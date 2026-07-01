QMS Top Tower - Thiết lập chuẩn sống mới trên trục phát triển phía Tây Hà Nội

Nằm trên trục Tố Hữu, QMS Top Tower được phát triển theo định hướng đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao tại khu vực đang có tốc độ đô thị hóa mạnh.
QMS Top Tower tọa lạc tại nút giao giữa đường Tố Hữu và Vũ Trọng Khánh - vị trí kết nối trực tiếp các khu vực Đại Mỗ, Hà Đông và Thanh Xuân, đồng thời nằm trên một trong những tuyến giao thông trọng điểm của khu vực phía Tây Hà Nội.
Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố thông qua các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Vành đai 3 và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện được xem là một trong những yếu tố góp phần nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực này.
Trong bán kính di chuyển ngắn, cư dân có thể tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu như Aeon Mall Hà Đông, Big C Hồ Gươm Plaza, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cùng mạng lưới trường học và đại học như Trường Quốc tế Nhật Bản, True North School, Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện An ninh Nhân dân. Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe của cư dân.
QMS Top Tower được phát triển theo phong cách kiến trúc kết hợp giữa những đường nét tân cổ điển và xu hướng thiết kế hiện đại, hướng tới sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.
Dự án gồm 45 tầng nổi và 5 tầng hầm, mang đến tầm nhìn rộng ra khu vực phía Tây Thủ đô. Chủ đầu tư ưu tiên dành diện tích cho cảnh quan và không gian xanh nhằm gia tăng chất lượng môi trường sống trong bối cảnh mật độ đô thị ngày càng cao.
Từ khu vực sảnh đến không gian căn hộ, các hạng mục được thiết kế đồng bộ với vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo định hướng nâng cao trải nghiệm sử dụng lâu dài.
Một trong những điểm nhấn của QMS Top Tower là mô hình tiện ích tích hợp ngay trong dự án. Bảy tầng khối đế được quy hoạch làm trung tâm thương mại, quy tụ các không gian mua sắm, dịch vụ, nhà hàng và cà phê, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân.
Bên cạnh đó, dự án phát triển chuỗi tiện ích phục vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí như bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, khu spa, không gian sinh hoạt cộng đồng và sky bar trên tầng cao.
Các căn hộ được thiết kế theo định hướng tối ưu công năng với hệ thống thông gió và lấy sáng tự nhiên. Khu vực kỹ thuật như cục nóng điều hòa và máy giặt được bố trí riêng nhằm tăng tính thẩm mỹ và tối ưu diện tích sử dụng.
Không gian xanh cũng được đưa vào thiết kế thông qua các khoảng mở và tiểu cảnh, góp phần tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên ngay trong khu đô thị.
Dự án cung cấp nhiều loại hình căn hộ có diện tích từ 67 m2 đến 215 m2, gồm 2-4 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng, từ gia đình trẻ đến các hộ gia đình đa thế hệ.
Theo định hướng phát triển của chủ đầu tư, QMS Top Tower không chỉ tập trung vào chất lượng công trình mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh thông qua hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp.
Các dịch vụ như an ninh 24/7, quản lý tòa nhà và chăm sóc cư dân được triển khai theo quy trình tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng vận hành lâu dài. Đồng thời, chủ đầu tư cũng chú trọng đến yếu tố pháp lý của dự án, góp phần tạo sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sở hữu và khai thác giá trị bất động sản.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có vị trí thuận lợi, hệ tiện ích hoàn chỉnh và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực, QMS Top Tower được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một lựa chọn nhà ở chất lượng trên trục phát triển phía Tây Hà Nội.
QMS Top Tower không chỉ là một nơi để ở, đó là một tuyên ngôn về phong cách sống, một khoản đầu tư cho tương lai.
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