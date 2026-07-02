Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 9 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống hướng tới APEC 2027

Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà thầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và đê điều để đẩy nhanh tiến độ 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm trước Hội nghị APEC 2027...

Công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: TTXVN

Chiều ngày 1/7/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng và giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, các dự án đang được triển khai đồng loạt và cơ bản bám sát kế hoạch, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn chịu tác động của công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và các quy định liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều.

NHIỀU DỰ ÁN ĐẠT TIẾN ĐỘ

Trong số các công trình trọng điểm, cầu Tứ Liên đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng với hơn 62 ha. Trên công trường, các hạng mục chính như cọc khoan nhồi trụ chính, bệ trụ và cầu dẫn đang được triển khai đồng thời, đạt khoảng 11% giá trị hợp đồng. Riêng nút giao Nghi Tàm phải tạm dừng thi công do quy định về đê điều và dự kiến chỉ có thể tiếp tục từ tháng 11/2026.

Đối với cầu Ngọc Hồi, Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng, trong khi phía Hưng Yên mới bàn giao hơn một nửa diện tích. Dù vậy, công trình vẫn đạt khoảng 15,7% giá trị hợp đồng và đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2026.

Cầu Trần Hưng Đạo cũng đã hoàn thành gần 95% công tác giải phóng mặt bằng. Toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính đã hoàn thành, nhiều hạng mục cầu dẫn và cầu vượt Cổ Linh đang được thi công. Tuy nhiên, nút giao Trần Hưng Đạo vẫn chịu ảnh hưởng bởi quy định an toàn đê điều.

Trong khi đó, cầu Thượng Cát và cầu Vân Phúc đều đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Cầu Thượng Cát đạt hơn 16% giá trị hợp đồng, còn cầu Vân Phúc đạt khoảng 28,4%, hiện không phát sinh khó khăn đáng kể.

Đối với hai cây cầu lớn thuộc Dự án Vành đai 4 là cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở, các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ vượt cao trình lũ đã hoàn thành. Tiến độ thi công đạt khoảng 35-37% giá trị hợp đồng và theo kế hoạch sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027, kịp phục vụ Hội nghị APEC 2027. Riêng cầu Mễ Sở vẫn còn vướng một phần giải phóng mặt bằng phía tỉnh Hưng Yên.

Cầu Lệ Chi trên tuyến kết nối sân bay Gia Bình cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được đặt mục tiêu thông xe trước ngày 10/11/2027.

Theo Ban Quản lý dự án, trong giai đoạn tới, trọng tâm sẽ là tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cấp phép phân luồng giao thông và thi công trong phạm vi đê điều để bảo đảm tiến độ các công trình.

KHÔNG ĐỂ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẢN TIẾN ĐỘ

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong thời gian qua khi phần lớn công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tạo điều kiện để các dự án bước vào giai đoạn thi công đồng loạt.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, từ nay đến cuối năm là giai đoạn thi công chịu nhiều tác động của mùa mưa lũ, do đó các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, vừa không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Công thông tin UBND TP Hà Nội.

Đối với các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị điện lực, viễn thông, cấp nước, thoát nước và các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan phải thực hiện đúng cam kết. Những đơn vị đã được bố trí kinh phí nhưng chậm di dời, làm ảnh hưởng tiến độ dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Song song với đó, các địa phương được yêu cầu khẩn trương thu dọn vật liệu, phế thải và hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch. Sở Tài chính phải sớm bố trí đủ nguồn vốn theo đề xuất của Ban Quản lý dự án, trong khi Sở Xây dựng hoàn thành các thủ tục cấp phép và trình UBND thành phố phê duyệt các nội dung điều chỉnh liên quan. Những nội dung liên quan đến thi công trong phạm vi đê điều được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cùng các nhà thầu xây dựng tiến độ đường găng cho từng dự án, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để thi công. Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, kiểm soát tiến độ và kịp thời báo cáo thành phố đối với những đơn vị triển khai chậm.

Đối với các nội dung liên quan đến Hưng Yên và Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo UBND thành phố khẳng định Hà Nội sẽ tạo điều kiện tối đa về mặt bằng, điều kiện thi công và bảo đảm an ninh trật tự cho các dự án. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động báo cáo ngay các khó khăn phát sinh để được xử lý kịp thời; trường hợp để chậm tiến độ do không báo cáo hoặc thiếu chủ động sẽ phải chịu trách nhiệm trước thành phố.