguyên vật liệu và tiền sử dụng đất đều
tăng cao. Điều này buộc chủ đầu tư phải nâng giá bán để bảo đảm hiệu quả dự án.
Đáng chú ý, khu vực
phía Nam TP.HCM được hưởng lợi trực tiếp từ nhiều dự án hạ tầng. Quận 7 cũ với đô
thị Phú Mỹ Hưng vẫn là trung tâm sầm uất, còn Nhà Bè và Bình Chánh đang nổi lên
như lựa chọn mới cho người trẻ tìm kiếm căn hộ vừa túi tiền. Dự báo, khi đường
Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành, các khu vực này sẽ tiếp tục ghi nhận biên độ tăng
giá đáng kể.
Mặc dù giá bán tăng
khiến việc sở hữu căn hộ ngày càng khó khăn hơn với người dân có thu nhập trung
bình, tuy nhiên, phân khúc này vẫn là lựa chọn chủ đạo. So với nhà phố hay biệt
thự, căn hộ vẫn có lợi thế về giá cả, tiện ích đồng bộ và pháp lý minh bạch.
Người mua sẵn sàng trả thêm để có một không gian sống an toàn, tiện lợi và khả
năng sinh lời lâu dài.
Các chuyên gia dự
báo trong nửa cuối năm 2025, xu hướng thanh khoản tăng sẽ còn tiếp diễn. Một
phần nhờ lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp, một phần nhờ tâm lý kỳ vọng
vào sự phục hồi rõ rệt hơn của thị trường. Tuy nhiên, giá căn hộ khó có khả
năng giảm sâu. Thay vào đó, giá sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ ở những khu vực gắn
với hạ tầng trọng điểm. Giai đoạn 2025 - 2026, thị trường căn hộ TP.HCM dự báo có thể đón nhận khoảng 24.400 căn mở bán mới, tăng 4.400 căn so với dự
báo trước đó. Giá bán sơ cấp dự kiến tiếp tục xu hướng tăng và có khả năng vượt
mốc 100 triệu đồng/m2 ngay trong năm 2025.
Với tốc độ đô thị hóa
nhanh, dòng vốn FDI dồi dào và nhu cầu ở thực bền vững, thị trường bất động sản
phía Nam được nhận định tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong cả nước. Căn hộ
chung cư, với lợi thế về quy mô, tiện ích và mức giá đa dạng, sẽ vẫn là phân
khúc chủ lực trong chiến lược phát triển đô thị của TP.HCM trong những năm tới.