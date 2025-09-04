Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PNJ chốt ngày chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, giá 20.000 đồng

Hoài An

04/09/2025, 08:07

Theo danh sách được công bố, có 110 cán bộ nhân viên PNJ được mua cổ phiếu ESOP đợt này - trong đó, ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc, được mua nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu PNJ, tiếp đến là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT, được mua 136.800 cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, giá cổ phiếu PNJ tăng 0,82% lên 86.300 đồng/cổ phiếu - Nguồn: TradingView.
Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, giá cổ phiếu PNJ tăng 0,82% lên 86.300 đồng/cổ phiếu - Nguồn: TradingView.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, PNJ dự kiến phát hành hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 0,96% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 65 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP lần này.

Mục đích phát hành là phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 cho người lao động và các nhân sự có đóng góp vào công ty và các công ty con nhằm ghi nhận sự cống hiến của họ cho Công ty và các công ty con trong năm 2024.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 9/9/2025 đến ngày 23/9/2025.

Nếu đợt phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ hơn 3.380,7 tỷ đồng lên gần 3.413,2 tỷ đồng.

Theo danh sách được công bố , có 110 cán bộ nhân viên PNJ được mua cổ phiếu ESOP đợt này - trong đó, ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc, được mua nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu PNJ, tiếp đến là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị, được mua 136.800 cổ phiếu.

Một phần danh sách các bộ, nhân viên được mua cổ phiếu ESOP của PNJ.
Một phần danh sách các bộ, nhân viên được mua cổ phiếu ESOP của PNJ.

Trước đó, Quỹ ngoại T. Rowe Price Associates, Inc. (Mỹ) đã thông qua quỹ thành viên bán 100.900 cổ phiếu PNJ vào ngày 4/8/2025. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 20,3 triệu cổ phiếu, chiếm 6,01% xuống còn 20,2 triệu cổ phiếu, chiếm 5,98% vốn tại PNJ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 17.218 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ (22.113 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 4% từ 1.166,6 tỷ còn 1.119 tỷ đồng.

Năm 2025, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt 31.607 tỷ đồng, thấp hơn 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 1.960 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện của năm ngoái.

Như vậy, PNJ đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và hơn 57% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Được biết, VCSC duy trì giá mục tiêu cho PNJ ở mức 105.900 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị "mua".

Bên cạnh đó, VCSC cũng duy trì dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của doanh thu bán lẻ đạt 11% trong giai đoạn 2024–29, tương ứng với CAGR của EPS đạt 14% trong giai đoạn này.

Quan điểm tích cực của VCSC đối với triển vọng dài hạn của PNJ được hỗ trợ bởi: Một là, nhu cầu trang sức thời trang gia tăng và xu hướng chuyển dịch từ trang sức không thương hiệu sang trang sức có thương hiệu, Hai là, cùng với sự phục hồi của tầng lớp trung lưu và giàu có; cạnh tranh trong ngành không gay gắt và cuối cùng lợi thế cạnh tranh vượt trội của PNJ.

Trong năm 2025, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, do chi phí SG&A tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng doanh thu bán lẻ tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ cải thiện 1,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Theo VCSC, PNJ đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2025/26 lần lượt là 16,1 lần/14,7 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm là 15,7 lần và yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là nhu cầu mạnh hơn; tốc độ mở rộng cửa hàng nhanh hơn; đóng góp từ sản phẩm phong cách sống tăng.

Đồng thời, rủi ro đối với PNJ là nhu cầu giảm; tốc độ mở rộng chậm lại; Nghị định 24 về kinh doanh vàng sửa đổi kém thuận lợi hoặc bị trì hoãn.


Quỹ ngoại Mỹ vừa chi trên 100 tỷ làm cổ đông lớn của PNJ

08:54, 22/05/2025

Quỹ ngoại Mỹ vừa chi trên 100 tỷ làm cổ đông lớn của PNJ

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ

07:44, 15/05/2025

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ

Quý 1/2025, nguồn nguyên liệu khó khăn, doanh thu vàng của PNJ giảm 65,8%

07:37, 23/04/2025

Quý 1/2025, nguồn nguyên liệu khó khăn, doanh thu vàng của PNJ giảm 65,8%

Từ khóa:

cổ đông lớn cổ phiếu ESOP doanh thu bán lẻ PNJ trang sức vàng vàng miếng vàng miếng SJC

Đọc thêm

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

KBC góp 1.350 tỷ đồng thành lập công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC-HOSE) công bố góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp (Công ty Kinh Bắc – Đồng Tháp).

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

SSI đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ cho 18 nhà đầu tư, thu hơn 3.200 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 29/8, SSI đã phân phối 100% lượng cổ phiếu chào bán cho 18 nhà đầu tư - trong đó, 38,14 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 65,89 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vi phạm hàng loạt giao dịch, Chứng khoán Quốc Gia bị phạt lên tới 897,5 triệu đồng

Vi phạm hàng loạt giao dịch, Chứng khoán Quốc Gia bị phạt lên tới 897,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia (NSI) với tổng số tiền phạt lên tới 897,5 triệu đồng.

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam

Thị trường

2

Tổ Công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai

Tiêu điểm

3

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tiêu điểm

4

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Thế giới

5

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: