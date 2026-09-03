PMI tháng 8 đạt 53,3 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng nhanh nhất trong hai năm

PMI tháng 8/2026 đạt 53,3 điểm, đánh dấu tốc độ tăng trưởng sản lượng và đơn hàng mới của ngành sản xuất Việt Nam nhanh nhất trong hơn hai năm qua. Dù áp lực chi phí giảm giúp thúc đẩy sản xuất, ngành vẫn đối mặt thách thức khi việc làm sụt giảm và tâm lý thận trọng trước những bất ổn địa chính trị toàn cầu…

Tăng trưởng ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục mạnh lên ở thời điểm giữa quý 3/2026. Ảnh: avif.

Sáng 3/9/2026, S&P Global công bố Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 8/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới nhanh hơn; Áp lực về giá cả và nguồn cung đã giảm bớt; Việc làm giảm trở lại.

SẢN LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG ĐƠN HÀNG MỚI TĂNG MẠNH

Báo cáo của S&P Global ghi nhận tăng trưởng ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục mạnh lên ở thời điểm giữa quý 3 của năm. Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng mạnh nhờ quá trình phát triển sản phẩm mới và sự cải thiện của nhu cầu khách hàng. Trong khi đó, áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt.

Điểm kém tích cực là việc làm trong ngành sản xuất giảm trở lại, trong khi niềm tin về triển vọng sản lượng cho một năm tới cũng giảm.

PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt kết quả 53,3 điểm trong tháng 8, tăng so với 52,9 điểm của tháng 7 và nằm trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ 14 liên tiếp. Mức độ cải thiện các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất là mạnh và đáng chú ý nhất kể từ tháng 2.

Theo những người tham gia khảo sát, tăng trưởng trong tháng 8 dựa vào một số nhân tố, bao gồm quá trình phát triển và ra mắt sản phẩm mới, nguồn cung nguyên vật liệu dồi dào hơn và áp lực giá cả đã giảm bớt. Những nhân tố này góp phần làm tăng đáng kể cả số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng sản xuất trong tháng.

Sản lượng đã tăng tháng thứ 16 liên tiếp, và tốc độ tăng nhanh và là nhanh nhất trong hơn hai năm. Tương tự như vậy, tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới cũng nhanh hơn và là mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Tổng số lượng đơn đặt hàng mới được ghi nhận tăng trong tháng 8 mặc dù số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm trở lại trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài giảm lần đầu tiên trong bốn tháng, nhưng mức giảm chỉ là nhỏ.

Các nhà sản xuất cũng ghi nhận tình trạng giảm việc làm, và đây là lần giảm thứ năm trong thời gian sáu tháng khi mà quy mô lao động giảm. Các thành viên nhóm khảo sát cũng báo cáo tình trạng nghỉ việc và nghỉ hưu, cũng như giảm thuê lao động theo hợp đồng tạm thời.

Việc làm đã giảm mặc dù năng lực sản xuất tiếp tục có dấu hiệu chịu áp lực khi lượng công việc tồn đọng đã tăng tháng thứ hai liên tiếp tương ứng với mức tăng mạnh của số lượng đơn đặt hàng mới.

SẢN XUẤT BỨT PHÁ DÙ NIỀM TIN KINH DOANH CÒN THẬN TRỌNG

Theo báo cáo của S&P Global, yêu cầu sản lượng cao hơn đã khuyến khích các nhà sản xuất lại gia tăng hoạt động mua hàng trong tháng 8. Tốc độ tăng là mạnh, nhưng đã chậm lại thành mức thấp của ba tháng. Các mặt hàng mua thường được đưa ngay vào sản xuất khiến tồn kho hàng mua tiếp tục giảm mặc dù hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng. Tuy nhiên, lần giảm tồn kho hàng hóa trước sản xuất kỳ này là đáng kể nhất trong năm tháng.

Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm trong tháng 8 khi sản phẩm đã được chuyển giao cho khách hàng. Lần giảm kỳ này là mạnh và nhanh nhất kể từ tháng 4.

Mặc dù thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài, những khó khăn trong khâu vận tải đã ít nghiêm trọng hơn vào thời điểm giữa quý 3, từ đó mức độ kéo dài thời gian giao hàng chỉ ở mức nhẹ và là một trong hai mức thấp nhất trong thời gian hai năm ghi nhận hiệu suất hoạt động của người bán hàng giảm liên tục (tương đương mức của tháng 4/2025).

Giá dầu tăng tiếp tục đẩy chi phí các sản phẩm phái sinh như nhiên liệu, nhựa và chi phí vận chuyển tăng. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí đầu vào đã chậm lại thành mức thấp của 11 tháng và là yếu hơn một chút so với mức trung bình của lịch sử chỉ số. Giá bán hàng cũng tăng chậm hơn, và tốc độ tăng đã giảm trong bốn tháng liên tiếp.

Việc đưa ra các sản phẩm mới, cải thiện công suất và nhu cầu khách hàng tăng đã hỗ trợ cho niềm tin của các nhà sản xuất về triển vọng sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Tuy nhiên, niềm tin kinh doanh đã giảm nhẹ so với tháng 7, và về mặt nào đó vẫn thấp hơn mức được ghi nhận vào thời điểm trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết tăng trưởng ngành sản xuất của Việt Nam bắt đầu mạnh lên ở thời điểm giữa quý 3 của năm. Tính đến tháng 8, tăng trưởng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới không chỉ lấy lại tốc độ đáng chú ý được ghi nhận vào đầu năm, mà còn đã vượt xa hơn. Khi áp lực giá cả và nguồn cung đã giảm, các nhà sản xuất đã có thể tiếp nhận đơn đặt hàng mới và đáp ứng yêu cầu đơn đặt hàng thông qua tăng sản lượng.

Mức tăng trưởng này đạt được bất kể bức tranh việc làm còn ảm đạm với quy mô lực lượng lao động giảm trở lại trong tháng 8 trong bối cảnh niềm tin kinh doanh tương đối thấp do sự bất ổn địa chính trị hiện nay. Điều này cho thấy các công ty đã có thể nâng cao hiệu quả để gia tăng sản xuất.