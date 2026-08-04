BLUEMARQ Group tái cấu trúc danh mục dự án cho chiến lược phát triển mới

Sau khi thực hiện tái cấu trúc mô hình hoạt động và ra mắt thương hiệu mới vào tháng 5/2026, đến đầu tháng 8/2026, BLUEMARQ Group triển khai bước đi tiếp theo khi công bố chiến lược đầu tư mới và kế hoạch tái cấu trúc danh mục dự án đầu tư của Tập đoàn.

Ngày 4/8/2026, HĐQT Công ty Cổ phần BLUEMARQ Group đã thông qua Nghị quyết về chiến lược đầu tư và tái cấu trúc danh mục dự án. Theo đó, Tập đoàn định hướng phát triển theo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực vào các dự án có hiệu quả cao, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

CHIẾN LƯỢC M&A VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TẠI CÁC ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

Trong giai đoạn mới, chiến lược của BLUEMARQ Group là tập trung phát triển các dòng sản phẩm bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, thuộc phân khúc trung và cao cấp, bảo đảm khả năng hấp thụ của thị trường, thanh khoản ổn định và đáp ứng xu hướng phát triển đô thị bền vững.

Về mô hình phát triển, BLUEMARQ Group ưu tiên phát triển bốn nhóm tài sản chiến lược gồm: bất động sản khu trung tâm (CBD), bất động sản phát triển theo mô hình TOD, các đại đô thị đồng bộ, đa chức năng và các tài sản có khả năng vận hành, khai thác dòng tiền ổn định trong dài hạn.

TP.HCM – một trong những thị trường trọng điểm mà BLUEMARQ Group sẽ chú trọng M&A quỹ đất và phát triển dự án.

Đồng thời, BLUEMARQ Group cũng xác định TP. Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng cùng các đô thị lớn có tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng giao thông đang được đầu tư phát triển và quy hoạch đồng bộ là những địa bàn đầu tư trọng điểm để mở rộng quỹ đất và phát triển dự án trong các năm tới.

CHỦ ĐỘNG SÀNG LỌC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

Để hiện thực hóa chiến lược đầu tư có trọng tâm, BLUEMARQ Group đồng thời triển khai hai hướng: tăng cường hợp tác đầu tư và M&A tại các địa bàn chiến lược; rà soát toàn bộ danh mục hiện hữu để cơ cấu lại các dự án không còn đáp ứng yêu cầu về hiệu quả đầu tư hoặc không phù hợp với định hướng phát triển mới. Toàn bộ danh mục được đánh giá theo cùng một hệ tiêu chí gồm hiệu quả sử dụng vốn, khả năng tạo dòng tiền, tiến độ pháp lý, khả năng triển khai và mức độ phù hợp với chiến lược dài hạn.

Đối với các khoản đầu tư hoặc dự án không còn phù hợp với chiến lược, BLUEMARQ Group sẽ nghiên cứu các phương án chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động, tái cấu trúc hoặc thoái vốn tại thời điểm thích hợp, trên nguyên tắc bảo đảm tối đa lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông. Nguồn lực thu hồi sẽ được ưu tiên tái đầu tư vào các dự án phù hợp với chiến lược phát triển mới, có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai nhanh và tiềm năng tạo dòng tiền, gia tăng giá trị bền vững trong trung và dài hạn.

The Privé là một trong những dự án thể hiện rõ định hướng phát triển của BLUEMARQ Group, tập trung vào các đô thị trung tâm và hưởng lợi từ động lực phát triển của mô hình CBD và TOD.

Trên cơ sở rà soát toàn diện danh mục dự án, HĐQT BLUEMARQ Group đã thống nhất chấm dứt hoạt động đầu tư đối với hai dự án Khu đô thị mới Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) và Khu đô thị mới Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang (nay thuộc TP. Cần Thơ). Cả hai dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý và chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Theo BLUEMARQ Group, sau khi rà soát tiến độ pháp lý, quy hoạch và đối chiếu với chiến lược mới, doanh nghiệp nhận thấy hai dự án không còn phù hợp với định hướng phát triển tổng thể của Tập đoàn nên đã chấm dứt đầu tư.

Từ việc tái cấu trúc mô hình hoạt động, xây dựng chiến lược đầu tư mới đến chủ động sàng lọc danh mục dự án, BLUEMARQ Group đang từng bước hoàn thiện nền tảng cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Việc lựa chọn đầu tư có trọng tâm, mở rộng quỹ dự án thông qua M&A có chọn lọc và tập trung vào các đô thị trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho Tập đoàn trong những năm tới.