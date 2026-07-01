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QMS Top Tower - Thiết lập chuẩn sống mới trên trục phát triển phía Tây Hà Nội

K Khánh Huyền

Trong bối cảnh phía Tây Hà Nội tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của thị trường bất động sản, các dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, quy hoạch đồng bộ và hệ thống tiện ích hoàn chỉnh đang trở thành tâm điểm thu hút người mua ở thực cũng như nhà đầu tư.

Nằm trên trục Tố Hữu, QMS Top Tower được phát triển theo định hướng đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao tại khu vực đang có tốc độ đô thị hóa mạnh.

LỢI THẾ VỊ TRÍ TRÊN TRỤC PHÁT TRIỂN PHÍA TÂY

QMS Top Tower tọa lạc tại nút giao giữa đường Tố Hữu và Vũ Trọng Khánh - vị trí kết nối trực tiếp các khu vực Đại Mỗ, Hà Đông và Thanh Xuân, đồng thời nằm trên một trong những tuyến giao thông trọng điểm của khu vực phía Tây Hà Nội.

Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố thông qua các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Vành đai 3 và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện được xem là một trong những yếu tố góp phần nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực này.

Từ vị trí của QMS Top Tower, thế giới tiện ích đa dạng mở ra với vài bước chân (đối diện và 10 phút tới công viên hồ Đồng Bông lớn nhất phía Tây Hà Nội). Ảnh dự án.
Từ vị trí của QMS Top Tower, thế giới tiện ích đa dạng mở ra với vài bước chân (đối diện và 10 phút tới công viên hồ Đồng Bông lớn nhất phía Tây Hà Nội). Ảnh dự án.

Trong bán kính di chuyển ngắn, cư dân có thể tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu như Aeon Mall Hà Đông, Big C Hồ Gươm Plaza, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cùng mạng lưới trường học và đại học như Trường Quốc tế Nhật Bản, True North School, Đại học Kiến trúc Hà Nội và Học viện An ninh Nhân dân. Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe của cư dân.

THIẾT KẾ HƯỚNG ĐẾN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG BỀN VỮNG

QMS Top Tower được phát triển theo phong cách kiến trúc kết hợp giữa những đường nét tân cổ điển và xu hướng thiết kế hiện đại, hướng tới sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Dự án gồm 45 tầng nổi và 5 tầng hầm, mang đến tầm nhìn rộng ra khu vực phía Tây Thủ đô. Chủ đầu tư ưu tiên dành diện tích cho cảnh quan và không gian xanh nhằm gia tăng chất lượng môi trường sống trong bối cảnh mật độ đô thị ngày càng cao.

Tòa nhà QMS Top Tower với thiết kế độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô. Ảnh dự án.
Tòa nhà QMS Top Tower với thiết kế độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô. Ảnh dự án.
Thiết kế sang trọng với phong cách Singapore bên trong các căn hộ. Ảnh dự án.
Thiết kế sang trọng với phong cách Singapore bên trong các căn hộ. Ảnh dự án.

Từ khu vực sảnh đến không gian căn hộ, các hạng mục được thiết kế đồng bộ với vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo định hướng nâng cao trải nghiệm sử dụng lâu dài.

HỆ TIỆN ÍCH KHÉP KÍN ĐÁP ỨNG NHU CẦU CƯ DÂN

Một trong những điểm nhấn của QMS Top Tower là mô hình tiện ích tích hợp ngay trong dự án. Bảy tầng khối đế được quy hoạch làm trung tâm thương mại, quy tụ các không gian mua sắm, dịch vụ, nhà hàng và cà phê, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Bên cạnh đó, dự án phát triển chuỗi tiện ích phục vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí như bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, khu spa, không gian sinh hoạt cộng đồng và sky bar trên tầng cao.

Các căn hộ được thiết kế theo định hướng tối ưu công năng với hệ thống thông gió và lấy sáng tự nhiên. Khu vực kỹ thuật như cục nóng điều hòa và máy giặt được bố trí riêng nhằm tăng tính thẩm mỹ và tối ưu diện tích sử dụng.

Không gian xanh cũng được đưa vào thiết kế thông qua các khoảng mở và tiểu cảnh, góp phần tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên ngay trong khu đô thị.

Dự án cung cấp nhiều loại hình căn hộ có diện tích từ 67 m2 đến 215 m2, gồm 2-4 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng, từ gia đình trẻ đến các hộ gia đình đa thế hệ.

HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN HIỆN ĐẠI

Theo định hướng phát triển của chủ đầu tư, QMS Top Tower không chỉ tập trung vào chất lượng công trình mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh thông qua hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Các dịch vụ như an ninh 24/7, quản lý tòa nhà và chăm sóc cư dân được triển khai theo quy trình tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng vận hành lâu dài. Đồng thời, chủ đầu tư cũng chú trọng đến yếu tố pháp lý của dự án, góp phần tạo sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sở hữu và khai thác giá trị bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có vị trí thuận lợi, hệ tiện ích hoàn chỉnh và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực, QMS Top Tower được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một lựa chọn nhà ở chất lượng trên trục phát triển phía Tây Hà Nội.

QMS Top Tower không chỉ là một nơi để ở, đó là một tuyên ngôn về phong cách sống, một khoản đầu tư cho tương lai.

* Thông tin liên hệ:

Website: https://qms.vn/

Điện thoại: (+84) 243 757 1155

Email: info@qms.vn

Hotline: (+84) 904 880 596 – 0918 161 021.

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