Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới PLX?

Petrolimex hiện là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn hiện sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp, với khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Mặc dù PLX khi nhận được hiệu suất khá tốt trong quý 1/2026 với việc tăng trưởng mạnh sản lượng nhờ lợi thế tồn kho giá rẻ được tích trữ trong 2 tháng năm 2026 thông qua nhập khẩu, tuy nhiên dưới áp lực biến động mạnh của giá dầu thế giới, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng biên lợi nhuận gộp của PLX sẽ mỏng đi đáng kể chỉ ở mức quanh 4% (-188 điểm phần trăm so với cùng kỳ) - tương tự diễn biến trong năm 2022, thời điểm xung đột Nga - Ukraine.

Ngoài ra, Mirae Asset cũng lo ngại về rủi ro hiện hữu đối với lợi nhuận của PLX dưới góc độ của doanh nghiệp nhà nước khi PLX sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi nhuận trong bối cảnh giá xăng dầu neo cao gây áp lực trực tiếp vào lạm phát kỳ vọng.

Trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026, PLX đưa ra kế hoạch tăng trưởng khá tích cực cho năm 2026, với sản lượng tiêu thụ nội địa dự kiến tăng 13% so với cùng kỳ ( quý 1 tăng +15% so với cùng kỳ), qua đó đẩy doanh thu và lợi nhuận lên mức cao kỷ lục.

Động lực chính đến từ việc PLX chủ động được nguồn cung trong bối cảnh thị trường xuất hiện tình trạng gián đoạn, khiến nhiều doanh nghiệp khác buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động, qua đó tạo điều kiện để PLX gia tăng thị phần và đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng sản lượng trong giai đoạn 2026–2027 được kỳ vọng duy trì ở mức tương đối tích cực, dao động quanh 8,5–10%. Mặc dù ghi nhận yếu tố tích cực từ tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận của PLX có phần cho thấy tín hiệu thu hẹp, hàm ý cho việc PLX có thể hy sinh lợi nhuận trong việc kiểm soát giá xăng dầu – giúp giảm áp lực lên lạm phát kỳ vọng, bên cạnh về kỳ vọng sự hạ nhiệt của giá dầu trong nửa cuối 2026 có thể gây sức ép trực tiếp lên biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, bức tranh dài hạn lại cho thấy xu hướng tăng trưởng có phần thận trọng hơn. Trong giai đoạn 2026–2030, mục tiêu tăng trưởng sản lượng bình quân quanh 7%/năm, kéo theo doanh thu và lợi nhuận cũng duy trì cùng nhịp tăng tương tự (~7%/năm). Sự chậm lại này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của quá trình chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là sự gia tăng của xe điện và các chính sách thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sạch.

Trên thực tế, xu hướng này đã bắt đầu hình thành từ giai đoạn 2024–2025, khi sản lượng tiêu thụ xăng của PLX chỉ tăng trưởng khá khiêm tốn, dao động quanh 1–3% so với cùng kỳ, trong khi mức tăng trưởng chung chủ yếu được dẫn dắt bởi dầu DO – phục vụ cho hoạt động công nghiệp – chiếm hơn 50% sản lượng tiêu thụ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) vừa công bố thông tin bất thường về việc doanh nghiệp hiện không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo dữ liệu từ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng 25/3) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, Petrolimex có 43.266 cổ đông.

Trong đó có tới 43.264 cổ đông không phải là cổ đông lớn đang nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tuy nhiên tổng tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhỏ lẻ này chỉ đạt hơn 9,4% vốn có quyền biểu quyết.

Quy định hiện hành của Luật Chứng khoán, một công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Với tỉ lệ hiện tại, Petrolimex chưa đáp ứng tiêu chí này.

Doanh nghiệp có thời hạn 1 năm để khắc phục tình trạng trên. Nếu sau thời gian này vẫn không nâng được tỉ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ lên mức tối thiểu theo quy định, Petrolimex phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

Hiện cơ cấu cổ đông của Petrolimex tập trung cao. Báo cáo thường niên năm 2024 cho thấy cổ đông nhà nước nắm giữ gần 76% vốn điều lệ. Trong khi đó cổ đông chiến lược nước ngoài ENEOS Corporation sở hữu 13,08% vốn. Tổng cộng, hai cổ đông này nắm giữ gần 90% vốn điều lệ của tập đoàn.