PNJ chốt ngày chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, giá 20.000 đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, PNJ dự kiến phát hành hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 0,96% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 65 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP lần này.

Mục đích phát hành là phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 cho người lao động và các nhân sự có đóng góp vào công ty và các công ty con nhằm ghi nhận sự cống hiến của họ cho Công ty và các công ty con trong năm 2024.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 9/9/2025 đến ngày 23/9/2025.

Nếu đợt phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của PNJ dự kiến tăng từ hơn 3.380,7 tỷ đồng lên gần 3.413,2 tỷ đồng.

Theo danh sách được công bố , có 110 cán bộ nhân viên PNJ được mua cổ phiếu ESOP đợt này - trong đó, ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc, được mua nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu PNJ, tiếp đến là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị, được mua 136.800 cổ phiếu.

Một phần danh sách các bộ, nhân viên được mua cổ phiếu ESOP của PNJ.

Trước đó, Quỹ ngoại T. Rowe Price Associates, Inc. (Mỹ) đã thông qua quỹ thành viên bán 100.900 cổ phiếu PNJ vào ngày 4/8/2025. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 20,3 triệu cổ phiếu, chiếm 6,01% xuống còn 20,2 triệu cổ phiếu, chiếm 5,98% vốn tại PNJ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 17.218 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ (22.113 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 4% từ 1.166,6 tỷ còn 1.119 tỷ đồng.

Năm 2025, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt 31.607 tỷ đồng, thấp hơn 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 1.960 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện của năm ngoái.

Như vậy, PNJ đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và hơn 57% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Được biết, VCSC duy trì giá mục tiêu cho PNJ ở mức 105.900 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị "mua".

Bên cạnh đó, VCSC cũng duy trì dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của doanh thu bán lẻ đạt 11% trong giai đoạn 2024–29, tương ứng với CAGR của EPS đạt 14% trong giai đoạn này.

Quan điểm tích cực của VCSC đối với triển vọng dài hạn của PNJ được hỗ trợ bởi: Một là, nhu cầu trang sức thời trang gia tăng và xu hướng chuyển dịch từ trang sức không thương hiệu sang trang sức có thương hiệu, Hai là, cùng với sự phục hồi của tầng lớp trung lưu và giàu có; cạnh tranh trong ngành không gay gắt và cuối cùng lợi thế cạnh tranh vượt trội của PNJ.

Trong năm 2025, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, do chi phí SG&A tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng doanh thu bán lẻ tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ cải thiện 1,9 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Theo VCSC, PNJ đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2025/26 lần lượt là 16,1 lần/14,7 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm là 15,7 lần và yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là nhu cầu mạnh hơn; tốc độ mở rộng cửa hàng nhanh hơn; đóng góp từ sản phẩm phong cách sống tăng.

Đồng thời, rủi ro đối với PNJ là nhu cầu giảm; tốc độ mở rộng chậm lại; Nghị định 24 về kinh doanh vàng sửa đổi kém thuận lợi hoặc bị trì hoãn.



