Phạt đến 5 triệu đồng khi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế

Nhật Dương

04/05/2026, 14:32

Hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt từ 1 đến 5 triệu đồng, tùy mức độ gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế...

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/5, đã quy định rõ nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định.

Nghị định 90 nêu rõ các quy định xử phạt vi phạm về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

Từ  1 – 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

Từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế dưới 20 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) đối với hành vi vi phạm.

Cũng theo Nghị định, quy định chậm đóng bảo hiểm y tế sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau.

Cụ thể, phạt tiền đối với người sử dụng lao động không lập danh sách, lập danh sách không đầy đủ số người tham gia bảo hiểm y tế trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế; không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ số người tham gia bảo hiểm y tế nhưng thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

Từ 1 – 2 triệu đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động; từ 2 - 4 triệu đồng, khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động; từ 4 – 7 triệu đồng, khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động.

Từ 7 – 15 triệu đồng, khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động; từ 15 - 25 triệu đồng, khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động; từ 25 - 35 triệu đồng, khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng bảo hiểm y tế, kể từ sau thời điểm đóng chậm nhất theo khoản 8 Điều 15 Luật Bảo hiểm y tế; chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng bảo hiểm y tế, nhưng thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

Từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 5 triệu đồng; từ 1 – 2 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng.

Từ 2 – 3 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng; từ 3 5 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng.

Từ 5 7 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 40 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng; từ 7 15 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 60 triệu đồng đến dưới 80 triệu đồng.

Từ 15 20 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 80 triệu đồng đến dưới 120 triệu đồng; từ 20 25 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 120 triệu đồng đến dưới 160 triệu đồng; từ 25 35 triệu đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 160 triệu đồng trở lên.

Cùng với xử phạt hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người sử dụng lao động là buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định nêu trên. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, buộc nộp số lợi bất hợp pháp có được vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế đối với hành vi quy định.

Buộc đóng đủ số tiền chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ, tương ứng với thời gian chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Buộc nộp khoản tiền lãi của số tiền chậm đóng theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ, tương ứng với thời gian chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dịp lễ Quốc khánh năm nay, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Thời gian nghỉ từ ngày 29/8 đến hết 2/9...

Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam, trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện và triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa đón nhận hàm Giáo sư danh dự của Trường Đại học năng lượng Moskva (MPEI), Liên bang Nga. Ông là nhà khoa học, công dân đầu tiên của Việt Nam được trường phong hàm Giáo sư, được đứng trong bảng danh dự của trường cùng các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới...

Sau sắp xếp bộ máy, khối lượng công việc lớn dồn về cấp xã. Tuy nhiên, một số nơi nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu, gây khó khăn trong công tác điều hành, phối hợp và xử lý công việc...

Các đối tượng sử dụng 35 pháp nhân của các công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng...

