Phó thủ tướng: Sửa Luật chứng khoán phải đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, liên tục

Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...

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Tại phiên họp thứ 6, ngày 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và chi phí tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với một số vấn đề mới, mô hình mới và yêu cầu thực tiễn phát sinh từ sự phát triển của thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế; hoàn thiện quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Bố cục của dự thảo Luật gồm 3 điều. So với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15), dự thảo Luật sửa đổi 23 điều, bổ sung 1 điều, giữ nguyên 112 điều. Nội dung dự án Luật đã phù hợp, thể chế hóa đúng và đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng liên quan đến định hướng xây dựng dự án Luật, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh và phù hợp với điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nội dung sửa đổi, hoàn thiện một số quy định để đáp ứng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; thực hiện tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường giao dịch chứng khoán; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành; tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; nâng cao năng lực thị trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Dự thảo luật bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; tạo cơ sở cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; đồng thời, nâng cao tính minh bạch, an toàn, hiệu quả của thị trường chứng khoán trong bối cảnh thị trường được nâng hạng.

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành chủ trương giảm giấy tờ, điều kiện không còn cần thiết, nhưng đề nghị thuyết minh rõ hơn về cơ sở cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, công cụ hậu kiểm sau khi cắt giảm điều kiện, bảo đảm việc cắt giảm các điều kiện không làm giảm chuẩn an toàn và không chuyển rủi ro từ khâu tiền kiểm sang nhà đầu tư và thị trường.

Về hoạt động lưu ký chứng khoán, Thường trực Ủy ban đề nghị làm rõ cơ chế quản lý thay thế các điều kiện bị bãi bỏ, tiêu chí lựa chọn tổ chức lưu ký, cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phương án xử lý, chuyển giao tài sản khi tổ chức lưu ký không còn đáp ứng yêu cầu. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục duy trì yêu cầu về năng lực tài chính, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và hạ tầng; trường hợp cắt giảm phải có cơ chế giám sát thường xuyên, không làm giảm chuẩn an toàn.

Đối với giao dịch điện tử, các ý kiến tán thành hướng sửa đổi nhưng đề nghị xác định cụ thể nội dung chuyên ngành giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bảo đảm đúng thẩm quyền và thống nhất với pháp luật về giao dịch điện tử, dữ liệu, an ninh mạng; làm rõ trách nhiệm lưu vết, truy xuất, bảo đảm tính liên tục của hệ thống và xử lý sự cố. Các quy định về công nghệ mới cần bảo đảm tính mở, trung lập về công nghệ; đối với trí tuệ nhân tạo, giao dịch thuật toán, tư vấn tự động cần có cơ chế kiểm soát mô hình, can thiệp của con người và xác định trách nhiệm...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát kỹ các nội dung liên quan đến cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, đảm bảo thực chất, khả thi, đi đôi với tăng cường hậu kiểm, giám sát, không tạo khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Đồng thời rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật..