PLX chốt thời gian bán gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/8 - 25/9/2026, thông qua phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu PLX trên TradingView.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX) vừa công bố phương án giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Tập đoàn sẽ bán toàn bộ gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định hiện hành, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/8 - 25/9/2026, thông qua phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Trước đó, căn cứ danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, PLX có tổng cộng 43.266 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 9,419%.

Như vậy, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung): “Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng”.

Do đó, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có 01 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này. Trong thời gian tới, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án phù hợp nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Theo nhận định từ VCSC, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt hoàn thành 82% và 64% dự báo cả năm. Kết quả kinh doanh cao hơn kỳ vọng chủ yếu nhờ sản lượng bán và lợi nhuận gộp vượt dự báo.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, PLX ghi nhận doanh thu đạt 234,9 nghìn tỷ đồng (+63% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (+36% so với cùng kỳ năm trước). Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được hỗ trợ bởi sản lượng bán xăng dầu trong nước tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận phục hồi mạnh trong quý 2 sau khi hoàn nhập 6 nghìn tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập trong quý 1.

VCSC cho biết các yếu tố tích cực này lấn át bởi biên lợi nhuận gộp 6 tháng thu hẹp từ 6,1% trong 6 tháng 2025 xuống còn 4,8%, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh; và chi phí bán hàng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước khi PLX tiếp tục mở rộng hoạt động phân phối.

Trong quý 2/2026, PLX đã ghi nhận doanh thu đạt 136 nghìn tỷ đồng (+78% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ 763 tỷ đồng trong quý 1/2026 và tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận phục hồi mạnh chủ yếu nhờ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (khoảng 6,1 nghìn tỷ đồng) đã trích lập vào cuối quý 1; và mức tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng bán trong nước.

VCSC cho biết các yếu tố tích cực này lấn át mức tăng 16% so với cùng kỳ năm trước của chi phí bán hàng; mức tăng 38% so với cùng kỳ năm trước của chi phí quản lý doanh nghiệp; và mức tăng 28% so với cùng kỳ năm trước của chi phí lãi vay, qua đó phản ánh nhu cầu vốn lưu động cao hơn trong bối cảnh giá xăng dầu duy trì ở mức cao.