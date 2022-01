Phong tỏa hơn 1.200 tỷ đồng liên quan vụ Việt Á

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022 diễn ra chiều 28/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết vụ án này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an tích cực triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cập nhật kết quả điều tra, ông Tô Ân Xô cho biết hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp, trao đổi thông tin với 3 đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cục Kiểm tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý các vấn đề liên quan. Trong đó, đã thu thập hồ sơ, tài liệu và xác định các sai phạm, theo đó vụ việc này liên quan đến nhiều cá nhân.

Về kết quả thu hồi tài sản, cơ quan điều tra đã thu giữ kê biên phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản và tài khoản giá trị là 1.220 tỷ đồng. Trong đó, có 380 tỷ đồng tiền mặt và giá trị bất động sản vào khoảng 840 tỷ đồng.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh của Bộ Công an đang tích cực tiến hành các công tác nghiệp vụ để làm rõ một số hành vi trục lợi liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh này. Các cơ quan điều tra của Bộ Công an sẽ làm xuyên Tết và sẽ thông tin sớm đến báo chí", Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin.

Trước đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời, ra các Quyết định, thủ tục tố tụng liên quan tới vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/QĐ-CSKT-P9 ngày 17/12/2021.

Cụ thể, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á về tội Đưa hối lộ; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương về tội Nhận hối lộ.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nhiều đối tượng là quan chức tại các cơ quan thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ, CDC Nghệ An; CDC Bình Dương. Những người này đã thông đồng, câu kết với ông Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT), vi phạm các quy định của luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch Covid-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) và Trương Thị Bảo Trân (nhân viên Phòng Vật tư Bệnh viện Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty Nam Phong.