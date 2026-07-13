Hơn 5.000 khách đặt vé đường bay Hải Phòng – TP.HCM, Phú Quốc

2 đường bay Hải Phòng – TP. HCM và Hải Phòng – Phú Quốc được hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways khai thác chính thức từ 25/7/2026 đã có hơn 5.000 lượt khách đặt vé…

Hai đường bay Hải Phòng – TP. HCM và Hải Phòng – Phú Quốc dự kiến chính thức khai thác từ ngày 25/7/2026.

Chiều 13/7/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức giới thiệu 2 đường bay mới của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) là tuyến Hải Phòng – TP.HCM và Hải Phòng – Phú Quốc. Hải Phòng kỳ vọng thông qua các đường bay mới sẽ thu hút thêm dòng khách từ TP.HCM, Phú Quốc và các địa phương phía Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết từ 1/7/2026, UBND thành phố đã có văn bản về việc phối hợp, hỗ trợ hãng hàng không SPA thực hiện chương trình xúc tiến đường bay mới tại Hải Phòng. Thông qua các đường bay mới, Hải Phòng mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố Cảng năng động, giàu bản sắc, sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn cùng hệ thống di sản văn hóa, kiến trúc, ẩm thực phong phú.

Theo đó, 2 đường bay Hải Phòng – TP.HCM và Hải Phòng – Phú Quốc dự kiến sẽ được SPA chính thức khai thác từ ngày 25/7/2026, mỗi đường bay sẽ khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi/ngày. Đây là 2 đường bay đầu tiên của SPA tại Hải Phòng, đưa Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trở thành sân bay nội địa thứ 7 trong mạng bay của hãng, sau Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và Vân Đồn.

Cụ thể, đường bay TP.HCM - Hải Phòng khởi hành từ TP.HCM lúc 7 giờ 5 phút, hạ cánh tại Hải Phòng lúc 9 giờ 10 phút, chiều ngược lại khởi hành từ Hải Phòng lúc 15 giờ 50 phút và đến TP.HCM lúc 18 giờ. Đường bay Hải Phòng - Phú Quốc khởi hành từ Hải Phòng lúc 10 giờ, hạ cánh tại Phú Quốc lúc 12 giờ 5 phút, chiều về rời Phú Quốc lúc 12 giờ 55 phút và đến Hải Phòng lúc 15 giờ.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình phát biểu tại sự kiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, từ thời điểm mở bán đến nay, các đường bay này có hơn 5.000 lượt khách đặt vé, tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay liên tục tăng qua từng ngày, cho thấy sức hút tích cực của thị trường Hải Phòng cũng như nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa thành phố với các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm trong nước.

Nhân dịp này, hãng hàng không SPA triển khai chương trình ưu đãi đối với đường bay Hải Phòng – Phú Quốc. Theo đó, ưu đãi giảm 30% giá vé cơ bản Hải Phòng – Phú Quốc khi đặt từ 2 người trở lên trên website hoặc ứng dụng Sun PhuQuoc Airways. Hành khách đặt mua vé chặng Hải Phòng – Phú Quốc từ các đại lý truyền thống chính thức của SPA sẽ được ưu đãi 25% giá vé cơ bản. Các chương trình ưu đãi này được áp dụng cho giai đoạn bay từ 25/7 - 24/10/2026, trừ các giai đoạn cao điểm và cao điểm đặc biệt.

Bên cạnh đó, du khách còn được hưởng nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group tại miền Bắc. Khách khám phá đảo Cát Bà được ưu đãi 15% dịch vụ ẩm thực tại Sun Bavaria Cat Ba, khách đến vịnh Hạ Long được ưu đãi 15% tại Sun Bavaria Ha Long. Đồng thời nhận ưu đãi lên tới 20% đối với lưu trú, ẩm thực, spa, khoáng nóng tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort và nghỉ dưỡng tại Serena Resort Kim Bôi...

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, đánh giá 2 đường bay này có ý nghĩa rất quan trọng với Hải Phòng. Đường bay Hải Phòng - TP.HCM đóng vai trò kết nối hai đầu tàu kinh tế Bắc – Nam, đường bay Hải Phòng - Phú Quốc mở ra trục kết nối trực tiếp giữa hai trung tâm du lịch biển hàng đầu, tạo thêm động lực phát triển du lịch liên vùng.

Ông Bình mong muốn, thông qua đường bay mới, các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch sẽ nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, tour tuyến hấp dẫn, khai thác hiệu quả nguồn khách nhằm đa dạng hóa thị trường khách, mang lại nguồn khách bền vững cho thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 16,3 triệu lượt khách năm 2026 và đạt 25 triệu lượt khách vào năm 2030 như mục tiêu Hải Phòng đã đề ra.