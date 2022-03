Phát hiện 60 ca Covid, thành phố hơn 17 triệu dân của Trung Quốc phong toả

Theo đó, toàn bộ người dân tại Thẩm Quyến – một trung tâm tài chính và công nghệ của Trung Quốc – sẽ phải thực hiện 3 vòng xét nghiệm, còn tất cả cơ sở kinh doanh – trừ nơi bán thực phẩm, xăng dầu và nhu yếu phẩm khác – phải đóng cửa hoặc làm việc tại nhà.

Thành phố này là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty hàng đầu Trung Quốc như nhà sản xuất thiết bị viễn thông, di động thông minh Huawei, hãng xe điện BYD Auto, hãng bảo hiểm Ping An Insurance hay các “đại gia” công nghệ như Tencent, Alibaba.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thẩm Quyến ghi nhận 60 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày Chủ nhật.

Trên cả nước, Trung Quốc ghi nhận 1.938 ca nhiễm mới ngày hôm qua, nhiều gấp hơn 3 lần so với ngày 12/3. Khoảng 75%, tức 1.412 ca, được phát hiện tại tỉnh Cát Lâm phía Đông Bắc. Hôm thứ Sáu tuần trước (11/3), khu đô thị công nghiệp Trường Xuân tại tỉnh này đã bị phong tỏa và người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Dù số ca nhiễm trong làn sóng bùng dịch mới nhất tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác và so với đặc khu Hồng Kông – nơi có hơn 32.000 ca trong ngày Chủ nhật, Bắc Kinh vẫn duy trì chiến lược “không Covid” (Zero Covid) với việc phong tỏa cả thành phố để tìm kiếm và cô lập tất cả người nhiễm virus.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 4.636 ca tử vong vì Covid trên tổng số 115.466 ca nhiễm được xác nhận. Con số này tương đối thấp so với Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Kể từ khi dịch bùng phát, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 43 triệu ca nhiễm và hơn 516.000 ca tử vong.

Tại Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc với 24 triệu người, số ca nhiễm trong đợt bùng dịch mới nhất đã tăng thêm 15 ca lên 432 ca nhiễm. Chính quyền Thượng Hải đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, đồng thời dừng dịch vụ xe buýt liên thành phố từ ngày 12/3 để hạn chế người ra vào thành phố.

“Những người đến và quay lại Thượng Hải phải có xét nghiệm axit nucleic âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ trước khi đến”, cơ quan y tế thành phố cho biết.

Còn tại Hồng Kông, một quan chức y tế cảnh báo rằng người đân không nên cho rằng làn sóng bùng dịch đã được kiểm soát bởi thành phố ghi nhận 190 ca tử vong mới, đa số là người già, và 32.430 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Con số này đã giảm từ mức 50.000 ca sau khi các biện pháp hạn chế đi lại và dừng hoạt động kinh doanh được áp dụng.

Là một trung tâm tài chính đông đúc với 7,4 triệu dân, Hồng Kông đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với 3.993 ca tử vong từ khi dịch bùng phát, trong đó hầu hết tử vong trong làn sóng dịch mới nhất do biến thể Omicron, và gây quá tải cho hệ thống y tế.

“Người dân không nên sai lầm khi nghĩ rằng dịch bệnh đã được kiểm soát”, Albert Au, chuyên gia tại Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe của Hồng Kông, nói. “Một khi chúng ta dừng các biện pháp phòng ngừa, số ca nhiễm sẽ tăng vọt trở lại”.

Trung Quốc đại lục hôm qua ghi nhận 831 ca nhiễm mới được ghi nhận tại thành phố Trường Xuân, 571 ca tại Cát Lâm và 150 ca tại thành phố cảng Thanh Đảo.

Theo Zhang Yan, phó giám đốc Ủy ban Y tế Cát Lâm, tỉnh này đang triển khai thêm các biện pháp phòng chống dịch sau khi kết luận rằng những biện pháp hiện tại vẫn chưa đủ.

Cũng trong hôm qua, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc yêu cầu một số nhóm người có nguy cơ cao không ra khỏi nhà sau khi ghi nhận 9 ca dương tính. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người dân trên tổng số 7,3 triệu dân tại đây bị ảnh hưởng.