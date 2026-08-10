PVcomBank tăng trưởng lợi nhuận tích cực, củng cố nền tảng tài chính

Bức tranh tài chính của PVcomBank ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 tăng trưởng gần 26%, chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021.

PVcomBank tăng trưởng gần 26% lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2026.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 với những điểm sáng trong kết quả kinh doanh và hoạt động tái cấu trúc. Trong đó, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của Ngân hàng đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa so với kế hoạch cả năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG ĐẾN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỐT LÕI

Đằng sau mức tăng trưởng lợi nhuận là sự cải thiện đồng thời của nhiều trụ cột kinh doanh chính. Thu nhập lãi thuần đạt 2.717 tỷ đồng, tăng tới 59,1% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ dịch vụ cũng tăng 76%, trong khi hoạt động đầu tư chứng khoán cũng ghi nhận lãi thuần đạt gần 175,7 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng đồng đều ở nhiều mảng kinh doanh không chỉ tạo động lực cho kết quả trong ngắn hạn mà còn phản ánh nền tảng hoạt động của PVcomBank đang được củng cố theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Đáng chú ý, kết quả tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi, phản ánh chất lượng tăng trưởng được cải thiện và năng lực tạo lợi nhuận bền vững của Ngân hàng. Ngoài ra, việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát cũng phần nào phản ánh chất lượng danh mục tín dụng, đồng thời cho thấy hiệu quả của quá trình xử lý và quản trị rủi ro được triển khai trong thời gian qua.

Không chỉ hoạt động kinh doanh tăng trưởng, chất lượng bảng cân đối kế toán của PVcomBank cũng tiếp tục được củng cố, thông qua việc mở rộng quy mô tài sản và duy trì cơ cấu tín dụng theo hướng cân bằng hơn.

Tại thời điểm kết thúc quý 2, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 278.400 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tiếp tục mở rộng, đạt hơn 162.000 tỷ đồng, phản ánh khả năng duy trì đà tăng trưởng tín dụng và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Đặc biệt, cơ cấu tín dụng của PVcomBank cho thấy định hướng đồng hành với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những ngành đóng vai trò động lực của nền kinh tế.

Danh mục cho vay của Ngân hàng được trải rộng ở các lĩnh vực như công nghiệp chế biến - chế tạo, xây dựng, bán buôn - bán lẻ và dịch vụ. Cơ cấu này không chỉ giúp PVcomBank tận dụng cơ hội tăng trưởng từ nhiều ngành kinh tế mà còn góp phần phân tán rủi ro, nâng cao khả năng chống chịu của danh mục tín dụng trước những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh thị trường vốn còn nhiều thách thức, PVcomBank cũng duy trì nền tảng huy động ổn định với quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt hơn 225.400 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn từ khách hàng, Ngân hàng cũng chủ động cân đối cơ cấu nguồn vốn thông qua thị trường liên ngân hàng và các kênh điều tiết thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước. Việc đa dạng hóa nguồn vốn giúp PVcomBank tối ưu thanh khoản, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng và duy trì hoạt động ổn định.

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN TIẾP TỤC CẢI THIỆN

Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, Báo cáo tài chính bán niên còn phản ánh sự cải thiện rõ nét về chất lượng tài sản của PVcomBank. Tỷ lệ nợ xấu tới cuối quý 2 giảm xuống còn 2,83% - mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược tái cơ cấu danh mục tín dụng, tăng cường quản trị rủi ro và xử lý nợ xấu theo lộ trình, qua đó tạo nền tảng vững chắc để Ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Những chuyển biến tích cực về hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và tiến độ tái cơ cấu là nền tảng quan trọng để PVcomBank bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo kế hoạch, cổ phiếu PCB của PVcomBank sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 12/8 tới đây. Việc đưa cổ phiếu lên thị trường giao dịch tập trung không chỉ gia tăng tính minh bạch và thanh khoản, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư. Về dài hạn, đây được xem là bước đi quan trọng giúp Ngân hàng nâng cao chuẩn mực quản trị, tăng cường khả năng huy động nguồn lực từ thị trường và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 20/7, PVcomBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua. Năm nay, PVcomBank dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu phổ thông, nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,33% vốn điều lệ so với thời điểm 31/12/2025. Mục đích chào bán nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của PVcomBank, với thời gian chào bán dự kiến vào quý 4/2026 - quý 1/2027.