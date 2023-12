Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia sẽ nâng lên một tầm cao mới

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (tháng 7/2023); chúc mừng Samdech Thipapdei Hun Manet được Quốc hội tín nhiệm cao bầu là Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi vừa đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam (30/11 – 2/12/2023) và mới đây nhất, đã cùng Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Viên Chăn, Lào.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng với chuyến thăm của Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cùng các chuyến thăm, gặp gỡ lẫn nhau giữa Lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Quốc hội hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ được thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa, nâng lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ được thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa, nâng lên một tầm cao mới". Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã tổ chức thành công Đại hội bất thường của Đảng vào ngày 09 - 10/12/2023 mới đây, chức mừng Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet tiếp tục được tín nhiệm cao bầu làm Phó Chủ tịch Đảng CPP, thể hiện sự tín nhiệm của Đảng CPP đối với Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, sự tiếp nối, chuyển giao các thế hệ Lãnh đạo của Đảng CPP cũng như trong việc lãnh đạo, dẫn dắt đất nước Campuchia phát triển.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng và vui mừng trước những thành tựu phát triển mà Nhân dân Campuchia đã đạt được trong gần 4 thập kỷ qua, đã giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì hòa bình - ổn định trong nước và nâng cao vị thế của Campuchia trên trường quốc tế. Đặc biệt là sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, Chính phủ mới đã đề ra những đường lối chính sách lớn với nhiều mục tiêu chiến lược phục vụ phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung, Quốc hội Việt Nam nói riêng luôn ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng với sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamouni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đứng đầu là Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị của CPP giai đoạn 2023 – 2028, Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1, đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn coi những thành tựu của Đảng Nhân dân Campuhia, Nhà nước và Nhân dân Campuchia như là thành công của chính mình, những thành tích to lớn của Campuchia chính là nguồn cổ vũ to lớn cho Việt Nam.

Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet bày tỏ hết sức vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước rất gần gũi, sôi động và tích cực. Ảnh: Quốc hội.

Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng thời cho biết đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị là Thủ tướng Hoàng gia Campuchia, cũng là chuyến thăm đầu tiên đến một nước trong khu vực ASEAN là minh chứng cho quan hệ gần gũi của hai nước, quyết tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc củng cố quan hệ hai nước.

Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cho rằng quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế. Nêu rõ với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Campuchia, Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet khẳng định sẽ tiếp tục các chính sách của Đảng CPP đề ra, đặc biệt là việc vun đắp quan hệ hai Đảng, hai nước, nỗ lực tìm kiếm cơ hội để mở rộng hợp tác lên tầm cao mới và có chiều sâu.

Trân trọng chuyển lời cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 - 2/12 vừa qua, Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cũng bày tỏ hết sức vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước rất gần gũi, sôi động và tích cực. Nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước có vai trò rất quan trọng, Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cảm ơn Quốc hội Việt Nam thời gian qua đã luôn ủng hộ sâu sắc và hợp tác chặt chẽ với Thượng viện và Quốc hội Campuchia.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ hợp tác gắn bó, chặt chẽ giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã định hướng quan hệ Việt Nam – Campuchia phát triển sâu rộng và ngày càng thực chất và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, các lĩnh vực. Ảnh: Quốc hội.

Hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng giữa hai nước ngày càng được củng cố, vững chắc. Hợp tác kinh tế, thương mại được quan tâm thúc đẩy; đặc biệt năm 2022 thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 tỷ USD. Hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu Nhân dân được đẩy mạnh; kết nối giao thông, năng lượng xanh, hợp tác biên giới được quan tâm thúc đẩy.

Hai bên nhấn mạnh lịch sử phát triển của hai nước, rộng hơn là của ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia đã cho thấy sự gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, trở thành một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu với an ninh và sự phát triển của mỗi nước cho hiện tại và cả tương lai. Nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, phức tạp, ba nước càng cần đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Do đó, cần củng cố hơn nữa các cơ chế hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và giành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Cơ quan lập pháp hai nước là tài sản chung quý giá của hai nước, hai dân tộc. Mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống này, chung tay thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và bền vững hơn nữa.

Nhắc lại câu thành ngữ của người Việt Nam “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao” và nhấn mạnh, “đoàn kết với nhau chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn để thích ứng với tình hình vạn biến hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong các cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng đều khẳng định tiếp tục vun đắp truyền thống quý báu này và trao truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Đó chính là những nền tảng vững chắc định hướng cho quan hệ hợp tác gắn bó, chặt chẽ giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước phát triển sâu rộng và ngày càng thực chất và hiệu quả. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường giao lưu lãnh đạo trẻ, thế hệ trẻ và Nghị sĩ trẻ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hai nước cần cần tập trung hợp tác, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế đa phương, sâu rộng; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, bao gồm kết nối cứng và kết nối mềm, sớm hoàn thành "Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế đến 2030”; đẩy mạnh thương mại song phương, phát triển kinh tế khu vực biên giới; tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước; tiếp tục duy trì củng cố các chuỗi cung ứng có giá trị chiến lược và giá trị gia tăng cao. Tăng cường kết nối giao thông, nhất là kết nối đường cao tốc, năng lượng xanh, hợp tác biên giới... Hai bên tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển cả bề rộng, chiều sâu và lên tầm cao mới.

Thống nhất rằng trong hợp tác biên giới, hai bên phối hợp, thực hiện tốt các Hiệp ước, Hiệp định, Tuyên bố chung và các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước về biên giới. Hợp tác quản lý tốt đường biên giới, an ninh, an toàn, chống tội phạm, bảo vệ kết quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc còn lại.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên cần tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược, an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; phối hợp lập trường, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực trong đó có vấn đề Biển Đông; thúc đẩy hợp tác hiệu quả tại các cơ chế tiểu vùng sông Mê Kông và tam giác phát triển CLV; ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong Thủ tướng Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia làm ăn, sinh sống ổn định tại Campuchia, hòa nhập tốt với sở tại và làm cầu nối hữu nghị hai nước. Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cho biết Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề này theo quy định pháp luật của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy trao đổi Đoàn cấp cao và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kết nối giữa hai nền kinh tế; phối hợp giám sát, thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết với hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định hết sức ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.