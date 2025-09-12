TP.HCM trên đà khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á

Thị trường bất động sản TP.HCM đang có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á, đặc biệt là trong bối cảnh chính sách mở room ngoại được áp dụng.

Việc công bố thêm 48 dự án đủ điều kiện bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài đã nâng tổng số dự án được bán cho người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM lên 65 dự án. Điều này là cú hích không chỉ giúp thu hút dòng vốn quốc tế mà còn tạo thêm nguồn cầu hợp pháp cho thị trường bất động sản nơi đây.

Theo ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Dịch vụ Kinh doanh Nhà ở Savills TP.HCM, thị trường hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng. Trong quý 2 năm 2025, TP.HCM chỉ ghi nhận 1.600 căn hộ mới, đưa nguồn cung sơ cấp lên 5.400 căn - một mức khá khiêm tốn, trong khi lượng bán đạt 2.400 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ 45%. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 235.000 căn nhà mới trong giai đoạn 2021-2025, nhưng hiện mới đạt khoảng 24% chỉ tiêu, còn thiếu tới 179.000 căn.

Đối với phân khúc liền thổ, tình hình còn khó khăn hơn khi trong quý 2/2025 chỉ có 80 căn được chào bán mới và tính tổng nguồn cung sơ cấp thì chỉ có khoảng 600 căn. Thế nhưng tỷ lệ hấp thụ đã giảm xuống mức 15%, với 100 căn được bán trong bối cảnh lượng hàng cao cấp tồn kho lớn và tệp khách mua hạn hẹp. Dự báo từ nay đến 2027, TP.HCM chỉ có thêm khoảng 3.600 căn liền thổ mới, chủ yếu ở khu vực ngoại thành.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn ngoại đang dần tìm đường trở lại với khung pháp lý hiện tại đã cởi mở hơn, đặc biệt với Luật Nhà ở 2023 cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở thương mại trong 50 năm và có thể gia hạn, quy định trần sở hữu 30% căn hộ trong một tòa nhà và 250 căn nhà liền thổ trong một phường sẽ giúp thị trường hấp thụ dòng vốn ngoại mà không tạo ra biến động giá quá mạnh.

Theo quan sát của Savills, khẩu vị đầu tư của khách ngoại thường tìm kiếm căn hộ trung - cao cấp, diện tích vừa phải, có thương hiệu quốc tế, tại các vị trí trung tâm hoặc gần metro. Giá trị giao dịch phổ biến từ 500.000 - 1 triệu USD/căn. Chính sách mở cửa có kiểm soát sẽ hỗ trợ giá sơ cấp và nâng tiêu chuẩn dịch vụ, tạo lợi thế lớn cho các chủ đầu tư có dự án trong danh mục được phép bán.

Ngoài ra, Savills cũng ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ của nhà đầu tư phía Bắc vào TP.HCM. Mặt bằng giá TP.HCM vẫn thấp hơn Hà Nội, cùng với hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3 và sân bay Long Thành đang tạo kỳ vọng lớn. Điều này cho thấy thị trường phía Nam tiếp tục là điểm đến của nhà đầu tư phía Bắc trong giai đoạn tới.

"Nhìn xa hơn, việc minh bạch danh mục dự án, cải cách hành chính và đầu tư hạ tầng đồng bộ sẽ giúp TP.HCM khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á. Thành phố có cơ hội không chỉ thu hút FDI vào bất động sản mà còn mở rộng sang tài chính, quản lý tài sản và các dịch vụ đi kèm. Song, sự phát triển bền vững của thị trường sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và cải thiện nguồn cung trong thời gian tới", chuyên gia của Savills nhận định.