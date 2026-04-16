Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới PLX?

Tuệ Lâm

16/04/2026, 08:51

Chứng khoán Mirae Asset cho rằng biên lợi nhuận gộp của PLX sẽ mỏng đi đáng kể chỉ ở mức quanh 4% giảm 188 điểm phần trăm, tương tự diễn biến trong năm 2022, thời điểm xung đột Nga - Ukraine.

Ảnh minh họa.

Petrolimex hiện là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn hiện sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp, với khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Mặc dù PLX khi nhận được hiệu suất khá tốt trong quý 1/2026 với việc tăng trưởng mạnh sản lượng nhờ lợi thế tồn kho giá rẻ được tích trữ trong 2 tháng năm 2026 thông qua nhập khẩu, tuy nhiên dưới áp lực biến động mạnh của giá dầu thế giới, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng biên lợi nhuận gộp của PLX sẽ mỏng đi đáng kể chỉ ở mức quanh 4% (-188 điểm phần trăm so với cùng kỳ) - tương tự diễn biến trong năm 2022, thời điểm xung đột Nga - Ukraine.

Ngoài ra, Mirae Asset cũng lo ngại về rủi ro hiện hữu đối với lợi nhuận của PLX dưới góc độ của doanh nghiệp nhà nước khi PLX sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi nhuận trong bối cảnh giá xăng dầu neo cao gây áp lực trực tiếp vào lạm phát kỳ vọng.

Trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026, PLX đưa ra kế hoạch tăng trưởng khá tích cực cho năm 2026, với sản lượng tiêu thụ nội địa dự kiến tăng 13% so với cùng kỳ ( quý 1 tăng +15% so với cùng kỳ), qua đó đẩy doanh thu và lợi nhuận lên mức cao kỷ lục.

Động lực chính đến từ việc PLX chủ động được nguồn cung trong bối cảnh thị trường xuất hiện tình trạng gián đoạn, khiến nhiều doanh nghiệp khác buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động, qua đó tạo điều kiện để PLX gia tăng thị phần và đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

VnEconomy

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng sản lượng trong giai đoạn 2026–2027 được kỳ vọng duy trì ở mức tương đối tích cực, dao động quanh 8,5–10%. Mặc dù ghi nhận yếu tố tích cực từ tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận của PLX có phần cho thấy tín hiệu thu hẹp, hàm ý cho việc PLX có thể hy sinh lợi nhuận trong việc kiểm soát giá xăng dầu – giúp giảm áp lực lên lạm phát kỳ vọng, bên cạnh về kỳ vọng sự hạ nhiệt của giá dầu trong nửa cuối 2026 có thể gây sức ép trực tiếp lên biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, bức tranh dài hạn lại cho thấy xu hướng tăng trưởng có phần thận trọng hơn. Trong giai đoạn 2026–2030, mục tiêu tăng trưởng sản lượng bình quân quanh 7%/năm, kéo theo doanh thu và lợi nhuận cũng duy trì cùng nhịp tăng tương tự (~7%/năm). Sự chậm lại này phản ánh tác động ngày càng rõ nét của quá trình chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là sự gia tăng của xe điện và các chính sách thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sạch.

Trên thực tế, xu hướng này đã bắt đầu hình thành từ giai đoạn 2024–2025, khi sản lượng tiêu thụ xăng của PLX chỉ tăng trưởng khá khiêm tốn, dao động quanh 1–3% so với cùng kỳ, trong khi mức tăng trưởng chung chủ yếu được dẫn dắt bởi dầu DO – phục vụ cho hoạt động công nghiệp – chiếm hơn 50% sản lượng tiêu thụ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) vừa công bố thông tin bất thường về việc doanh nghiệp hiện không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo dữ liệu từ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng 25/3) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập, Petrolimex có 43.266 cổ đông.

Trong đó có tới 43.264 cổ đông không phải là cổ đông lớn đang nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tuy nhiên tổng tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhỏ lẻ này chỉ đạt hơn 9,4% vốn có quyền biểu quyết.

Quy định hiện hành của Luật Chứng khoán, một công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Với tỉ lệ hiện tại, Petrolimex chưa đáp ứng tiêu chí này.

Doanh nghiệp có thời hạn 1 năm để khắc phục tình trạng trên. Nếu sau thời gian này vẫn không nâng được tỉ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ lên mức tối thiểu theo quy định, Petrolimex phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

Hiện cơ cấu cổ đông của Petrolimex tập trung cao. Báo cáo thường niên năm 2024 cho thấy cổ đông nhà nước nắm giữ gần 76% vốn điều lệ. Trong khi đó cổ đông chiến lược nước ngoài ENEOS Corporation sở hữu 13,08% vốn. Tổng cộng, hai cổ đông này nắm giữ gần 90% vốn điều lệ của tập đoàn.

VN-Index hướng tới mốc 1800 điểm

22:46, 14/04/2026

11:10, 14/04/2026

Cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền có thể bị loại khỏi rổ VN-Diamond

Dòng tiền chưa bền vững, chứng khoán tiếp tục khó trong quý 2?

10:15, 14/04/2026

Dòng tiền chưa bền vững, chứng khoán tiếp tục khó trong quý 2?

biên lợi nhuận gộp, Chứng khoán Mirae Asset, cổ đông nhỏ lẻ, doanh nghiệp nhà nước, mục tiêu tăng trưởng 2026, Petrolimex, tăng trưởng sản lượng xăng dầu, tình trạng gián đoạn nguồn cung, tư cách công ty đại chúng, xe điện

Đọc thêm

Bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ làm Trưởng phòng Môi giới, Chứng khoán EVS bị phạt tiền

EVS bị phạt với tổng số tiền là 290 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là mức phạt 60 triệu đồng do công ty có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định.

VPBankS chi gần 40 tỷ làm cổ đông lớn của KBC

VPX đã mua 1,15 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 13/4. Qua đó, nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4,922% lên 47,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,044% và trở thành cổ đông lớn KBC.

OCB lên kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu trong năm 2026

OCB lên kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu trong năm 2026

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%), nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 30.625 tỷ đồng…

Giao dịch trái chiều của cổ đông lớn và lãnh đạo doanh nghiệp tại DXG

VinaWealth thông báo đã mua vào tổng cộng hơn 3,85 triệu cổ phiếu DXG, trong ngày 09/04, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

PLX có 1 năm khắc phục điều kiện công ty đại chúng

PLX có tổng cộng 43.266 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ 9,419%.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Siết nợ xấu chây ì: Đề xuất hạn chế xuất cảnh, xử lý hình sự

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy