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Đà Nẵng thúc đẩy kết nối nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa

M Mộc Đình

Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới kết nối nguồn lực văn hóa, du lịch, kinh tế đêm với sản xuất nội dung, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ và tổ chức các sự kiện quy mô lớn…

Đà Nẵng sở hữu nền tảng mạnh về kinh tế đêm, ẩm thực và di sản, với hoạt động giải trí, ẩm thực sôi động. Ảnh: DatVietVAC.
Đà Nẵng sở hữu nền tảng mạnh về kinh tế đêm, ẩm thực và di sản, với hoạt động giải trí, ẩm thực sôi động. Ảnh: DatVietVAC.

Ngày 2/10/2026, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Đà Nẵng, UBND Thành phố Đà Nẵng và CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, theo đó DatVietVAC trở thành đối tác chiến lược toàn diện của thành phố trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo thỏa thuận, DatVietVAC sẽ tham gia tư vấn và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2032 và các giai đoạn tiếp theo. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các lễ hội âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế tại thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: DatVietVAC.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: DatVietVAC.

Đại diện DatVietVAC cho biết nếu trước đây concert chủ yếu được khai thác như một hình thức thương mại hóa tiếp theo của các chương trình truyền hình, doanh nghiệp đang mở rộng sang solo concert, fan meeting của nghệ sĩ và các sự kiện gắn với du lịch địa phương.

Doanh nghiệp cũng hướng tới phối hợp với các địa phương, đơn vị phát triển hạ tầng và du lịch để tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn. Theo ước tính của DatVietVAC, mỗi chương trình có thể tạo doanh thu trên 50 tỷ đồng. Với năng lực tổ chức khoảng 10 - 15 sự kiện mỗi năm, doanh thu từ mảng này có thể đạt khoảng 500 - 800 tỷ đồng/năm nếu được triển khai theo kế hoạch.

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Công nghiệp văn hóa được xác định là lĩnh vực kinh tế quan trọng, vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và hình thành sản phẩm, dịch vụ có dấu ấn riêng. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An.

Mô hình được xây dựng trên việc khai thác đồng thời IP (tài sản sở hữu trí tuệ), nghệ sĩ, fandom, năng lực sản xuất và hệ thống truyền thông. Khi kết hợp với tài nguyên du lịch của từng địa phương, các sự kiện không chỉ tạo doanh thu từ bán vé mà còn có thể kéo theo các hoạt động kinh tế khác.

DatVietVAC cũng đã triển khai hợp tác với địa phương trong lĩnh vực này. Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, doanh nghiệp trở thành Đối tác Chiến lược Sản xuất & Truyền thông của tỉnh Gia Lai.

Hợp tác với Đà Nẵng diễn ra trong thời điểm DatVietVAC chuẩn bị bước sang giai đoạn mới trên thị trường vốn. Đợt IPO của DatVietVAC đã ghi nhận lượng đăng ký mua vượt 100% số cổ phiếu chào bán.

Theo phương án công bố, doanh nghiệp chào bán hơn 11,15 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị huy động dự kiến hơn 611 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán trong tháng 10/2026.

Kế hoạch sử dụng vốn sau IPO tiếp tục tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi. DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng vào năm 2030, tăng trưởng bình quân khoảng 15%/năm. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến nâng tỷ trọng doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng từ khoảng 15% lên 20 - 30%.

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