POSCO đầu tư hơn 400 triệu USD xây nhà máy sản xuất vật liệu pin tại Thái Nguyên
Phan Nam
10/04/2026, 14:36
Dự án của POSCO có quy mô 37 ha với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 400 triệu USD, dự kiến khởi công vào nửa cuối năm 2026 và sản xuất từ năm 2028…
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng sạch toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ, POSCO Future M (thuộc tập đoàn POSCO, Hàn Quốc) đã chính thức chọn Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera tại tỉnh Thái Nguyên làm nơi đặt nhà máy sản xuất vật liệu pin quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam. Đây cũng là cơ sở sản xuất vật liệu cực dương đầu tiên của POSCO tại nước ngoài.
Lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc thuê đất tại Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera đã diễn ra ngày 9/4/2026. Chia sẻ tại sự kiện, đại diện POSCO Future M cho biết tập đoàn này là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới từ năm 1968, hiện đã mở rộng đa quốc gia và phát triển thêm các ngành về năng lượng, linh kiện và thiết bị ô tô, pin…
Trong đó, POSCO Future M là đơn vị duy nhất của Hàn Quốc có khả năng sản xuất đồng thời cả vật liệu cực dương và cực âm, đóng vai trò là mắt xích thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn điện tử, xe điện hàng đầu.
Ngày nay, nhu cầu ổn định chuỗi cung ứng các vật liệu pin ngày càng trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh đó, POSCO Future M đã thảo luận với nhiều khách hàng về vật liệu cực dương than chì nhân tạo và hiện đang thực hiện một khoản đầu tư chiến lược để mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Sau một thời gian khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng, POSCO Future M quyết định lựa chọn Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu pin đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam. Dự án của POSCO có quy mô 37 ha với tổng mức đầu tư lên tới hơn 400 triệu USD, dự kiến khởi công vào nửa cuối năm 2026 và sản xuất từ năm 2028. Nhà máy công suất 55.000 tấn/năm và sẽ tiếp tục mở rộng theo từng giai đoạn khi có thêm đơn đặt hàng. Đây sẽ là trung tâm cung ứng vật liệu pin trọng điểm cho các tập đoàn xe điện hàng đầu của thị trường Hoa Kỳ, EU và Hàn Quốc.
Đại diện POSCO Future M cũng đánh giá cao Việt Nam nhờ lợi thế vượt trội về chi phí sản xuất và logistics so với các quốc gia trong khu vực như Indonesia. Đặc biệt, nền địa chất tốt, nguồn điện ổn định, công suất lớn cùng hạ tầng kỹ thuật hiện đại của Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera là yếu tố then chốt giúp Tập đoàn yên tâm thực hiện chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong khi đó, đại diện Tổng công ty Viglacera cho biết với quy mô 296 ha, cùng vị trí đắc địa nằm sát cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và vành đai 5, Khu công nghiệp Sông Công 2 Viglacera tạo ra hành lang logistics hoàn hảo, giúp các doanh nghiệp kết nối nhanh chóng với mạng lưới sản xuất điện tử, ô tô trong điểm khu vực miền Bắc.
Chỉ sau hơn một năm khởi công, khu công nghiệp này đã liên tiếp thu hút thành công hàng loạt các dự án công nghệ cao, bán dẫn, bảng mạch in, module, nằm trong chuỗi cung ứng cho Samsung bán dẫn.
"Đến nay, hệ thống 18 khu công nghiệp tại Việt Nam của Viglacera đã thu hút hơn 20 tỷ USD dòng vốn chất lượng cao từ các “đại bàng” công nghệ cao, bán dẫn trên thế giới như Samsung, Amkor, Hyosung, Hana Micron, Foxconn, BYD, THK, Canon... Trong kỷ nguyên kinh tế xanh, Viglacera cam kết cung cấp quỹ đất sạch cùng hạ tầng xanh - thông minh, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp gia nhập mạng lưới sản xuất toàn cầu", đại diện Viglacera bày tỏ.
Quảng Ninh lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
10:33, 10/04/2026
Đà Nẵng: Từ ngày 5/5 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Sơn Trà
Masteri Cosmo Central giải bài toán "đa chiều" của nhịp sống hiện đại
Trong nhịp sống đô thị hiện đại, ngôi nhà lý tưởng là nơi có thể xóa nhòa khoảng cách giữa làm việc, tận hưởng và tái tạo sức sống. Masteri Cosmo Central - phân khu cao tầng cao cấp tại tâm điểm khu đô thị The Global City - được kiến tạo như một lời giải toàn diện cho bài toán sống đa nhiệm của thế hệ cư dân toàn cầu.
Tòa Peak II - LUMIÈRE Essence Peak: Không gian sống thanh tao giữa Hà Nội
Masterise Homes chính thức giới thiệu tòa tháp Peak II thuộc dự án LUMIÈRE Essence Peak tại trung tâm quốc tế Global Gate - Hà Nội. Sở hữu tọa độ tâm điểm bên mặt hồ trung tâm với tầm nhìn thưởng lãm không giới hạn, nơi đây kiến tạo nên một không gian sống thanh nhã - định danh tầm vóc riêng của chủ nhân.
Chất lượng trải nghiệm sống: Tiêu chí mới cho bất động sản cao cấp
Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất; thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống - được cảm nhận mỗi ngày - đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
Quảng Ninh lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật…
The Rey Edition: Bất động sản giới hạn giữa lòng Hà Nội
Giữa lõi đô thị ngày càng khan hiếm các sản phẩm duplex, The Rey Edition xuất hiện và mở ra cách định giá mới cho bất động sản hạng sang: Không còn được quyết định bởi mức giá đắt đỏ, mà ở số lượng hữu hạn và cơ hội sở hữu ngày càng thu hẹp.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: