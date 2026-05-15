Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương
Song Hà
15/05/2026, 17:51
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026, Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ và công bố Ngày Logistics Việt Nam là những hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành Công Thương....
Chiều 15/5/2026, Bộ Công Thương tổ chức chuỗi sự kiện quan trọng gồm: Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án Giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam cùng Tuần lễ Logistics Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng cuộc thi chính luận năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố bản lĩnh tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới. Đây không chỉ là sân chơi học thuật mà là yêu cầu trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.
Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam được lãnh đạo Bộ giao cho Báo Công Thương chủ trì là sự kế thừa chặng đường lịch sử vẻ vang gần 20 năm của giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam (Vietnam Top Trade Services Awards) lần đầu tiên được Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương mại) tổ chức vào năm 2007, ngay sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Giải thưởng có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Việc công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng, có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh, thông minh phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành Công Thương.
Để các nhiệm vụ trên được triển khai thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn ngành, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong toàn ngành. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nhận thức đầy đủ việc tham gia Cuộc thi chính luận không phải là hoàn thành chỉ tiêu hành chính, mà là biểu hiện của bản lĩnh chính trị và trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc hưởng ứng Giải thưởng không chỉ là tìm kiếm danh hiệu, mà còn là quá trình tự đánh giá, khẳng định năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
Hoạt động tôn vinh Ngày Logistics Việt Nam không dừng ở hoạt động truyền thông, mà thể hiện cam kết phát triển một ngành dịch vụ nền tảng vươn tầm khu vực và quốc tế. Nhận thức đó phải được quán triệt trong sinh hoạt cấp ủy và chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể.
Hai là, tổ chức triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, nghiêm túc và linh hoạt, trên cơ sở hoàn thiện cơ chế, quy định, bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong toàn bộ quá trình thực hiện. Đây là yếu tố then chốt quyết định uy tín và sức sống lâu dài của các sự kiện.
Cuộc thi chính luận phải được tổ chức theo nguyên tắc khách quan, khoa học, chính xác; Giải thưởng phải bảo đảm đúng tiêu chí, điều kiện theo Đề án, tuyệt đối không chạy theo thành tích; Tuần lễ Logistics cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, hiệp hội và địa phương, bảo đảm mỗi hoạt động đều có mục tiêu cụ thể, có thể đo lường và mang lại hiệu quả thực chất.
Ba là, gắn chặt việc triển khai ba nhiệm vụ này với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Công Thương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Trong bối cảnh ngành đang giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, mỗi hoạt động triển khai không thể dừng ở hình thức, mà phải gắn với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.
Bốn là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành và xã hội, qua đó hình thành sự đồng thuận và chuyển hóa nhận thức thành hành động. Báo Công Thương cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng chiến lược nội dung bài bản, dài hơi, đa nền tảng, bảo đảm mỗi hoạt động không chỉ dừng lại ở phạm vi sự kiện, mà trở thành dòng chảy thông tin có sức ảnh hưởng, góp phần lan tỏa giá trị và hình ảnh của ngành.
Năm là, tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá thực chất sau mỗi giai đoạn triển khai, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện. Việc đánh giá phải thẳng thắn, khách quan, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và điểm nghẽn cần tháo gỡ, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho từng sự kiện, hướng tới mục tiêu tổ chức thường niên, có uy tín và sức lan tỏa bền vững trong toàn ngành và xã hội.
