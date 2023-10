Phục hồi không nổi, cổ phiếu giảm la liệt, VN-Index đóng cửa thấp nhất phiên

Đã không có nhịp phục hồi nào diễn ra trong phiên chiều nay, trái lại, áp lực bán còn tăng lên, đẩy giá cổ phiếu lùi sâu hơn. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, để mất 13,31 điểm tương đương -1,15%. Đây là mức giảm mạnh nhất 7 phiên, đồng thời khối ngoại rút đi hơn 827 tỷ đồng ròng, cao nhất 23 phiên.

Kịch bản phiên chiều cuối tuần trước đã không lặp lại, mặc dù chiều nào cũng có thêm một lượng cổ phiếu mới về tài khoản, nhưng hôm nay lực cầu đã không chọn cách phản công, mà thụ động chờ giá. Nhà đầu tư muốn bán ra đã phải hạ giá nhiều hơn mà vẫn không thấy cầu đỡ đủ nhiều, dẫn đến giá càng lúc càng tụt sâu.

Thống kê cuối phiên cho thấy có 130 cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, trong đó hơn 100 mã đỏ. Chỉ hơn 100 mã này đã chiếm tới 40% tổng thanh khoản của sàn HoSE, cho thấy có áp lực bán rất lớn. Một số mã thanh khoản rất lớn là STB giảm 4,13% giao dịch 792,5 tỷ đồng; MWG giảm 1,82% giao dịch 423,1 tỷ; HPG giảm 2,91% với 410,2 tỷ; VIX giảm 2,55% với 299 tỷ; PDR giảm 4,03% với 238 tỷ; DXG giảm 4,9% với 212,5 tỷ… Tới 20 cổ phiếu trong nhóm này thanh khoản trên 100 tỷ đồng.

Chiều nay thanh khoản thị trường cũng gia tăng đáng kể, hai sàn khớp thêm 9.255 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng 35%. HoSE cũng tăng 35% thanh khoản so với phiên sáng, đạt 8.154 tỷ đồng. Tiếc rằng mức thanh khoản này lại do nhà đầu tư xả hàng mạnh tay hơn, chứ không phải do bên mua “thúc” giá lên như các phiên trước.

Độ rộng của VN-Index chiều nay cũng không có cải thiện, thậm chí về cuối phiên còn tệ hơn buổi sáng, ghi nhận 114 mã tăng/393 mã giảm (chốt phiên sáng là 118 mã tăng/330 mã giảm). Không chỉ vậy mặt bằng giá đã xuống thấp hơn: Chốt phiên sáng VN-Index có 122 cổ phiếu giảm trên 1%, kết phiên tới 192 mã.

Đại đa số cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay là giảm giá.

Nhóm blue-chips vẫn là sức ép chủ đạo kéo thị trường “chìm” sâu hơn. VN30-Index giảm 1,15% với 6 mã tăng/23 mã giảm. Tuy độ rộng không thay đổi nhiều so với phiên sáng, nhưng cổ phiếu đa phần tụt giá. Cụ thể, có tới 24/30 mã có giá đóng cửa thấp hơn giá chốt phiên sáng, chỉ 5 mã tăng cao hơn. Duy nhất 2 cổ phiếu là VJC và VPB có diễn biến tích cực đáng kể: VJC phục hồi 1,08% so với phiên sáng, co hẹp mức giảm còn 1,25% so với tham chiếu. VPB bật cao thêm 2,51%, thoát khỏi ngưỡng tham chiếu buổi sáng. Trong khi đó ngay cả FPT, GAS, GVR, PLX, SAB vẫn còn xanh nhưng giá bị ép tiếp đáng kể.

Hôm nay là phiên xả hàng trọn vẹn đầu tiên kể từ khi thị trường chạm đáy ngắn hạn và phục hồi. Suốt 6 phiên tăng liên tục vừa qua, hôm nào cũng có lực chốt lời, nhưng lượng bán thấp và đến chiều lại rút lui, khiến thị trường lợi đà phục hồi được. Hôm nay thì không, áp lực bán duy trì cả sáng lẫn chiều và càng lúc càng mạnh hơn, khiến thanh khoản tăng mà giá lại giảm thêm.

Khối ngoại chiều nay cũng tham gia xả hàng tích cực, bán ròng tiếp 408,6 tỷ đồng nữa trên HoSE. Phiên sáng khối này đã rút 418,5 tỷ đồng ròng, tính chung cả ngày, hôm nay là phiên xả ròng lớn nhất kể từ ngày 13/9 vừa qua. Loạt cổ phiếu bị bán mạnh nhất là MWG -141,2 tỷ đồng ròng, FPT -93,7 tỷ, VPB -67,1 tỷ, SSI -61,7 tỷ, HPG -45,1 tỷ, VHM -43,6 tỷ, VND -38,4 tỷ, HCM -23,8 tỷ, VCI -22,7 tỷ.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản chứng kiến áp lực rất lớn và hầu hết giá giảm mạnh. Toàn bộ nhóm chứng khoán trên các sàn chỉ sót lại HAC, VDS, DSC và VUA là còn xanh. Khoảng 20 mã khác giảm từ 2% tới 6%. Các trụ đáng chú ý là VND giảm 4,77%, SSI giảm 4,32%, HCM giảm 3,98%, VCI giảm 3,54%, FTS giảm 4,23%, MBS giảm 3,93%... Bất động sản cũng có hàng chục mã giảm trên 2%, bao gồm cả trụ như VIC giảm 2,39%, VHM giảm 2,88%.

Toàn sàn HoSE hôm nay có 35 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 8 mã tăng, còn lại toàn giảm. Trong số 114 cổ phiếu ngược dòng, 48 mã tăng hơn 1% nhưng chủ đạo là thanh khoản rất nhỏ, chỉ 15 mã giao dịch được trên 10 tỷ đồng. Ngoài VPB, có thể kể tới DPM tăng 1,77% với 275,3 tỷ; TCH tăng 1,64% với 146,3 tỷ; GAS tăng 1,28% với 76,3 tỷ; SAB tăng 1,14% với 47,2 tỷ; HQC tăng 2,38% với 34, tỷ; VIP tăng 6,84% với 30,7 tỷ.

VN-Index kết thúc 6 phiên tăng liên tục bằng một phiên giảm khá mạnh với thanh khoản cao nhất nhịp phục hồi kỹ thuật này phát đi tín hiệu có thể điều chỉnh trở lại. Nhịp hồi này cũng chỉ đưa chỉ số chạm tới mức trung bình 20 phiên, là ngưỡng phục hồi thông thường trong một xu thế giảm.