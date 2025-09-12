Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP.HCM trên đà khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á

Phan Nam

12/09/2025, 22:16

Thị trường bất động sản TP.HCM đang có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á, đặc biệt là trong bối cảnh chính sách mở room ngoại được áp dụng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

 Việc công bố thêm 48 dự án đủ điều kiện bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài đã nâng tổng số dự án được bán cho người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM lên 65 dự án. Điều này là cú hích không chỉ giúp thu hút dòng vốn quốc tế mà còn tạo thêm nguồn cầu hợp pháp cho thị trường bất động sản nơi đây.

Theo ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Dịch vụ Kinh doanh Nhà ở Savills TP.HCM, thị trường hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng. Trong quý 2 năm 2025, TP.HCM chỉ ghi nhận 1.600 căn hộ mới, đưa nguồn cung sơ cấp lên 5.400 căn - một mức khá khiêm tốn, trong khi lượng bán đạt 2.400 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ 45%. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 235.000 căn nhà mới trong giai đoạn 2021-2025, nhưng hiện mới đạt khoảng 24% chỉ tiêu, còn thiếu tới 179.000 căn.

Đối với phân khúc liền thổ, tình hình còn khó khăn hơn khi trong quý 2/2025 chỉ có 80 căn được chào bán mới và tính tổng nguồn cung sơ cấp thì chỉ có khoảng 600 căn. Thế nhưng tỷ lệ hấp thụ đã giảm xuống mức 15%, với 100 căn được bán trong bối cảnh lượng hàng cao cấp tồn kho lớn và tệp khách mua hạn hẹp. Dự báo từ nay đến 2027, TP.HCM chỉ có thêm khoảng 3.600 căn liền thổ mới, chủ yếu ở khu vực ngoại thành.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn ngoại đang dần tìm đường trở lại với khung pháp lý hiện tại đã cởi mở hơn, đặc biệt với Luật Nhà ở 2023 cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở thương mại trong 50 năm và có thể gia hạn, quy định trần sở hữu 30% căn hộ trong một tòa nhà và 250 căn nhà liền thổ trong một phường sẽ giúp thị trường hấp thụ dòng vốn ngoại mà không tạo ra biến động giá quá mạnh. 

Theo quan sát của Savills, khẩu vị đầu tư của khách ngoại thường tìm kiếm căn hộ trung - cao cấp, diện tích vừa phải, có thương hiệu quốc tế, tại các vị trí trung tâm hoặc gần metro. Giá trị giao dịch phổ biến từ 500.000 - 1 triệu USD/căn. Chính sách mở cửa có kiểm soát sẽ hỗ trợ giá sơ cấp và nâng tiêu chuẩn dịch vụ, tạo lợi thế lớn cho các chủ đầu tư có dự án trong danh mục được phép bán.

Ngoài ra, Savills cũng ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ của nhà đầu tư phía Bắc vào TP.HCM. Mặt bằng giá TP.HCM vẫn thấp hơn Hà Nội, cùng với hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3 và sân bay Long Thành đang tạo kỳ vọng lớn. Điều này cho thấy thị trường phía Nam tiếp tục là điểm đến của nhà đầu tư phía Bắc trong giai đoạn tới.

"Nhìn xa hơn, việc minh bạch danh mục dự án, cải cách hành chính và đầu tư hạ tầng đồng bộ sẽ giúp TP.HCM khẳng định vị thế trung tâm bất động sản hội nhập của Đông Nam Á. Thành phố có cơ hội không chỉ thu hút FDI vào bất động sản mà còn mở rộng sang tài chính, quản lý tài sản và các dịch vụ đi kèm. Song, sự phát triển bền vững của thị trường sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và cải thiện nguồn cung trong thời gian tới", chuyên gia của Savills nhận định.

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

17:30, 12/09/2025

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Nhiều sản phẩm siêu việt quy tụ tại không gian triển lãm ngành xây dựng

06:00, 12/09/2025

Nhiều sản phẩm siêu việt quy tụ tại không gian triển lãm ngành xây dựng

Cực tăng trưởng mới từ đô thị biển và sân bay tạo sức hút đầu tư bất động sản

20:03, 06/09/2025

Cực tăng trưởng mới từ đô thị biển và sân bay tạo sức hút đầu tư bất động sản

Từ khóa:

bất động sản giá nhà đất TP Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Khách hàng trẻ chiếm tới 40% tổng lượng giao dịch nhà ở

Khách hàng trẻ chiếm tới 40% tổng lượng giao dịch nhà ở

Mặc dù giá nhà tại Việt Nam tăng cao, tỷ lệ người trẻ (25 - 35 tuổi) tham gia vào thị trường nhà ở vẫn có xu hướng gia tăng khi chiếm khoảng 40% tổng lượng giao dịch trên thị trường. Tại một số dự án, con số này thậm chí lên tới 70%.

Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Dự kiến bổ sung 15 dự án luật vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025...

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Cả nước mới có thêm 15 di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó, Ninh Bình là địa phương có số lượng nhiều nhất với 3 di tích, quần thể; Thành phố Huế và Quảng Trị cùng ghi nhận mỗi nơi có 2 di tích được công nhận…

VCCI: Cần minh bạch cơ chế hoàn trả tiền thuê đất, tránh để doanh nghiệp lúng túng

VCCI: Cần minh bạch cơ chế hoàn trả tiền thuê đất, tránh để doanh nghiệp lúng túng

Theo VCCI, nhiều điểm trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 198/2025/QH15 còn thiếu rõ ràng, từ cơ chế hoàn trả tiền thuê đất đến thủ tục cho thuê tài sản công. Nếu không được điều chỉnh, các quy định này có thể gây chồng chéo, làm khó doanh nghiệp…

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo không phân bổ tiền thuê đất được giảm, chủ đầu tư mất quyền lợi

Chính phủ đã ban hành Nghị định 230/2025/NĐ-CP, hiệu lực 19/8/2025, trong đó đề cập giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Thuế. TP. Hà Nội khuyến cáo: nếu chủ đầu tư không kịp thời phân bổ khoản giảm cho diện tích đã cho thuê lại trong vòng 30 ngày, toàn bộ chính sách hỗ trợ sẽ bị hủy bỏ…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Tiêu điểm

2

Người Mỹ uống cà phê ở mức giá cao chưa từng thấy

Thế giới

3

Thêm 15 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia

Bất động sản

4

Đồng Nai khẩn trương trình đồ án quy hoạch chung đô thị Long Thành

Dự án

5

VCCI: Cần minh bạch cơ chế hoàn trả tiền thuê đất, tránh để doanh nghiệp lúng túng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: