Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt
Tùng Dương
30/09/2025, 11:08
Theo Đề án trồng trọt giảm phát thải đặt mục tiêu đến năm 2035, trồng trọt phải góp phần cắt giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính...
Ngày 29/9/2025, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký ban hành Quyết
định số 4024/QĐ-BNNMT phê duyệt Đề án trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 –
2035 nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu,
hiện thực hóa cam kết về phát thải ròng.
TỐI THIỂU 15 MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÍN CHỈ
CARBON, ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Đề án đặt mục tiêu đưa lĩnh vực trồng trọt vào quỹ đạo phát
thải thấp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực cạnh
tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Điểm nhấn quan trọng là đến năm 2035, trồng trọt phải góp phần cắt
giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020.
Cùng với đó, Bộ sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “Phát thải
thấp” cho các sản phẩm ngành hàng trồng trọt. Tất cả các tỉnh, thành phố phải
triển khai ít nhất 1 - 2 mô hình sản xuất giảm phát thải có khả năng nhân rộng.
Tối thiểu 15 mô hình được thí điểm nhằm phát triển tín chỉ carbon, đủ điều kiện
tham gia thị trường quốc tế.
Tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, mục tiêu 100% diện tích cây trồng
chủ lực áp dụng quy trình canh tác bền vững; toàn bộ dữ liệu phát thải được số
hóa và liên thông với hệ thống giám sát quốc gia; nhãn hiệu “Phát thải thấp” phổ
cập trên các ngành hàng chủ lực, giúp Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong
trong khu vực về nông sản gắn trách nhiệm khí hậu.
Để đạt được mục tiêu, đề án xác định sẽ cơ cấu lại sản xuất,
từ diện tích lúa kém hiệu quả sẽ chuyển sang cây trồng cạn giá trị cao hoặc kết
hợp với thủy sản, đồng thời thử nghiệm mô hình “một vụ lúa - một vụ màu” nhằm cải
tạo đất, giảm phát thải. Với cây lâu năm, ưu tiên phát triển các loại vừa mang
lại hiệu quả kinh tế, vừa có khả năng hấp thu carbon tốt.
Cùng với đó sẽ chuẩn hóa các gói kỹ thuật canh tác giảm phát
thải. Những biện pháp đã được xác định gồm: tưới ngập khô xen kẽ trong trồng
lúa, áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI), giảm lượng phân bón vô cơ bằng
cách tăng cường phân hữu cơ, vi sinh và phân chậm tan, hạn chế sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật hóa học bằng giải pháp sinh học. Công nghệ sẽ được đưa vào ứng dụng
để giám sát độ ẩm đất, điều tiết phân bón và thuốc, tăng hiệu quả và cắt giảm
khí thải.
Các mô hình trình diễn sẽ được triển khai tại vùng sản xuất
hàng hóa tập trung, gắn kết nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp nhằm phát triển
mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Những mô hình này vừa ứng dụng kỹ thuật
phát thải thấp, vừa bảo đảm có cơ chế đo lường - báo cáo - thẩm định (MRV) theo
tiêu chuẩn quốc tế.
Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu quốc gia về phát thải trồng trọt sẽ
được hình thành, tích hợp thông tin theo vùng sinh thái, cây trồng và kỹ thuật
áp dụng. Đây là nền tảng để liên thông với hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc
gia, đồng thời phục vụ minh bạch hóa số liệu khi tham gia thị trường carbon.
SẼ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CANH TÁC PHÁT THẢI THẤP
Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện các mục
tiêu của Đề án đó là việc hoàn thiện chính sách, rà soát, bổ sung, lồng ghép
yêu cầu giảm phát thải vào chiến lược, quy hoạch và chương trình trồng trọt.
Nhà nước sẽ ban hành bộ tiêu chí canh tác phát thải thấp, đồng thời triển khai
các chính sách ưu đãi tài chính cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chuyển
đổi.
Đề cao vai trò của công nghệ trong triển khai thực hiện, đề
án đưa ra giải pháp tập trung nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cảm biến
thông minh, nông nghiệp chính xác được ưu tiên để quản lý nước, dinh dưỡng và
giám sát phát thải. Những sáng kiến như sản xuất than sinh học từ phế phụ phẩm,
luân canh hợp lý, hay đưa bèo hoa dâu vào hệ thống canh tác cũng được khuyến
khích nhằm tăng tích trữ carbon trong đất.
Trong tổ chức sản xuất, hợp tác xã được coi là hạt nhân
trong liên kết chuỗi giá trị. Doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư vùng nguyên
liệu, đồng quản lý phát thải với nông dân và tham gia truy xuất nguồn gốc
carbon. Thị trường tiêu thụ nông sản phát thải thấp sẽ được mở rộng, trước hết ở
những thị trường yêu cầu cao như EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ.
Về nguồn lực, ngân sách nhà nước đóng vai trò “dẫn dắt”,
song song với huy động vốn xã hội hóa và tài trợ quốc tế. Các chương trình đào
tạo, truyền thông cũng sẽ lồng ghép nội dung sản xuất phát thải thấp, phổ cập
kiến thức tín chỉ carbon và tiêu dùng xanh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kết nối với FAO,
WB, GIZ, JICA, UNDP, IFAD và nhiều tổ chức khác để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật,
tài chính, cũng như học hỏi kinh nghiệm quản lý.
Việt Nam cũng sẽ tham gia các diễn đàn và sáng kiến toàn cầu
về nông nghiệp phát thải thấp, khẳng định vị thế các sản phẩm nông sản Việt Nam
trên thị trường xanh quốc tế.
Để đồng bằng sông Cửu Long thành vùng phát thải thấp
23:00, 29/07/2025
Ngân hàng cho vay tín chấp lên tới 3 tỷ đồng để phát triển 1 triệu héc ta lúa phát thải thấp
07:25, 16/10/2024
Cần 3 tỷ USD cho đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp
Cơ hội tiếp cận tài chính xanh, động lực doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm phát thải
Việc triển khai hiệu quả các giải pháp làm mát bền vững, kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính xanh, chuyển đổi công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.
Khi triển khai các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý các chất được kiểm soát theo phương pháp luận phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp có thể tính toán, quy ra được lượng giảm phát thải CO2 tương đương. Điều này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đăng ký tạo tín chỉ carbon và tham gia giao dịch trên thị trường.
Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đây không chỉ là một nguồn lực tài chính quan trọng mà còn là động lực khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp công nghệ chuyển đổi xanh.
Lợi ích kép từ bảo vệ tầng ozone, làm mát bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh
Trong những năm qua, Việt Nam đã có những dấu ấn quan trọng trong nỗ lực hành động bảo vệ tầng ozone. Việc thúc đẩy triển khai các hoạt động bảo vệ tầng ozone của Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều ưu tiên quốc gia như quản lý phát thải khí nhà kính, thúc đẩy làm mát bền vững, phát triển kinh tế xanh; tạo ra lợi ích kép: vừa thực hiện các cam kết quốc tế, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, vừa tạo cơ hội tiếp cận tài chính carbon cho các doanh nghiệp thông qua các dự án.
Chuyên đề Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đưa ra những đánh giá ghi nhận, cũng như quan điểm, góc nhìn, khuyến nghị của các chuyên gia trong nước và quốc tế về hành trình này của Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy hiệu quả các hoạt động bảo vệ tầng ozone, làm mát bền vững, giảm phát thải, khai thác các cơ hội tiềm năng.
Nhấn kết nối, bật thay đổi – Sáng kiến vì phát triển bền vững tại Việt Nam
Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức khởi động chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi" tại Việt Nam.
Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh
Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ tầng ozone, tạo nền tảng quan trọng để quản lý hiệu quả và đồng bộ, gắn kết mục tiêu bảo vệ tầng ozone với các ưu tiên quốc gia khác như quản lý phát thải khí nhà kính, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh. Đặc biệt, với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế và nỗ lực của quốc gia, Việt Nam đã loại trừ thành công nhiều chất làm suy giảm tầng ozone...
Bốn vấn đề cần xem xét trong trao đổi quốc tế về kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon
Các khoản đầu tư giảm phát thải, tạo tín chỉ carbon cần đi kèm với cơ chế duy trì và được phép trao đổi quốc tế, từ đó tạo nguồn thu để tái đầu tư sản xuất. Việc xây dựng Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa quốc gia và doanh nghiệp, đồng thời mở cơ chế khuyến khích tham gia...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: