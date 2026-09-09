Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt, thúc đẩy giao thương Việt Nam - Mông Cổ

Trưa 9/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Chinggis Khan, thủ đô Ulan Bator, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân từ ngày 9 - 11/9/2026.
Trong khuôn khổ các hoạt động trong thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Mông Cổ.
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cơ quan Đại sứ quán, Đại sứ và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.
Mặc dù còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên và thời tiết khắc nghiệt, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ đã từng bước ổn định cuộc sống, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sửa chữa ô tô, dịch vụ kỹ thuật, thương mại, kinh doanh bán lẻ và các dịch vụ khác.
Đáng chú ý, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ luôn duy trì tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ thường xuyên gắn bó, hỗ trợ bà con, tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ, Tết, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Lượng kiều hối gửi về nước mỗi năm đạt khoảng 16-17 tỷ USD, trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc và đóng góp cho quê hương, đất nước.
Từ thực tế chuyến thăm Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng giúp các cơ quan trong nước hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của bà con, từ đó nghiên cứu các giải pháp phù hợp.
Theo Chủ tịch Quốc hội, kết nối giao thông là một trong những vấn đề cần được hai nước quan tâm trong thời gian tới. Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Mông Cổ không quá xa nếu có đường bay thẳng, với thời gian bay từ Hà Nội tới Mông Cổ chỉ hơn 5 giờ.
Việc tăng cường kết nối giao thông, trong đó có hàng không và đường sắt sẽ tạo thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, du lịch và vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Mông Cổ cũng như người dân hai nước.
Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Mông Cổ năm 2025 đạt khoảng 155 triệu USD, tăng khoảng ba lần so với trước nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mông Cổ hiện chủ yếu gồm gia vị, vật liệu xây dựng, hàng may mặc và một số sản phẩm khác; trong khi Việt Nam nhập khẩu từ Mông Cổ một số mặt hàng như thịt cừu, thịt dê.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tìm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao kim ngạch thương mại song phương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng…
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội mong Chính phủ Mông Cổ và chính quyền Thủ đô Ulaanbaatar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, trở thành một trong những ngôi trường tiêu biểu của Mông Cổ.
Từ đó, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục trong “Tầm nhìn 2050”, đồng thời tiếp tục là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi; đồng thời thực chất cắt giảm thủ tục, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
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