Phú Quốc và cuộc dịch chuyển của “tâm điểm thịnh vượng” mới

Trên bản đồ phát triển của các đô thị thịnh vượng, khi những chiếc áo cũ trở nên chật chội, dòng vốn đầu tư và tư duy quy hoạch sẽ dịch chuyển để khai mở những cực tăng trưởng mới, nơi không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại mà còn là tọa độ tái định hình tương lai.

Tại Phú Quốc, một cuộc dịch chuyển mang tính bước ngoặt như thế đang âm thầm diễn ra.

QUY LUẬT DỊCH CHUYỂN KIẾN TẠO NHỮNG TÂM ĐIỂM THỊNH VƯỢNG MỚI

Tại Bali (Indonesia), Kuta từng là cái tên gắn liền với sự bùng nổ của ngành du lịch. Tuy nhiên, khi lượng khách tăng nhanh qua nhiều năm, khu vực này dần đối mặt với áp lực về mật độ xây dựng, giao thông và không gian phát triển. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã quy hoạch Nusa Dua trở thành một trung tâm mới ở phía Nam hòn đảo.

Bên cạnh việc tập trung các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến siêu sang, Nusa Dua còn được đầu tư mạnh về hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế, là địa điểm đăng cai nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng, điển hình như Hội nghị G20 diễn ra năm 2022. Từ những cú hích đó, tỷ phú và chuyên gia nước ngoài đã chọn đây là nơi sinh sống và làm việc, đưa khu vực này trở thành "lõi quyền lực" mới.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại Singapore. Từ khu vực thương cảng lịch sử quanh sông Singapore, đảo quốc này đã kiến tạo Marina Bay Sands như một trung tâm mới tích hợp tài chính, triển lãm, hội nghị quốc tế, MICE và giải trí cao cấp. Tổ hợp này không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị mà còn góp phần tái định vị hình ảnh Singapore trên bản đồ toàn cầu.

Marina Bay Sands - trung tâm tài chính, sự kiện, giải trí của Singapore. (nguồn ảnh: Báo Thanh niên).

Điểm chung của những cuộc dịch chuyển này không nằm ở quy mô hay vị trí, mà ở quy luật phát triển. Khi một đô thị bước vào giai đoạn “chín muồi” và không còn không gian để mở rộng, tất yếu sẽ cần có sự chuyển hướng sang những khu vực phù hợp hơn, đáp ứng được tiêu chuẩn tăng trưởng mới. Đó là nơi hội tụ quy hoạch đồng bộ và có nhiều dư địa cho tương lai, với hạ tầng hiện đại, hệ sinh thái tiện ích đa dạng, không gian sống chất lượng cao cùng cộng đồng cư dân văn minh.

Ở Việt Nam, Phú Quốc cũng đứng trước bước ngoặt tương tự. Nếu khu vực Dương Đông ở Bắc Đảo từng là trung tâm phát triển đầu tiên của đảo Ngọc, thì gần đây, Nam Đảo đang từng bước nổi lên như một cực tăng trưởng trọng điểm mới.

NAM PHÚ QUỐC: “TỌA ĐỘ AN CƯ” MỚI CỦA ĐẢO NGỌC

Nam đảo Phú Quốc đang chứng kiến một cuộc lột xác ngoạn mục nhờ dòng vốn đầu tư công mạnh mẽ và tư duy quy hoạch mang tầm nhìn thế kỷ. Không còn bó hẹp trong định vị của một điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng đơn thuần, sự xuất hiện của những cột mốc vĩ mô như APEC 2027 cùng mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm (TOD) - với tuyến Metro đang được triển khai, đã đặt nền móng vững chắc cho một đô thị trẻ kiểu mẫu, phát triển năng động và bền vững tại đây.

Những công trình được đầu tư bài bản đưa Nam đảo thành “tọa độ quyền lực” mới. ( nguồn ảnh: Meygroup).

Đáng chú ý, bệ phóng từ hạ tầng chính trị - kinh tế quốc tế đang tạo ra một dòng dịch chuyển cư dân bền vững. Hậu APEC 2027, Nam đảo sẽ thành điểm đến thường xuyên của các phái đoàn ngoại giao, giới chính sách quốc tế cho các sự kiện tầm cỡ toàn cầu. Hệ quả tất yếu là sự phát sinh nhu cầu ở thực, dài hạn từ đội ngũ điều hành, cố vấn và chuyên gia cao cấp đi cùng.

Bên cạnh đó, nhu cầu về một không gian sống xứng tầm tại Nam đảo còn được thúc đẩy mạnh mẽ từ chính nội tại vùng đất. Nguồn cầu ở thực vô cùng lớn đến từ đội ngũ quản lý, chuyên gia nước ngoài đang vận hành tổ hợp resort 5 - 6 sao dày đặc tại đây (JW Marriott, New World, Accor…).

Nhu cầu đó đã thúc đẩy thị trường bất động sản Phú Quốc phân hóa mạnh mẽ, hướng thẳng vào các sản phẩm để ở chất lượng cao. Trong dòng chảy đó, căn hộ biển Meypearl Harmony, nằm trọn trong lòng đại đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc, nổi lên như một câu trả lời xác đáng, đáp ứng trọn vẹn bài toán an cư lâu dài với những trải nghiệm sống trọn vẹn.

Meypearl Harmony mang đến không gian sống chất lượng tại tâm điểm Nam Phú Quốc. (nguồn ảnh: Meygroup).

Nằm tại trung tâm Nam đảo, trên trục đường ven biển tỷ đô Bãi Trường, Meypearl Harmony thừa hưởng hệ sinh thái từ đại đô thị Meyhomes Capital, di chuyển thuận tiện tới các địa điểm trọng yếu, các tuyến giao thông chiến lược và hệ tiện ích phục vụ APEC. Lợi thế đó tạo nên một tọa độ sống cân bằng cách mặt biển chỉ 150m, đủ gần để kết nối và đủ xa để tận hưởng riêng tư.

Giá trị của dự án còn được củng cố bởi pháp lý sở hữu lâu dài, một lợi thế quý hiếm tại vị trí “vàng” trên đảo hiện nay. Đặc quyền này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư dài hạn mà còn mang tới sự an tâm và tạo nền tảng tích sản bền vững cho tương lai.

Với quỹ căn giới hạn cuối cùng chưa đầy 100 sản phẩm - yếu tố khan hiếm đã biến Meypearl Harmony thành một đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân thức thời.

Sở hữu một chốn an cư vững chãi với pháp lý lâu dài tại tâm điểm lõi hạ tầng mới ngay trước thềm kỷ nguyên bứt phá, không chỉ là đón đầu một chu kỳ phát triển thịnh vượng của đảo Ngọc, mà còn là khoản đầu tư thông minh để bồi đắp tổ ấm tương lai và kiến tạo một di sản truyền đời cho thế hệ sau.