Phát triển đô thị gắn hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tính lâu bền và tạo sinh kế

Thứ Năm, 22/01/2026
Thanh Xuân
21/01/2026, 15:52
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa làm việc với Đảng ủy Sở Xây dựng Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đang đặt ra. Trong đó, yêu cầu phát triển các khu đô thị phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tất cả phải có sự khác biệt so với các quy định cũ, bảo đảm tính lâu bền và tạo ra sinh kế, sự phát triển bền vững…
Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết năm 2025, Sở Xây dựng đã tham mưu Thành phố thống nhất triển khai 4 đồ án quy hoạch chuyên ngành, gồm: giao thông vận tải, thoát nước và cao độ nền, cấp nước, không gian ngầm; triển khai các đề án lớn, như: chống úng ngập cục bộ, ùn tắc giao thông, công viên cây xanh, vật liệu xây dựng.
Thành phố cũng lập Ban Chỉ đạo xử lý 5 điểm nghẽn, tổ chức họp kiểm đếm hàng tuần và ban hành 13 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, trong đó có 10 công trình thoát nước chống úng ngập, 1 công trình phục vụ nhiệm vụ A80 và 2 công trình xử lý ùn tắc giao thông...
Đáng lưu ý, Sở Xây dựng đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn thành phố. Điển hình là việc hoàn thành giai đoạn đầu xử lý, làm sạch nước sông Tô Lịch và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; tổ chức khởi công 7 cầu lớn vượt sông Hồng, 2 tuyến đường sắt đô thị số 2 và số 5, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, đường nối Sân bay Gia Bình, Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4...
Trong lĩnh vực nhà ở, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu triển khai các dự án nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 120 nghìn căn giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2025, Thành phố hoàn thành khoảng 7,115 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó, nhà ở thương mại đạt 6,36 triệu m2; nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 5.158 căn, tương ứng 0,309 triệu m2 sàn tại 6 dự án…
Bước sang năm 2026, Sở dự kiến xây dựng chương trình công tác với 216 nhiệm vụ và 9 chỉ tiêu. Trọng tâm là cụ thể hóa 3 nhóm vấn đề lớn: quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; hoàn thiện thể chế thông qua sửa đổi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô; xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện 4 đồ án quy hoạch chuyên ngành, 5 đề án của ngành. Trong tháng 1/2026, trình 2 đề án về vật liệu xây dựng và cây xanh, hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030; phối hợp triển khai 8 khu đô thị phục vụ tái thiết đô thị, mỗi khu quy mô trên 100ha.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết ngành Xây dựng Hà Nội cũng sẽ tập trung xử lý tồn tại trong phát triển đường sắt đô thị; duy trì hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo xử lý 5 điểm nghẽn, ưu tiên xử lý ngập lụt đô thị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; hoàn thiện định mức, đơn giá vận hành đường sắt đô thị; triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo lộ trình 2026-2030 và phấn đấu đến năm 2035 hoàn thành cải tạo, tái thiết hơn 2.000 nhà chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết trong Kết luận số 491-TB/VPTW ngày 13/01/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ: Những vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải quyết tâm giải quyết được các điểm nghẽn này, tạo chuyển biến rõ nét, cảm nhận được trong đời sống hàng ngày của nhân dân.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cấp chính quyền Thủ đô phải hành động bằng tầm nhìn mới, tư duy mới. Các nhiệm vụ, giải pháp xử lý điểm nghẽn phải đặt trong bối cảnh hiện nay và bảo đảm tính bền vững bằng tầm nhìn song song với Quy hoạch tổng thể 100 năm và xa hơn của Thủ đô.
Nói rõ hơn về tầm nhìn với tư duy chiến lược, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt lưu ý việc phát triển các khu đô thị cần bảo đảm tiêu chuẩn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tất cả phải có sự khác biệt so với các quy định cũ, bảo đảm tính lâu bền và tạo ra sinh kế, sự phát triển bền vững. Liên quan đến vấn đề này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hoàn thiện các trụ cột thể chế và quy hoạch của Thủ đô phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện tốt nhất các vấn đề đặt ra, trong đó, có việc giải quyết vấn đề sát sườn nhất là úng ngập, kiên quyết không để phức tạp hơn.
“Mọi việc phải làm khẩn trương. Các đồng chí sẽ phải đề xuất các khu đô thị lớn, các trục đường dựa trên các tiêu chuẩn mới. Quyết định phải dựa trên căn cứ khoa học nhằm bảo đảm tầm nhìn 100 năm tới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ tại 48 xã, phường trên địa bàn Thành phố…
