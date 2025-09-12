Khách hàng trẻ chiếm tới 40% tổng lượng giao dịch nhà ở

Mặc dù giá nhà tại Việt Nam tăng cao, tỷ lệ người trẻ (25 - 35 tuổi) tham gia vào thị trường nhà ở vẫn có xu hướng gia tăng khi chiếm khoảng 40% tổng lượng giao dịch trên thị trường. Tại một số dự án, con số này thậm chí lên tới 70%.

Trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng liên tục tăng cao, việc sở hữu nhà ngày càng trở thành giấc mơ xa vời đối với nhiều người trẻ.

Theo dữ liệu từ Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM hiện đã tăng lần lượt 87,7%; 69,8% và 48,3% so với năm 2019. Giá bán trung bình hiện tại đã đạt 75,5 triệu đồng/m2 ở Hà Nội, 66,4 triệu đồng/m2 ở Đà Nẵng và 77,1 triệu đồng/m2 ở TP. HCM. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho những người trẻ đang tìm kiếm một mái ấm cho riêng mình.

Mặc dù giá nhà tăng cao, tỷ lệ người trẻ tham gia vào thị trường nhà ở lại có xu hướng gia tăng. Từ năm 2019, tỷ lệ giao dịch từ nhóm khách hàng trong độ tuổi 25-35 đã chiếm trung bình khoảng 40% tổng lượng giao dịch, và tại một số dự án, con số này thậm chí lên tới 70%. Điều này cho thấy mặc dù gặp nhiều khó khăn, người trẻ vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà.

"Một trong những lý do chính cho sự gia tăng này là Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, với hơn 50% dân số dưới 35 tuổi. Thế hệ trẻ hiện nay có nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng hơn nhờ vào sự bùng nổ công nghệ và các mô hình kinh tế mới như thương mại điện tử và đầu tư tiền mã hóa. Nhiều người trẻ đã đạt được mức thu nhập cao hơn so với thế hệ trước, tạo điều kiện thuận lợi để họ sở hữu bất động sản ở độ tuổi còn rất trẻ", VARS IRE phân tích.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tài chính từ gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều người trẻ có thể mua nhà nhờ sự trợ giúp từ bố mẹ, ông bà, giúp họ rút ngắn con đường sở hữu nhà. Hơn nữa, việc tận dụng các chính sách tài chính và tín dụng với kỳ vọng giá trị bất động sản tăng theo thời gian cũng là một yếu tố thúc đẩy họ mạnh dạn tham gia giao dịch. Nhiều người trẻ đã tiếp cận các gói ưu đãi tài chính kéo dài, cho phép thanh toán thành nhiều đợt của chủ đầu tư hay các gói vay ưu đãi dành cho người mua nhà lần đầu.

Bàn về xu hướng này, VARS IRE cho rằng tuy tỷ lệ người trẻ mua nhà đang gia tăng nhưng đây chỉ là một bộ phận nhất định, chiếm tỷ lệ phần trăm rất nhỏ trong tổng nhu cầu nhà ở. Thực tế, đa số người trẻ vẫn gặp nhiều rào cản. Tốc độ tăng thu nhập không theo kịp với tốc độ tăng giá nhà, áp lực trả nợ vay kéo dài và chi phí sinh hoạt ngày càng cao khiến việc sở hữu nhà trở nên khó khăn hơn. Nếu không có giải pháp tổng thể từ chính sách như phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở giá vừa túi tiền, giấc mơ sở hữu nhà vẫn còn xa vời với đại đa số người trẻ.

Trong bối cảnh đó, việc thay đổi khẩu vị chọn nhà của người trẻ cũng đang diễn ra. Họ ít có xu hướng tích lũy lâu dài để mua đất nền hay nhà phố trung tâm, mà ưu tiên lựa chọn căn hộ chung cư ở các khu vực ven đô, có kết nối hạ tầng tốt và giá cả hợp lý hơn. Điều này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu và phong cách sống của thế hệ trẻ hiện đại.

"Giấc mơ sở hữu nhà của người trẻ Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, nhưng cũng không thiếu cơ hội. Với sự hỗ trợ từ gia đình, chính sách tài chính hợp lý và sự thay đổi trong nhu cầu, người trẻ hoàn toàn có thể biến giấc mơ này thành hiện thực. Tuy nhiên, để điều này trở thành khả thi, cần có những giải pháp đồng bộ từ chính phủ và các cơ quan chức năng nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho người trẻ trong việc tiếp cận nhà ở", đại diện VARS IRE nhìn nhận.